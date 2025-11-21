La série CPad de SUNMI s'impose dans le monde entier grâce à sa conception tout-en-un

SINGAPOUR, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, un leader mondial des appareils commerciaux intelligents, a connu une adoption rapide de sa série CPad à l'international depuis son lancement en cette fin d'année. La gamme de tablettes professionnelles, notamment la tablette à paiement intégré SUNMI CPad PAY, remplace les configurations multi-appareils traditionnelles dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration et de la finance dans le monde entier.

Répondre aux enjeux concrets des entreprises

« Les espaces commerciaux ont besoin de solutions intégrées et non de gadgets fragmentés », a déclaré Jack Lin, fondateur et PDG de SUNMI. « La série CPad a été conçue dès le départ pour répondre aux limites des tablettes grand public dans les environnements professionnels. La réaction du marché confirme que nous sommes sur la bonne voie ».

Trois facteurs clés de différenciation

Écosystème magnétique adaptable

Le système magnétique Quick Lock permet de passer instantanément d'une configuration portative à une configuration de comptoir ou à une configuration murale, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle sans précédent. Fiabilité de niveau entreprise

Dotés de processeurs octa-core de Qualcomm et améliorés par la technologie SUNMI Hyper Wi-Fi, les appareils conservent des performances constantes pendant les heures de pointe et en cas de problèmes de réseau. Infrastructure de paiement intégrée

La CPad PAY est dotée d'une intégration de paiement complète prenant en charge les transactions NFC, les codes QR et les cartes, tandis que la plateforme de gestion des appareils de SUNMI permet un contrôle centralisé des déploiements mondiaux.

Succès de la mise en œuvre au niveau mondial

Corée du Sud : plus de 1 000 restaurants utilisent la tablette CPad pour commander à table, ce qui améliore considérablement la rapidité du service.

Éthiopie : les établissements bancaires déploient des unités CPad PAY pour conduire la transformation numérique dans les services financiers.

7-Eleven : les magasins du monde entier consolident la gestion des stocks, la coordination des tâches et le traitement des commandes grâce à des systèmes CPad unifiés.

Développement futur

Grâce à la série CPad qui établit un nouveau standard pour les tablettes professionnelles, SUNMI continue d'étendre son écosystème d'appareils commerciaux. L'engagement de l'entreprise comprend une garantie de trois ans et une disponibilité des produits de cinq ans, ce qui garantit une fiabilité à long terme pour les partenaires commerciaux.

Le succès de ce déploiement démontre que le marché préfère de plus en plus les solutions commerciales spécifiques aux technologies grand public adaptées, ce qui permet à SUNMI de continuer à innover dans le domaine des appareils professionnels intelligents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/5634918/sunmi_Logo.jpg