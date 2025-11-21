선미 CPad 시리즈, 세계 시장에서 다목적 제품에 대한 관심 폭발

싱가포르 2025년 11월 21일 /PRNewswire/ -- 스마트 상업용 기기 분야의 세계 선두 기업인 선미(SUNMI)가 올해 후반에 출시한 CPad 시리즈의 상승세가 심상치 않다. 결제 기능을 탑재한 SUNMI CPad PAY를 위시한 이 상업용 태블릿 제품군이 전 세계 소매업, 요식업, 금융업 분야에서 기존의 여러 기기를 사용하는 방식을 대체하고 있다.

사업장의 실질적인 고민 해결

잭 린(Jack Lin) SUNMI 창립자이자 CEO는 "상업공간에는 여러 가지 기기를 제각기 다른 용도로 사용하는 방식에서 해방될 수 있는 통합 솔루션이 필요하다"라면서, "CPad 시리즈는 상업공간에서 일반 소비자용 태블릿의 한계를 해결하고자 근본부터 새로 설계한 제품이다. 다행히도, 선미의 방향성이 옳았는지 시장의 반응이 뜨겁다"라고 전했다.

세 가지 주요 차별화 요소

다용도 자석 탈부착 방식

자석 탈부착 방식으로 기기 활용도가 극대화되었다. 요컨대, 휴대형, 계산대 거치형, 벽면 부착형 등의 방식으로 즉시 용도를 변경할 수 있다. 상업공간에 최적화된 신뢰성

퀄컴(Qualcomm)의 고성능 옥타코어 프로세서를 탑재하고 SUNMI Hyper Wi-Fi 기술로 성능을 강화해 통신 트래픽이 몰리는 시간대나 네트워크가 불안정한 상황에서도 기기가 일관된 성능을 유지한다. 기본 결제 시스템 탑재

CPad PAY는 비접식(NFC) 결제, QR 코드 결제, 카드 결제를 모두 지원하는 통합 결제 기능을 갖추고 있으며, 선미의 기기 관리 플랫폼을 통해 전 세계에 설치된 모든 기기를 중앙집중식으로 관리할 수 있다.

전 세계 도입 성공 사례

한국 : 1000개가 넘는 음식점에서 CPad를 활용해 자리에 앉은 고객의 테이블에 찾아가 즉석에서 주문받는 방식을 도입했더니 서비스 속도가 훨씬 빨라졌다.

1000개가 넘는 음식점에서 CPad를 활용해 자리에 앉은 고객의 테이블에 찾아가 즉석에서 주문받는 방식을 도입했더니 서비스 속도가 훨씬 빨라졌다. 에티오피아 : 금융권에서 CPad PAY 단말기를 도입하여 금융 서비스의 디지털 혁신 속도를 높일 수 있었다.

금융권에서 CPad PAY 단말기를 도입하여 금융 서비스의 디지털 혁신 속도를 높일 수 있었다. 세븐일레븐(7-Eleven): 전 세계 매장이 통합 CPad 시스템 하나로 재고 관리부터 업무 지시와 주문 처리까지 모든 것을 처리할 수 있다.

향후 계획

CPad 시리즈가 상업용 태블릿 분야의 새로운 기준을 제시한 가운데, 선미는 이를 원동력 삼아 자사의 상업용 기기 생태계 확장에 박차를 가하고 있다. 선미는 3년 무상 보증과 최소 5년간의 제품 공급을 보장함으로써 고객사와의 인연을 오랫동안 순탄하게 이어갈 계획이다.

선미의 이번 신제품 성공은 일반 소비자용 기술을 단순히 개조한 제품보다 애초에 상업적 목적에 맞게 특별히 설계한 솔루션을 선호하는 고객이 갈수록 증가하고 있다는 방증이다.

SOURCE SUNMI Technology