Zoomlion amplía su red de servicio en Europa con capacitación profesional y asistencia en el lugar en un plazo de 4 horas

CHANGSHA, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ha ampliado sus capacidades de atención al cliente localizadas en toda Europa, donde su red de servicio abarca ahora más de 30 ciudades en más de 20 países e incluye cerca de 10 centros y sedes de capacitación. Con el respaldo de una red de repuestos de varios niveles y plataformas de servicio digitales, el sistema ofrece capacitación profesional, suministro de repuestos, asistencia técnica y servicio en el lugar en un plazo de cuatro horas para seis líneas principales de productos. La incorporación más reciente es el primer centro de capacitación internacional de Zoomlion especializado en maquinaria para hormigón, que recientemente comenzó a operar en Polonia.

El centro, desarrollado y coordinado por la filial polaca de Zoomlion, está diseñado para dar apoyo a las necesidades de operación y mantenimiento de los usuarios de equipos para hormigón en Europa y ya inició sus operaciones regulares. En su primer día, el centro impartió un programa de capacitación personalizado de dos días sobre camiones bomba de hormigón para siete profesionales técnicos de un cliente europeo.

El centro refleja el modelo de servicio europeo más amplio de Zoomlion, desarrollado en torno a las prioridades de los clientes locales en cuanto a disponibilidad de repuestos, suministro oportuno, documentación técnica, capacitación profesional y diagnóstico de fallas complejas. Cuando se requiere asistencia en el lugar, un ingeniero de servicio de Zoomlion puede llegar al cliente en un plazo de cuatro horas. Las solicitudes de servicio se pueden enviar mediante la línea de atención directa de Zoomlion, correo electrónico, MyZoomlion, los códigos QR de los equipos y los canales oficiales en redes sociales y brinda una respuesta inicial en el plazo de una hora.

En toda Europa, la red de servicio da soporte a maquinaria de movimiento de tierras, plataformas de trabajo aéreo, grúas de ingeniería, maquinaria para hormigón, maquinaria agrícola y vehículos industriales.

La empresa también ha ampliado su infraestructura regional de repuestos y capacitación. En el marco de su plan de red de servicio en Europa, Alemania funciona como centro regional de Zoomlion, que integra distribución de equipos, suministro de repuestos, reparaciones de gran magnitud y capacitación profesional. Este centro cuenta con el respaldo de centros nacionales de repuestos ubicados en Róterdam, París, Birmingham y Varsovia, así como de almacenes de repuestos a nivel de ciudad. Además, Zoomlion ha establecido importantes centros de capacitación en Alemania, Hungría y Polonia, junto con puntos de capacitación adicionales en Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.

De cara al futuro, Zoomlion planea ampliar su equipo de ingeniería local, reforzar las reservas de repuestos, mejorar el diagnóstico remoto y extender el modelo de servicio en un plazo de cuatro horas más allá de los principales grupos de ciudades europeas. Además, tiene como objetivo acelerar el acceso tanto a los recursos de servicio como al soporte de repuestos.

Como parte de su estrategia general de localización, Zoomlion seguirá adaptando las redes de servicio locales a las necesidades y condiciones operativas de los distintos mercados internacionales, a la vez que mejorará la eficiencia de la respuesta y la atención al cliente durante todo el ciclo de vida a nivel mundial.

FUENTE Zoomlion