Masimo nombra a Tim Benner presidente

El ejecutivo, con amplia experiencia en el sector sanitario, liderará la nueva etapa de

innovación y crecimiento de Masimo como empresa de Danaher

IRVINE, California, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Masimo, una empresa de Danaher e innovadora en soluciones de diagnóstico especializadas en oximetría de pulso y otras soluciones de monitorización de pacientes, ha anunciado hoy el nombramiento de Tim Benner como presidente, con efecto a partir del 3 de agosto de 2026.

Tim Benner, presidente de Masimo

Desde que se incorporó a Masimo en junio de 2025, Benner ha desempeñado un papel fundamental a la hora de definir la estrategia de la empresa, reforzar las relaciones con los clientes y guiar a la firma en su transición tras la adquisición de esta por parte de Danaher. Ha ocupado el cargo de director de marketing y estrategia de Masimo y, más recientemente, el de director comercial, dirigiendo la organización comercial global de la empresa, el marketing, las iniciativas de crecimiento estratégico y las acciones de fidelización de clientes. Su nombramiento refleja la confianza que los directivos tanto de Masimo como de Danaher tienen en su capacidad para dirigir la empresa en su próxima etapa de crecimiento e innovación.

"Tim es un líder sólido y con amplia experiencia en Masimo, y ha desempeñado un papel fundamental a la hora de posicionar a la empresa para que alcance el éxito a largo plazo", afirmó Julie Sawyer Montgomery, CEO designada de Danaher Corporation. "Su liderazgo estratégico, su profundo conocimiento de los clientes y su compromiso con la innovación lo convierten en el líder idóneo para la nueva etapa de Masimo como empresa de Danaher".

Benner cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de dirección ejecutiva en el sector de la tecnología médica, donde ha ocupado cargos de alta dirección en Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker y, más recientemente, en Masimo. A lo largo de su carrera, ha creado organizaciones de alto rendimiento, ha impulsado la excelencia comercial y ha contribuido a poner tecnologías sanitarias innovadoras al alcance de los profesionales sanitarios y los pacientes de todo el mundo.

"Es un honor ocupar el cargo de presidente de Masimo", afirmó Tim Benner, presidente de Masimo. "Durante más de tres décadas, Masimo se ha ganado la confianza de los profesionales sanitarios de todo el mundo gracias al desarrollo de tecnologías innovadoras que mejoran la atención al paciente. Como empresa de Danaher, tenemos una oportunidad increíble para seguir construyendo sobre ese legado, combinando el espíritu innovador de Masimo con el potencial del Danaher Business System. Es mi deseo trabajar codo con codo con nuestros talentosos colaboradores y nuestros clientes mientras seguimos ofreciendo innovaciones significativas que contribuyan a mejorar los resultados de los pacientes de todo el mundo".

Como presidente, Benner dirigirá las operaciones globales de Masimo y se encargará de impulsar la innovación en toda la gama de productos de monitorización de pacientes de la empresa, reforzar las relaciones con los clientes, acelerar el crecimiento comercial y promover la misión de Masimo de mejorar los resultados de los pacientes mediante tecnologías punteras.

Acerca de Masimo

Masimo, una empresa de Danaher e innovadora en soluciones de diagnóstico especializadas en oximetría de pulso y otras soluciones de monitorización de pacientes, desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitorización líderes en el sector, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Nuestra misión es que nuestras innovaciones permitan a los profesionales sanitarios transformar la atención al paciente. La oximetría de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introducida en 1995, ha demostrado superar a otras tecnologías de oximetría de pulso en más de 100 estudios independientes y objetivos, que pueden consultarse en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. Se calcula que el sistema Masimo SET® se utiliza cada año en más de 200 millones de pacientes en todo el mundo y es el sistema de oximetría de pulso principal en los 10 mejores hospitales de EE. UU., según la clasificación de 2026 de Newsweek en su lista de "Los mejores hospitales del mundo". Puede encontrar más información sobre Masimo y sus productos en www.masimo.com.

Acerca de Danaher

Danaher es una empresa líder mundial en innovación en el ámbito de las ciencias de la vida y el diagnóstico, comprometida con potenciar la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. A través de nuestro ecosistema interconectado de empresas líderes en el sector, trabajamos codo con codo con los clientes para resolver muchos de sus retos científicos y clínicos más complejos, contribuyendo a que las innovaciones pasen más rápidamente del descubrimiento a la comercialización para los pacientes que dependen de ellas. Gracias al Danaher Business System, nuestra ciencia y tecnología avanzadas, junto con nuestra probada capacidad de innovación, contribuyen a facilitar diagnósticos más rápidos y precisos, y a reducir el tiempo, el costo y el riesgo que conlleva el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de terapias que cambian la vida de las personas. A través de la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros más de 60 000 empleados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida en todo el mundo, al tiempo que construyen un futuro más saludable y sostenible. Descubra más en www.danaher.com.

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Christine McCullough

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FUENTE Masimo Corporation