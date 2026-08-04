Masimo nomme Tim Benner au poste de président

Un dirigeant expérimenté du secteur de la santé prendra la tête de Masimo pour ouvrir un nouveau chapitre d'innovation et de croissance en tant que société de Danaher



IRVINE, Californie, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Masimo, une société Danaher et acteur innovant dans le domaine des solutions de diagnostics spécialisés, notamment en oxymétrie de pouls et autres solutions de surveillance des patients, annonce aujourd'hui la nomination de Tim Benner au poste de président, à compter du 3 août 2026.

Tim Benner President, Masimo

Depuis son arrivée chez Masimo en juin 2025, Benner a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, le renforcement des relations avec la clientèle et l'accompagnement de l'entreprise dans sa transition à la suite de son rachat par Danaher. Il a occupé le poste de directeur du marketing et de la stratégie chez Masimo, puis, plus récemment, celui de directeur commercial, où il a dirigé l'organisation commerciale mondiale de l'entreprise, le marketing, les initiatives de croissance stratégique et les actions visant à renforcer l'engagement client. Sa nomination témoigne de la confiance que lui accordent les directions de Masimo et de Danaher quant à sa capacité à mener l'entreprise vers une nouvelle phase de croissance et d'innovation.

« Tim est un dirigeant chevronné et expérimenté chez Masimo, qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place des conditions nécessaires à la réussite à long terme de l'entreprise », déclare Julie Sawyer Montgomery, CEO désignée, Danaher Corporation. « Son leadership stratégique, sa connaissance approfondie des clients et son engagement en faveur de l'innovation font de lui le dirigeant idéal pour mener Masimo vers un nouveau chapitre de son histoire en tant que filiale de Danaher. »

Benner apporte plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur des technologies médicales, notamment au sein d'Edwards Lifesciences, d'Abbott, de Terumo, d'Inari Medical/Stryker et, plus récemment, de Masimo. Tout au long de sa carrière, il a mis en place des structures hautement performantes, favorisé l'excellence commerciale et contribué à mettre des technologies innovantes dans le domaine de la santé à la disposition des professionnels de santé et des patients du monde entier.

« C'est un honneur d'occuper le poste de président de Masimo », déclare Tim Benner, président de Masimo. « Depuis plus de trois décennies, Masimo a su gagner la confiance des professionnels de santé du monde entier en développant des technologies révolutionnaires qui améliorent la prise en charge des patients. En tant que société de Danaher, nous avons une formidable opportunité de poursuivre sur cette lancée en alliant l'esprit d'innovation de Masimo à la puissance du Danaher Business System. Je me réjouis de travailler aux côtés de nos collaborateurs talentueux et de nos clients afin de continuer à proposer des innovations significatives qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients du monde entier. »

En tant que président, Benner dirigera les activités mondiales de Masimo. Il aura pour mission de stimuler l'innovation au sein de l'ensemble de la gamme de produits de surveillance des patients de l'entreprise, de renforcer les partenariats avec les clients, d'accélérer la croissance commerciale et de faire progresser la mission de Masimo, qui consiste à améliorer les résultats cliniques des patients grâce à des technologies de pointe.

À propos de Masimo

Masimo, une société de Danaher et acteur innovant dans le domaine des solutions de diagnostic spécialisées, notamment en oxymétrie de pouls et autres solutions de surveillance des patients, développe et produit une large gamme de technologies de surveillance de pointe, comprenant des systèmes de mesure innovants, des capteurs, des moniteurs de surveillance des patients, ainsi que des solutions d'automatisation et de connectivité. Notre mission consiste à faire en sorte que nos innovations donnent aux professionnels de santé les moyens de transformer la prise en charge des patients. La technologie d'oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lancée en 1995, s'est révélée plus performante que les autres technologies d'oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives, disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature. On estime que la technologie Masimo SET® est utilisée chaque année sur plus de 200 millions de patients à travers le monde et qu'elle constitue le système d'oxymétrie de pouls de référence dans les dix meilleurs hôpitaux américains, selon le classement 2026 de Newsweek des Meilleurs hôpitaux du monde. Pour plus d'informations sur Masimo et ses produits, rendez-vous sur www.masimo.com.

À propos de Danaher

Danaher est un acteur mondial de premier plan dans le domaine des sciences de la vie et du diagnostic, qui s'engage à tirer pleinement parti du potentiel de la science et de la technologie pour améliorer la santé humaine. Grâce à notre écosystème interconnecté d'entreprises leaders dans leur secteur, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour relever bon nombre de leurs défis scientifiques et cliniques les plus complexes, contribuant ainsi à accélérer le passage des innovations de la découverte à la mise sur le marché, au bénéfice des patients qui en dépendent. S'appuyant sur le système commercial de Danaher, notre science et notre technologie de pointe ainsi que notre capacité d'innovation éprouvée permettent d'établir des diagnostics plus rapides et plus précis et de réduire le temps, les coûts et les risques nécessaires à la découverte, au développement et à la mise à disposition de traitements qui changent la vie des patients. Grâce à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle, nos plus de 60 000 collaborateurs à travers le monde s'attachent à générer un impact durable et à améliorer la qualité de vie partout dans le monde, tout en bâtissant un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.danaher.com.

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