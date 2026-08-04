Masimo ernennt Tim Benner zum President

Erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitswesen soll als Teil des Danaher-Konzerns das nächste Kapitel der

Innovation und des Wachstums bei Masimo einleiten

IRVINE, Kalifornien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Masimo, ein Unternehmen der Danaher-Gruppe und innovativer Anbieter von Spezialdiagnostiklösungen im Bereich der Pulsoximetrie sowie weiterer Patientenüberwachungslösungen, gab heute die Ernennung von Tim Benner zum President mit Wirkung zum 3. August 2026 bekannt.

Tim Benner President, Masimo

Seit seinem Eintritt bei Masimo im Juni 2025 hat Herr Benner eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie, der Stärkung der Kundenbeziehungen und der Begleitung des Unternehmens durch den Wandel nach der Übernahme von Masimo durch Danaher gespielt. Er war als Chief Marketing and Strategy Officer bei Masimo tätig und fungierte zuletzt als Chief Commercial Officer, wobei er die globale Vertriebsorganisation, das Marketing, strategische Wachstumsinitiativen sowie die Maßnahmen zur Kundenbindung des Unternehmens leitete. Seine Ernennung spiegelt das Vertrauen sowohl der Führungsebene von Masimo als auch von Danaher in seine Fähigkeit wider, das Unternehmen durch die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu führen.

„Tim ist eine starke und erfahrene Führungskraft bei Masimo und hat maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren", sagte Julie Sawyer Montgomery, designierte CEO der Danaher Corporation. „Seine strategische Führungsstärke, sein tiefes Verständnis für die Kunden und sein Engagement für Innovation machen ihn zur richtigen Führungskraft für das nächste Kapitel von Masimo als Unternehmen der Danaher Group."

Herr Benner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Medizintechnikbranche, darunter leitende Positionen bei Edwards Lifesciences, Abbott, Terumo, Inari Medical/Stryker und zuletzt bei Masimo. Im Laufe seiner Karriere hat er leistungsstarke Organisationen aufgebaut, kommerzielle Exzellenz vorangetrieben und dazu beigetragen, innovative Technologien im Gesundheitswesen für Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen.

„Es ist mir eine Ehre, das Amt des President von Masimo zu bekleiden", sagte Tim Benner, President von Masimo. „Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich Masimo das Vertrauen von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt erworben, indem das Unternehmen bahnbrechende Technologien entwickelt hat, die die Patientenversorgung verbessern. Als Teil des Danaher-Konzerns haben wir die einmalige Gelegenheit, auf diesem Erbe aufzubauen, indem wir den Innovationsgeist von Masimo mit der Leistungsfähigkeit des Danaher Business Systems verbinden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Mitarbeitern und unseren Kunden weiterhin bedeutende Innovationen hervorzubringen, die dazu beitragen, die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern."

Als President wird Herr Benner das weltweite Geschäft von Masimo leiten und dabei die Verantwortung dafür tragen, Innovationen im gesamten Patientenüberwachungsportfolio des Unternehmens voranzutreiben, die Partnerschaften mit Kunden zu stärken, das geschäftliche Wachstum zu beschleunigen und die Mission von Masimo voranzubringen, die Behandlungsergebnisse der Patienten durch bahnbrechende Technologien zu verbessern.

Informationen zu Masimo

Masimo, ein Unternehmen der Danaher Group und innovativer Anbieter von Spezialdiagnostiklösungen im Bereich der Pulsoximetrie sowie weiterer Patientenüberwachungslösungen, entwickelt und produziert eine breite Palette branchenführender Überwachungstechnologien, darunter innovative Messverfahren, Sensoren, Patientenmonitore sowie Automatisierungs- und Konnektivitätslösungen. Unsere Mission ist es, durch unsere Innovationen medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, die Patientenversorgung zu verbessern. Masimo SET® Die 1995 eingeführte „Measure-through Motion and Low Perfusion™"-Pulsoximetrie hat sich in über 100 unabhängigen und objektiven Studien als anderen Pulsoximetrie-Technologien überlegen erwiesen. Diese Studien sind unter www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature zu finden. Die Masimo SET-® wird schätzungsweise jedes Jahr bei mehr als 200 Millionen Patienten weltweit eingesetzt und ist das bevorzugte Pulsoximetriesystem in allen zehn führenden US-Krankenhäusern, die in der Newsweek-Rangliste „World's Best Hospitals" des Jahres 2026 aufgeführt sind. Weitere Informationen zu Masimo und seinen Produkten finden Sie unter www.masimo.com.

Informationen zu Danaher

Danaher ist ein weltweit führendes Innovationsunternehmen im Bereich Life Sciences und Diagnostik, das sich dafür einsetzt, das Potenzial von Wissenschaft und Technologie zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu fördern. Durch unser vernetztes Ökosystem aus branchenführenden Unternehmen arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um viele ihrer komplexesten wissenschaftlichen und klinischen Herausforderungen zu bewältigen – und tragen so dazu bei, Innovationen schneller von der Entdeckung bis zur Bereitstellung für die Patienten zu bringen, die darauf angewiesen sind. Gestützt auf das Danaher Business System tragen unsere fortschrittliche Wissenschaft und Technologie sowie unsere bewährte Innovationskraft dazu bei, schnellere und genauere Diagnosen zu ermöglichen und den Zeit-, Kosten- und Risikoaufwand zu reduzieren, der mit der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verbunden ist. Durch kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz konzentrieren sich unsere mehr als 60.000 Mitarbeiter weltweit darauf, nachhaltig etwas zu bewirken und die Lebensqualität rund um den Globus zu verbessern, während sie gleichzeitig eine gesündere und nachhaltigere Zukunft gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.danaher.com.

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Christine McCullough

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