Medit es reconocida como la mejor marca en un estudio de percepción global de marcas realizado por una agencia de información externa

SEÚL, Corea del Sur, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Medit, una de las principales empresas de odontología digital, ha sido catalogada como la mejor marca de escáneres intraorales (IOS) en un estudio de percepción global de marcas realizado por una agencia de información externa. El estudio analizó más de 3800 debates públicamente disponibles en la comunidad de r/Dentistry en Reddit, donde médicos y usuarios comparten abiertamente sus experiencias con herramientas de odontología digital y flujos de trabajo.

Según el informe, Medit registró la puntuación más alta de percepción global de marcas entre las principales marcas de escáneres intraorales incluidas en el análisis. Dentro de este conjunto de datos, la percepción sobre Medit se caracterizó por un 29,9 % de comentarios positivos —el mayor porcentaje de opiniones positivas entre las marcas analizadas—, lo que resalta el fuerte reconocimiento del rendimiento de los IOS, la experiencia en software y el valor general de Medit en los comentarios generados por los usuarios en relación con el uso y las impresiones de los escáneres intraorales.

Cómo se llevó a cabo el análisis

El conjunto de datos fue recopilado en Reddit, una de las mayores plataformas de debate público. El análisis se centró en la comunidad de r/Dentistry, donde los médicos intercambian frecuentemente información sobre escáneres, flujos de trabajo clínico y experiencias de software.

Para la clasificación de las opiniones y la interpretación del tema, el estudio utilizó el modelo de IA Gemma3 de Google con el objetivo de catalogar los comentarios de los usuarios en grupos positivos, neutros y negativos. La evaluación destacó tendencias agregadas dentro de la comunidad en lugar de opiniones individuales.

Principales conclusiones del análisis

El estudio analizó debates en torno a varios temas tales como usabilidad de software, flexibilidad del flujo de trabajo, consideraciones de valor y experiencia clínica general.

Medit registró la puntuación más alta de percepción global de marcas entre las marcas analizadas.

El índice de opiniones positivas de Medit representó el porcentaje más alto de comentarios positivos dentro del conjunto de datos.

Los debates de la comunidad a menudo mencionaron la interfaz intuitiva de software, las opciones de flujo de trabajo flexibles, la rentabilidad y las continuas actualizaciones de valor añadido de Medit.

Estos factores fueron señalados con frecuencia como elementos que contribuyeron a la adopción digital y la eficiencia clínica diaria para los usuarios de IOS.

Resumen del estudio y colaboradores externos de la investigación

El estudio fue realizado por insightsZ, una agencia de información de datos globales especializada en análisis de la salud digital y el sector odontológico. Mediante el uso del modelado de opiniones impulsado por IA en conversaciones a gran escala tomadas de la comunidad de r/Dentistry en Reddit, insightsZ convirtió los debates de los usuarios en señales claras sobre la percepción de la marca, la experiencia de los usuarios y las tendencias del mercado.

Los resultados les ofrecen a los médicos una visión entre pares de cómo las marcas de escáneres intraorales se experimentan en la práctica diaria, desde la usabilidad de software hasta la flexibilidad del flujo de trabajo y el valor. Para Medit, los resultados confirman un enfoque que prioriza al usuario y se centra en la transparencia, la accesibilidad y el valor a largo plazo de la odontología digital.

Acerca de Medit

Medit es una empresa de odontología digital con alcance mundial, especializada en escáneres intraorales y soluciones de software conectadas. A través de su plataforma abierta e intuitiva, Medit les permite a los profesionales de la odontología diseñar flujos de trabajo digitales flexibles que aumenten la eficiencia clínica y mejoren la experiencia del paciente.

Medit tiene su sede central en Seúl, Corea del Sur, desde donde colabora con clínicas, laboratorios y socios de todo el mundo para aumentar el acceso a la odontología digital avanzada. Al ofrecer continuamente actualizaciones de software de valor añadido e innovaciones del flujo de trabajo, Medit les permite a las clínicas de todo tipo adoptar y ampliar con confianza su uso de tecnologías digitales.

Para obtener más información, visite medit.com.

Fuente: insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)

Platforma: Reddit / r/Dentistry

