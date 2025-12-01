Medit reconnu comme la marque leader dans une étude mondiale sur la perception des marques réalisée par une agence d'analyse externe

L'analyse globale des sentiments exprimés dans 3 800 discussions de la communauté r/Dentistry de Reddit met en évidence une forte reconnaissance des utilisateurs concernant la convivialité, la flexibilité des flux de travail et la valeur globale du logiciel.

SÉOUL, Corée du Sud, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Medit, une entreprise de dentisterie numérique de premier plan, a été classée comme la meilleure marque de scanner intra-oral (IOS) dans une étude mondiale de perception des marques menée par une agence d'analyse externe. L'étude a analysé plus de 3 800 discussions publiques de la communauté r/Dentistry de Reddit, où les dentistes et les utilisateurs partagent ouvertement leurs expériences avec les outils et les flux de travail de la dentisterie numérique.

Selon ce rapport, Medit a obtenu le score le plus élevé en matière de perception des marques parmi les principales marques de scanners intra-oraux incluses dans l'analyse. Dans cet ensemble de données, le sentiment envers Medit était caractérisé par 29,9 % de retours explicitement positifs, la part la plus élevée de sentiments positifs parmi les marques analysées. Ces résultats soulignent une forte reconnaissance des performances IOS de Medit, de l'expérience logicielle et de la valeur globale dans les commentaires générés par les utilisateurs liés à l'utilisation de l'IOS et aux impressions.

Façon dont l'analyse a été menée

L'ensemble des données ont été recueillies sur Reddit, l'une des plus grandes plateformes de discussion ouverte. L'analyse s'est concentrée sur la communauté r/Dentistry, où les dentistes échangent fréquemment des informations sur les scanners, les flux de travail cliniques et les expériences logicielles.

Pour la classification des sentiments et l'interprétation des sujets, l'étude a utilisé le modèle d'IA Gemma3 de Google pour regrouper les commentaires des utilisateurs en groupes positifs, neutres et négatifs. L'évaluation a priorisé les tendances globales au sein de la communauté plutôt que les opinions individuelles.

Principales conclusions de l'analyse

L'étude a examiné les discussions sur des thèmes tels que la facilité d'utilisation, la flexibilité des flux de travail, les considérations de valeur et l'expérience clinique globale du logiciel.

Medit a enregistré le score le plus élevé en termes de perception globale des marques parmi les marques évaluées.

Le taux de sentiment positif de Medit représente la part la plus élevée de retours positifs dans l'ensemble des données.

Les discussions au sein de la communauté ont souvent fait référence à l'interface intuitive, les options des flux de travail adaptables, la rentabilité et les mises à jour régulières à valeur ajoutée du logiciel Medit.

Ces facteurs ont été systématiquement mentionnés comme contribuant à l'adoption du numérique et à l'efficacité clinique quotidienne des utilisateurs d'IOS.

Présentation de l'étude et partenaire de recherche externe

L'étude a été réalisée par insightsZ, une agence mondiale d'analyse des données spécialisée dans la santé numérique et l'analyse du secteur dentaire. En utilisant la modélisation des sentiments basée sur l'IA sur les conversations à grande échelle de la communauté r/Dentistry de Reddit, insightsZ a traduit les discussions des utilisateurs en signaux clairs sur la perception des marques, l'expérience des utilisateurs et les tendances du marché.

Les résultats offrent aux dentistes une vision basée sur les pairs de la manière dont les marques de scanners intra-oraux sont perçues dans la pratique quotidienne, de la facilité d'utilisation du logiciel à la flexibilité et à la valeur des flux de travail. Pour Medit, les résultats confirment une approche axée sur l'utilisateur et l'ouverture, l'accessibilité et la valeur à long terme de la dentisterie numérique.

À propos de Medit

Medit est une entreprise mondiale de dentisterie numérique spécialisée dans les scanners intra-oraux et les solutions logicielles connectées. Grâce à sa plateforme ouverte et intuitive, Medit permet aux professionnels dentaires de concevoir des flux de travail numériques flexibles qui améliorent l'efficacité clinique et l'expérience du patient.

Basé à Séoul, en Corée du Sud, Medit collabore avec des cliniques, des laboratoires et des partenaires du monde entier pour rendre la dentisterie numérique avancée plus accessible. En fournissant continuellement des mises à jour logicielles à valeur ajoutée et des innovations en matière de flux de travail, Medit facilite l'adoption et l'utilisation des technologies en toute confiance par les cabinets de toutes tailles.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site medit.com.

Source : insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)

Plateforme : Reddit / r/Dentistry

