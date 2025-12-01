Menurut laporan tersebut, Medit memperoleh skor persepsi merek tertinggi di antara merek-merek IOS yang diteliti. Dalam data ini, sentimen terhadap Medit didominasi 29,9% respons positif—persentase tertinggi di antara seluruh merek IOS—mencerminkan pengakuan terhadap performa IOS Medit, pengalaman perangkat lunak, dan manfaat keseluruhan berdasarkan komentar pengguna tentang penggunaan dan hasil pemindaian IOS.

Metodologi Analisis

Data yang digunakan berasal dari Reddit, salah satu platform diskusi terbesar. Analisis lalu berfokus pada komunitas r/Dentistry, tempat para dokter gigi saling bertukar pandangan tentang alat pemindai rongga mulut dan gigi, sistem alur kerja klinis, dan pengalaman penggunaan perangkat lunak.

Untuk klasifikasi sentimen dan interpretasi topik, studi ini menggunakan model Google Gemma3 AI yang menggolongkan komentar dalam kategori positif, netral, dan negatif. Evaluasi tersebut menekankan tren agregat dalam komunitas, bukan opini individu.

Temuan Utama

Analisis mencakup berbagai tema seperti kemudahan penggunaan perangkat lunak, fleksibilitas alur kerja, pertimbangan mengenai manfaat, dan pengalaman klinis secara keseluruhan.

Medit mencatat skor persepsi merek tertinggi dari seluruh merek yang dianalisis.

Sentimen positif yang diperoleh Medit tecermin dari jumlah respons positif terbanyak menurut data tersebut.

Diskusi komunitas sering menyoroti antarmuka perangkat lunak Medit yang intuitif, opsi alur kerja yang fleksibel, efisiensi biaya, serta pembaruan perangkat lunak yang terus meningkatkan manfaat.

Faktor-faktor ini berkontribusi mempercepat pemanfaatan solusi digital dan efisiensi klinis pengguna IOS.

Tentang Studi dan Mitra Riset

Studi ini dilakukan insightsZ, lembaga global yang menganalisis tren kesehatan digital dan industri kedokteran gigi. Dengan model sentimen berbasiskan AI untuk mengkaji diskusi berskala besar di Reddit r/Dentistry, insightsZ menerjemahkan diskusi pengguna menjadi temuan terhadap persepsi merek, pengalaman pengguna, dan tren pasar.

Temuan ini memberikan gambaran berbasiskan komunitas tentang para dokter gigi di seluruh dunia yang menggunakan berbagai merek intraoral scanner—mulai dari perangkat lunak, sistem alur kerja, hingga manfaat penggunaan. Bagi Medit, hasil tersebut menegaskan pendekatan yang berfokus pada pengguna, serta mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, aksesibilitas, dan manfaat jangka panjang.

Tentang Medit

Medit adalah perusahaan global yang mengembangkan alat pemindai rongga mulut dan gigi (intraoral scanner), serta perangkat lunak terkoneksi. Melalui platform yang terbuka dan intuitif, Medit membantu dokter gigi merancang alur kerja digital yang fleksibel untuk meningkatkan efisiensi klinis dan pengalaman pasien.

Berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, Medit bekerja sama dengan klinik, laboratorium, dan mitra global untuk memperluas akses teknologi kedokteran gigi digital. Dengan pembaruan perangkat lunak yang terus menambah nilai dan inovasi alur kerja, Medit memberdayakan klinik perawatan gigi dari berbagai skala untuk mengadopsi teknologi digital dengan percaya diri.

Informasi selengkapnya: medit.com.

Sumber: insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)

Platform: Reddit / r/Dentistry

