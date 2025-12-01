Medit признан ведущим брендом в глобальном исследовании восприятия бренда, проведенном сторонним аналитическим агентством

Глобальный сентимент-анализ 3 800 обсуждений в сообществе r/Dentistry на платформе Reddit подчеркивает сильное признание пользователей в удобстве использования программного обеспечения, гибкости рабочего процесса и общей ценности.

СЕУЛ, Южная Корея, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Medit, одна из ведущих компаний в области цифровой стоматологии, была признана ведущим брендом интраоральных сканеров (IOS) в глобальном исследовании восприятия бренда, проведенном сторонним аналитическим агентством. В исследовании было проанализировано более 3 800 общедоступных обсуждений из сообщества r/Dentistry на платформе Reddit, где клиницисты и пользователи открыто делятся своим опытом работы с инструментами цифровой стоматологии и рабочими процессами.

Medit recognized as the top brand in a global brand perception study by an external insights agency

Как следует из отчета, Medit достиг самого высокого общего показателя восприятия бренда среди крупных брендов интраоральных сканеров, включенных в исследование. В этом наборе данных отношение к Medit характеризовалось 29,9 % явно положительных отзывов — самая высокая доля положительных настроений среди проанализированных брендов — что подчеркивает сильное признание эффективности IOS компании Medit, опыта работы с программным обеспечением и общей ценности в комментариях пользователей, связанных с использованием IOS и впечатлениями от нее.

Как проводился анализ

Набор данных был собран на Reddit, одной из крупнейших открытых дискуссионных платформ. Анализ был сосредоточен на сообществе r/Dentistry, где клиницисты часто обмениваются информацией о сканерах, клинических рабочих процессах и опыте работы с программным обеспечением.

Для классификации настроений и интерпретации темы в исследовании использовалась ИИ-модель Google Gemma3 для разделения комментариев пользователей на положительные, нейтральные и отрицательные. В оценке подчеркивались совокупные тенденции в сообществе, а не индивидуальные мнения.

Ключевые выводы из анализа

В исследовании были рассмотрены обсуждения по таким темам, как удобство использования программного обеспечения, гибкость рабочего процесса, вопросы стоимости и общий клинический опыт.

Бренд Medit получил самый высокий общий балл восприятия бренда среди рассмотренных брендов.

Показатель положительных настроений Medit представлял наибольшую долю положительных отзывов в наборе данных.

Обсуждения в сообществе часто ссылались на интуитивно понятный программный интерфейс Medit, адаптируемые варианты рабочего процесса, экономическую эффективность и постоянные обновления с расширением функционала.

Эти факторы постоянно упоминались как способствующие внедрению цифровых технологий и повседневной клинической эффективности для пользователей IOS.

Обзор исследования и сторонний партнер по исследованиям

Исследование было проведено insightsZ, глобальным аналитическим агентством по анализу данных, специализирующимся на аналитике в области цифрового здравоохранения и стоматологической отрасли. Используя моделирование настроений с использованием ИИ на основе масштабных дискуссий в сообществе r/Dentistry Reddit, InsightsZ перевела обсуждения пользователей в четкие сигналы о восприятии бренда, пользовательском опыте и тенденциях рынка.

Полученные результаты дают клиницистам представление коллег о том, как бренды интраоральных сканеров работают в повседневной практике, от удобства использования программного обеспечения до гибкости и ценности рабочего процесса. Относительно Medit результаты подтверждают подход, ориентированный на пользователя с акцентом на открытости, доступности и долгосрочной ценности цифровой стоматологии.

О Medit

Medit — глобальная цифровая стоматологическая компания, специализирующаяся на интраоральных сканерах и сопутствующих программных решениях. Благодаря своей открытой и интуитивно понятной платформе Medit позволяет стоматологам разрабатывать гибкие цифровые рабочие процессы, которые повышают клиническую эффективность и улучшают опыт пациентов.

Компания Medit со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, сотрудничает с клиниками, лабораториями и партнерами по всему миру, чтобы сделать современную цифровую стоматологию более доступной. За счет постоянных обновлений программного обеспечения с расширенным функционалом и инноваций рабочих процессов Medit дает возможность клиникам любого размера уверенно внедрять и расширять использование цифровых технологий.

Для получения дополнительной информации посетите сайт medit.com.

Источник: insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)

Платформа: Reddit / r/Dentistry

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2833953/Press_Release_image_A_I_Awareness_Campaign__25_11_27.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg