Medit признан ведущим брендом в глобальном исследовании восприятия бренда, проведенном сторонним аналитическим агентством

News provided by

Medit

Dec 01, 2025, 03:00 ET

Глобальный сентимент-анализ 3 800 обсуждений в сообществе r/Dentistry на платформе Reddit подчеркивает сильное признание пользователей в удобстве использования программного обеспечения, гибкости рабочего процесса и общей ценности.

СЕУЛ, Южная Корея, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Medit, одна из ведущих компаний в области цифровой стоматологии, была признана ведущим брендом интраоральных сканеров (IOS) в глобальном исследовании восприятия бренда, проведенном сторонним аналитическим агентством. В исследовании было проанализировано более 3 800 общедоступных обсуждений из сообщества r/Dentistry на платформе Reddit, где клиницисты и пользователи открыто делятся своим опытом работы с инструментами цифровой стоматологии и рабочими процессами.

Continue Reading
Medit recognized as the top brand in a global brand perception study by an external insights agency
Medit recognized as the top brand in a global brand perception study by an external insights agency

Как следует из отчета, Medit достиг самого высокого общего показателя восприятия бренда среди крупных брендов интраоральных сканеров, включенных в исследование. В этом наборе данных отношение к Medit характеризовалось 29,9 % явно положительных отзывов — самая высокая доля положительных настроений среди проанализированных брендов — что подчеркивает сильное признание эффективности IOS компании Medit, опыта работы с программным обеспечением и общей ценности в комментариях пользователей, связанных с использованием IOS и впечатлениями от нее.

Как проводился анализ

Набор данных был собран на Reddit, одной из крупнейших открытых дискуссионных платформ. Анализ был сосредоточен на сообществе r/Dentistry, где клиницисты часто обмениваются информацией о сканерах, клинических рабочих процессах и опыте работы с программным обеспечением.

Для классификации настроений и интерпретации темы в исследовании использовалась ИИ-модель Google Gemma3 для разделения комментариев пользователей на положительные, нейтральные и отрицательные. В оценке подчеркивались совокупные тенденции в сообществе, а не индивидуальные мнения.

Ключевые выводы из анализа

В исследовании были рассмотрены обсуждения по таким темам, как удобство использования программного обеспечения, гибкость рабочего процесса, вопросы стоимости и общий клинический опыт.

  • Бренд Medit получил самый высокий общий балл восприятия бренда среди рассмотренных брендов.
  • Показатель положительных настроений Medit представлял наибольшую долю положительных отзывов в наборе данных.
  • Обсуждения в сообществе часто ссылались на интуитивно понятный программный интерфейс Medit, адаптируемые варианты рабочего процесса, экономическую эффективность и постоянные обновления с расширением функционала.

Эти факторы постоянно упоминались как способствующие внедрению цифровых технологий и повседневной клинической эффективности для пользователей IOS.

Обзор исследования и сторонний партнер по исследованиям

Исследование было проведено insightsZ, глобальным аналитическим агентством по анализу данных, специализирующимся на аналитике в области цифрового здравоохранения и стоматологической отрасли. Используя моделирование настроений с использованием ИИ на основе масштабных дискуссий в сообществе r/Dentistry Reddit, InsightsZ перевела обсуждения пользователей в четкие сигналы о восприятии бренда, пользовательском опыте и тенденциях рынка.

Полученные результаты дают клиницистам представление коллег о том, как бренды интраоральных сканеров работают в повседневной практике, от удобства использования программного обеспечения до гибкости и ценности рабочего процесса. Относительно Medit результаты подтверждают подход, ориентированный на пользователя с акцентом на открытости, доступности и долгосрочной ценности цифровой стоматологии.

О Medit

Medit — глобальная цифровая стоматологическая компания, специализирующаяся на интраоральных сканерах и сопутствующих программных решениях. Благодаря своей открытой и интуитивно понятной платформе Medit позволяет стоматологам разрабатывать гибкие цифровые рабочие процессы, которые повышают клиническую эффективность и улучшают опыт пациентов.

Компания Medit со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, сотрудничает с клиниками, лабораториями и партнерами по всему миру, чтобы сделать современную цифровую стоматологию более доступной. За счет постоянных обновлений программного обеспечения с расширенным функционалом и инноваций рабочих процессов Medit дает возможность клиникам любого размера уверенно внедрять и расширять использование цифровых технологий.

Для получения дополнительной информации посетите сайт medit.com.

Источник: insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)
Платформа: Reddit / r/Dentistry

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2833953/Press_Release_image_A_I_Awareness_Campaign__25_11_27.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Medit reconnu comme la marque leader dans une étude mondiale sur la perception des marques réalisée par une agence d'analyse externe

Medit reconnu comme la marque leader dans une étude mondiale sur la perception des marques réalisée par une agence d'analyse externe

Medit, une entreprise de dentisterie numérique de premier plan, a été classée comme la meilleure marque de scanner intra-oral (IOS) dans une étude...
Medit reconocida como la marca líder en un estudio global de percepción de marca

Medit reconocida como la marca líder en un estudio global de percepción de marca

Medit, empresa líder en odontología digital, ha sido clasificada como la mejor marca de escáneres intraorales (IOS) en un estudio global de...
More Releases From This Source

Explore

Dentistry

Dentistry

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

News Releases in Similar Topics