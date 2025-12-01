메디트, 외부 조사 기관의 글로벌 브랜드 인식 조사에서 최고 브랜드로 선정

레딧 'r/Dentistry' 커뮤니티 3800개 게시글의 세계 정서 분석 결과, 소프트웨어 사용성•워크플로 유연성•전반적 가치에서 높은 사용자 인지도 입증

서울, 대한민국 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 디지털 덴티스트리 기업 메디트(Medit)가 외부 조사 기관이 실시한 글로벌 브랜드 인식 조사에서 최고의 구강 스캐너(IOS) 브랜드로 선정됐다. 이번 조사는 치과의사와 사용자들이 디지털 치과 장비 및 워크플로에 대한 경험을 공개적으로 공유하는 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)의 r/Dentistry 커뮤니티에서 공개된 3800건 이상의 게시글을 분석했다.

보고서에 따르면, 메디트는 이번 분석에 포함된 주요 구강 스캐너 브랜드 중 가장 높은 종합 브랜드 인식 점수를 기록했다. 데이터세트에서 메디트에 대한 정서는 29.9%가 명시적 긍정 의견으로 나타나, 분석 대상 브랜드 중 가장 높은 긍정 비율을 보였다. 이는 구강 스캐너 사용 및 인상과 관련된 사용자 생성 콘텐츠에서 메디트 IOS의 성능, 소프트웨어 사용 경험, 전반적 가치에 대한 강력한 인지도를 반영하는 것이다.

분석 방법

이번 데이터세트는 세계 최대 열린 토론 플랫폼 중 하나인 레딧에서 수집됐다. 분석은 특히 임상의들이 스캐너, 임상 워크플로, 소프트웨어 사용 경험 등을 활발히 공유하는 r/Dentistry 커뮤니티에 초점을 맞췄다.

정서 분류와 주제 해석에는 구글의 Gemma3 AI 모델을 활용해 사용자 댓글을 긍정, 중립, 부정으로 분류했다. 이번 평가는 개별 의견보다 커뮤니티 전반의 총체적인 추세를 중점적으로 살폈다.

주요 분석 결과

이번 연구는 소프트웨어 사용성, 워크플로 유연성, 가치 평가, 전반적 임상 경험 등 다양한 주제를 중심으로 토론 내용을 검토했다.

메디트는 검토 대상 브랜드 가운데 전체 브랜드 인식 점수에서 가장 높은 성과를 기록했다.

메디트의 긍정적 정서 비율은 전체 데이터세트에서 가장 높은 긍정적 피드백 비중을 차지했다.

커뮤니티에서는 메디트의 직관적인 소프트웨어 인터페이스, 유연한 워크플로 옵션, 비용 효율성, 지속적인 부가 가치 업데이트가 자주 언급됐다.

이러한 요소들은 IOS 사용자들의 디지털 도입 확산과 일상 임상 효율성 향상에 지속적으로 기여한 요인으로 평가됐다.

연구 개요 및 외부 연구 파트너

본 연구는 디지털 헬스케어 및 치과 산업 분석을 전문으로 하는 글로벌 데이터 인사이트 기관 인사이츠Z(insightsZ)가 수행했다. 인사이츠Z는 레딧의 r/Dentistry 커뮤니티에서 수집된 대규모 대화를 AI 기반 정서 모델링을 활용해 사용자 토론을 브랜드 인식, 사용자 경험, 시장 동향과 관련된 명확한 신호로 해석했다.

이번 분석 결과는 소프트웨어 사용 편의성부터 워크플로 유연성 및 가치에 이르기까지 임상 현장에서 구강 스캐너 브랜드가 실제로 어떻게 경험되는지에 대한 동료 기반 관점을 제공한다. 메디트에 있어 이번 결과는 개방성, 접근성, 장기적 가치에 중점을 둔 사용자 중심 접근 방식을 입증하는 것이다.

메디트 소개

메디트는 구강 스캐너와 커넥티드 소프트웨어 솔루션을 전문으로 하는 글로벌 디지털 덴티스트리 기업이다. 개방적이고 직관적인 플랫폼을 통해 치과 전문가들이 임상 효율성을 높이고 환자 경험을 향상시키는 유연한 디지털 워크플로를 설계할 수 있도록 지원한다.

본사는 한국 서울에 있으며, 메디트는 전 세계의 치과 병•의원, 치과 기공소, 파트너들과 협력해 첨단 디지털 덴티스트리를 보다 쉽게 활용할 수 있도록 하고 있다. 메디트는 지속적인 가치 기반 소프트웨어 업데이트와 워크플로 혁신을 통해 규모와 상관없이 모든 치과가 디지털 기술을 자신 있게 도입하고 확장할 수 있도록 지원하고 있다.

자세한 정보는 medit.com에서 확인할 수 있다.https://www.medit.com/

출처: 인사이츠Z – 글로벌 IOS 카테고리 시리즈: 주요 IOS 브랜드 센티먼트 분석 Vol. I (2025)

플랫폼: 레딧(Reddit) / r/Dentistry

