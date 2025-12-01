Medit wurde in einer globalen Studie zur Markenwahrnehmung durch eine externe Marktforschungsagentur als Top-Marke ausgezeichnet

Eine globale Stimmungsanalyse von 3.800 Diskussionen aus der Reddit-Community „r/Dentistry" zeigt eine hohe Anerkennung der Nutzer hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit der Software, der Flexibilität der Arbeitsabläufe und des Gesamtwerts.

SEOUL, Südkorea, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Medit, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Zahnmedizin, wurde in einer von einer externen Marktforschungsagentur durchgeführten Studie zur globalen Markenwahrnehmung als beste Marke für Intraoralscanner (IOS) eingestuft. Die Studie analysierte mehr als 3.800 öffentlich zugängliche Diskussionen aus der Reddit-Community „r/Dentistry", in der Zahnärzte und Nutzer offen ihre Erfahrungen mit digitalen Zahnmedizin-Tools und Arbeitsabläufen austauschen.

Laut dem Bericht erzielte Medit unter den in der Analyse berücksichtigten großen Intraoralscanner-Marken die höchste Gesamtpunktzahl in Bezug auf die Markenwahrnehmung. Innerhalb dieses Datensatzes war die Stimmung gegenüber Medit durch 29,9 % ausdrücklich positives Feedback gekennzeichnet – der höchste Anteil an positiver Stimmung unter den analysierten Marken –, was die starke Anerkennung der IOS-Leistung, der Software-Erfahrung und des Gesamtwerts von Medit in den von Nutzern generierten Kommentaren zur IOS-Nutzung und zu ihren Eindrücken unterstreicht.

So wurde die Analyse durchgeführt

Der Datensatz wurde von Reddit, einer der größten offenen Diskussionsplattformen, gesammelt. Die Analyse konzentrierte sich auf die Community r/Dentistry, in der Kliniker häufig Erkenntnisse über Scanner, klinische Arbeitsabläufe und Erfahrungen mit Software austauschen.

Für die Sentimentklassifizierung und Themeninterpretation verwendete die Studie das Gemma3-KI-Modell von Google, um die Kommentare der Nutzer in positive, neutrale und negative Gruppen zu kategorisieren. Die Bewertung konzentrierte sich eher auf aggregierte Trends innerhalb der Community als auf einzelne Meinungen.

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse

Die Studie untersuchte Diskussionen zu Themen wie Software-Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität der Arbeitsabläufe, Wertüberlegungen und allgemeine klinische Erfahrungen.

Medit erzielte unter den untersuchten Marken die höchste Gesamtbewertung in Bezug auf die Markenwahrnehmung.

Die positive Stimmungsrate von Medit stellte den höchsten Anteil an positivem Feedback innerhalb des Datensatzes dar.

In den Community-Diskussionen wurden häufig die intuitive Software-Oberfläche, die anpassungsfähigen Workflow-Optionen, die Kosteneffizienz und die kontinuierlichen wertsteigernden Updates von Medit erwähnt.

Diese Faktoren wurden durchweg als Faktoren genannt, die zur digitalen Akzeptanz und zur täglichen klinischen Effizienz für IOS-Anwender beitragen.

Studienübersicht und externer Forschungspartner

Die Studie wurde von insightsZ durchgeführt, einer globalen Datenanalyseagentur, die sich auf digitale Gesundheits- und Dentalbranche-Analysen spezialisiert hat. Mithilfe von KI-gestützten Stimmungsmodellen auf der Grundlage umfangreicher Gespräche aus der Reddit-Community r/Dentistry übersetzte insightsZ die Diskussionen der Anwender in klare Signale zur Markenwahrnehmung, Benutzererfahrung und zu Markttrends.

Die Ergebnisse bieten Klinikern eine peer-basierte Sichtweise darauf, wie Intraoralscanner-Marken in der täglichen Praxis erlebt werden, von der Benutzerfreundlichkeit der Software bis hin zur Flexibilität und dem Wert des Workflows. Für Medit bestätigen die Ergebnisse einen nutzerorientierten Ansatz, der sich auf Offenheit, Zugänglichkeit und langfristigen Wert für die digitale Zahnmedizin konzentriert.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der digitalen Zahnmedizin, das sich auf Intraoralscanner und damit verbundene Softwarelösungen spezialisiert hat. Durch seine offene und intuitive Plattform ermöglicht Medit Zahnärzten die Gestaltung flexibler digitaler Arbeitsabläufe, die die klinische Effizienz steigern und das Patientenerlebnis verbessern.

Medit hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und arbeitet mit Kliniken, Labors und Partnern weltweit zusammen, um fortschrittliche digitale Zahnmedizin zugänglicher zu machen. Durch die kontinuierliche Bereitstellung von wertschöpfenden Software-Updates und Workflow-Innovationen ermöglicht Medit Praxen jeder Größe, digitale Technologien mit Zuversicht einzuführen und deren Einsatz auszuweiten.

Weitere Informationen finden Sie unter medit.com.

Quelle: insightsZ - Serie Globale IOS-Kategorie: Stimmungsanalyse führender iOS-Marken, Band I (2025)

Plattform: Reddit / r/Dentistry

