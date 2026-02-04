Next Level Aviation® nombra a Louis Kucia como vicepresidente de adquisiciones

DANIA BEACH, Fla., 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder en la distribución global de materiales de servicio usados (USM) para todas las aeronaves comerciales Boeing y Airbus, así como para sus plataformas de motores a reacción, ha nombrado a Louis (Lou) Kucia como vicepresidente de adquisiciones. Kucia aporta 20 años de experiencia en compras de productos Boeing y Airbus, así como en el mercado de accesorios, además de contar con una licencia vigente de la FAA para fuselaje y grupo motopropulsor (A&P).

En su nuevo puesto, Lou será responsable de todas las actividades de compras de USM para abastecer el almacén de Next Level Aviation en Florida, así como de ampliar la base de proveedores de la compañía y formar un equipo de compradores bajo su mando para seguir impulsando la impresionante trayectoria de crecimiento de Next Level Aviation.

Jack Gordon, fundador, presidente y consejero delegado de Next Level Aviation®, comentó: "Estamos muy contentos de que Lou se una al equipo como nuestro nuevo vicepresidente de adquisiciones. Cerramos millones de dólares en acuerdos de USM con Lou en los primeros años de Next Level Aviation®, mientras él trabajaba en el lado opuesto de las transacciones en una de sus empresas anteriores. Por eso, nos complace poder finalmente incorporarlo al equipo de NLA y aprovechar sus impresionantes habilidades analíticas y de negociación para impulsar el crecimiento de nuestro negocio".

Louis Kucia, vicepresidente de adquisiciones, declaró, "He tenido el placer de trabajar con Next Level Aviation desde su lanzamiento. Como uno de mis socios comerciales favoritos del sector de posventa, he seguido su historia de éxito desde la primera fila durante los últimos 13 años, y unirme al equipo hoy es como entrar directamente en una película épica, ya en desarrollo. ¡Estén atentos!"

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por la ASA-100 y que cumple con la Circular Asesora 00-56B de la FAA, que almacena material de servicio usado (USM) para aeronaves comerciales y motores a reacción de todas las plataformas Boeing y Airbus, así como sus motores a reacción. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción, que actualmente representan aproximadamente el 65 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Next Level Aviation® se ha convertido en un proveedor líder mundial de material de servicio usado para aeronaves comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

Para obtener más información o solicitar imágenes adicionales, contacte con [email protected].

