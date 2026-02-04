Next Level Aviation®、Louis Kucia氏を調達担当副社長に任命

ダニア・ビーチ（米国フロリダ州）、2026年2月4日 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation®（NLA） は、BoeingとAirbusのすべての民間航空機および関連ジェットエンジン・プラットフォーム向けの中古修理済み部品の販売（USM）を手掛ける世界大手であり、このほど、Louis (Lou) Kucia氏を調達担当副社長に任命しました。同氏は、BoeingとAirbus両社の製品ラインや中古・修理済み部品買付に関する20年にわたる経験と専門知識に加え、機体および動力装置（A&P）について米国連邦航空局（FAA）の航空整備士国家資格を取得しています。

今回の就任にあたり、Next Level Aviationのフロリダ倉庫で在庫管理を行うためのあらゆるUSM購買業務を統括するほか、サプライヤー基盤のさらなる拡充と直轄のバイヤーチームを構築することで、同社の目覚ましい成長の持続に貢献します。

Next Level Aviation®の創設者にして、会長兼CEOを務めるJack Gordonは、「Kucia氏を当社の新しい調達担当副社長として迎えることができ、大変うれしく思います。私は同氏が以前勤めていた会社の取引相手だったのですが、まだ創業間もなかったNext Level Aviation®との取引にもかかわらず、同氏は数百万ドル相当のUSM部品取引をしてくれました。ようやく自分の会社に迎えることができ、胸が熱くなる思いです。Kucia氏は、その類まれな分析力と交渉力をいかんなく発揮して当社事業をさらなる上昇気流に乗せてくれるでしょう」と述べました。

Louis Kucia調達担当副社長は、「Next Level Aviation社とは設立当初からの付き合いであり、この13年間というもの、私はこの会社の躍進を最前列で見てきました。そして今日、こうして皆さんの側に加わることは、壮大な映画の世界に今まさに足を踏み入れるような感覚です。 是非、一緒に飛躍の時を迎えましょう！」

Next Level Aviation®について

ASA-100認証を取得し、FAA Advisory Circular 00-56Bに準拠したサプライヤーであり、BoeingおよびAirbusの全航空機プラットフォームおよび関連ジェットエンジン向けに、商用航空機/ジェットエンジン用サービス可能部品（USM）を在庫しています。特筆すべきは、Boeing737およびAirbus A320シリーズ機とその関連ジェットエンジン向けUSMの在庫供給に注力しており、これらは現在世界の商用機フリートの約65%を占めていることです。2013年3月にJack Gordon氏によって設立された同社は、商用航空機/ジェットエンジン用使用可能部品の世界トップサプライヤーへと成長しました。 www.nextlevelaviation.net

