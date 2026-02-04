넥스트레벨에이비에이션®, 구매 부문 부사장에 루이스 쿠시아 선임

다니아비치, 플로리다, 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 보잉(Boeing) 및 에어버스(Airbus) 상용 항공기 전 기종과 관련 제트엔진 플랫폼을 대상으로 중고 사용 가능 부품(Used Serviceable Material, USM)을 글로벌로 유통하는 선도 기업 넥스트레벨에이비에이션(Next Level Aviation®, NLA)이 루이스 (루) 쿠시아(Louis (Lou) Kucia)를 구매 부문 부사장으로 선임했다고 발표했다. 쿠시아 신임 부사장은 보잉 및 에어버스 제품 라인과 애프터마켓 구매 분야에서 20년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 미국 연방항공청(FAA) 기체·엔진 정비사(Airframe & Powerplant, A&P) 자격증도 현행 유지 중이다.

쿠시아 신임 부사장은 새로운 직책으로서 넥스트레벨에이비에이션의 플로리다 물류창고 재고 확보를 위한 모든 USM 구매 활동을 총괄하는 한편, 공급업체 기반을 더 확대하고 구매 부문 팀을 구축해 회사의 인상적인 성장세를 지속적으로 뒷받침할 예정이다.

넥스트레벨에이비에이션®의 창립자이자 회장인 잭 고든(Jack Gordon) 최고경영자는 "루를 구매 부문 부사장으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 넥스트레벨에이비에이션®의 설립 초기, 루가 이전 직장 중 한 곳에서 거래 상대측에 있었을 때 수백만 달러 규모의 USM 거래를 함께 진행한 바 있다. NLA 팀의 일원이 된 루의 뛰어난 분석력과 협상 역량을 활용해 사업 성장을 더 가속할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

루이스 쿠시아 구매 부문 신임 부사장은 "넥스트레벨에이비에이션이 출범한 첫날부터 함께 일해온 인연이 있다. 업계에서 개인적으로 가장 선호하는 애프터마켓 파트너 중 하나로서 지난 13년간 이들의 성공 스토리를 가장 가까운 자리에서 지켜봤으며, 오늘 팀에 합류한 것은 이미 한창 진행 중인 대작 영화 속으로 들어가는 느낌이다. 앞으로를 기대해 달라"고 말했다.

넥스트레벨에이비에이션® 소개

넥스트레벨에이비에이션®은 ASA-100 인증을 획득하고 FAA 자문 회람 00-56B를 준수하는 공급업체로, 모든 보잉 및 에어버스 전 기종 상용 항공기와 관련 제트엔진을 대상으로 한 USM을 보유하고 있다. 특히 보잉 737 및 에어버스 A320 계열 항공기와 관련 제트엔진용 USM에 주력하고 있으며, 해당 기종은 현재 전 세계 상용 항공기 운항 기체의 약 65%를 차지한다. 넥스트레벨에이비에이션은 2013년 3월 잭 고든 최고경영자가 설립한 이후, 상용 항공기 및 제트엔진용 USM 분야의 글로벌 선도 공급업체로 성장했다. www.nextlevelaviation.net

추가 정보 또는 이미지 요청은 [email protected]으로 문의하면 된다.

