Next Level Aviation® nomme Louis Kucia vice-président de l'approvisionnement

DANIA BEACH, Fla., 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , leader de la distribution mondiale de matériaux d'occasion utilisables (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plates-formes de moteurs à réaction associées, a nommé Louis (Lou) Kucia au poste de vice-président de l'approvisionnement. M. Kucia apporte 20 ans d'expérience dans les lignes de produits Boeing et Airbus et dans les achats de pièces détachées, en plus d'être titulaire d'une licence A&P (Airframe & Powerplant) de la FAA.

Dans ses nouvelles fonctions, Lou sera responsable de toutes les activités d'achat d'USM pour approvisionner l'entrepôt de Next Level Aviation en Floride, ainsi que de l'élargissement de la base de fournisseurs de la société et de la constitution d'une équipe d'acheteurs en dessous de lui pour continuer à alimenter l'impressionnante trajectoire de croissance de Next Level Aviation.

Jack Gordon, fondateur, président et directeur général de Next Level Aviation®, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Lou ait rejoint l'équipe en tant que nouveau vice-président de l'approvisionnement. Nous avons réalisé des millions de dollars de transactions USM avec Lou dans les premières années de Next Level Aviation® alors qu'il était du côté opposé des transactions chez l'un de ses employeurs précédents, nous sommes donc heureux de pouvoir enfin l'ajouter à l'équipe NLA et de tirer parti de ses impressionnantes compétences en matière d'analyse et de négociation pour continuer à développer nos activités ».

Louis Kucia, vice-président chargé des achats, a déclaré : « J'ai eu le plaisir de travailler avec Next Level Aviation dès son lancement. C'est l'un de mes partenaires commerciaux préférés dans le secteur de l'après-vente. J'ai assisté à sa réussite depuis les premières loges au cours des 13 dernières années, et en rejoignant l'équipe aujourd'hui, j'ai l'impression d'entrer de plain-pied dans un film épique, déjà en cours de réalisation. Restez à l'écoute ! »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité ASA-100 et conforme à la circulaire consultative 00-56B de la FAA, qui stocke des matériaux d'entretien usagés (USM) pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre plus particulièrement sur le stockage d'USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Next Level Aviation® est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'entretien usagé pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

Pour plus d'informations ou pour demander des images supplémentaires, veuillez contacter [email protected].

