Next Level Aviation® ernennt Louis Kucia zum Vizepräsidenten für Beschaffung

DANIA BEACH, Fla., 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Triebwerksplattformen, hat Louis (Lou) Kucia zum Vice President of Procurement ernannt. Herr Kucia verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Einkauf von Boeing- und Airbus-Produkten und auf dem Ersatzteilmarkt sowie über eine aktive FAA-Lizenz für Flugwerke und Triebwerke (A&P).

In seiner neuen Rolle wird Lou für alle USM-Einkaufsaktivitäten verantwortlich sein, um das Lager von Next Level Aviation in Florida zu bestücken, sowie für den weiteren Ausbau der Lieferantenbasis des Unternehmens und den Aufbau eines Teams von Einkäufern unter ihm, um den beeindruckenden Wachstumskurs von Next Level Aviation weiter zu fördern.

Jack Gordon, Gründer, Vorsitzender und CEO von Next Level Aviation®, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Lou als neuer VP of Procurement zu unserem Team gestoßen ist. In den Anfangsjahren von Next Level Aviation® haben wir mit Lou USM-Geschäfte im Wert von Millionen von Dollar abgeschlossen, während er bei einem seiner früheren Arbeitgeber auf der anderen Seite der Transaktionen stand. Wir freuen uns, dass wir ihn nun endlich in das NLA-Team aufnehmen und seine beeindruckenden analytischen und verhandlungstechnischen Fähigkeiten nutzen können, um unser Geschäft weiter auszubauen."

Louis Kucia, VP of Procurement, erklärte: „Ich hatte das Vergnügen, mit Next Level Aviation vom ersten Tag an zusammenzuarbeiten. Als einer meiner persönlichen Lieblingsgeschäftspartner im Aftermarket habe ich die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in den letzten 13 Jahren aus der ersten Reihe verfolgt, und wenn ich heute zum Team stoße, fühlt es sich an, als würde ich direkt in einen epischen Film einsteigen, der bereits im Gange ist. Bleiben Sie dran!"

Über Next Level Aviation®

Next Level Aviation® ist ein ASA-100-akkreditierter und mit dem FAA Advisory Circular 00-56B konformer Zulieferer, der gebrauchte gebrauchsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und die dazugehörigen Triebwerke lagert. Next Level Aviation® konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 65 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Next Level Aviation® wurde im März 2013 von Jack Gordon gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Um weitere Informationen zu erhalten oder zusätzliche Bilder anzufordern, wenden Sie sich bitte an [email protected].

