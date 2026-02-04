Next Level Aviation® 委任 Louis Kucia 出任採購副總裁

佛羅里達州丹尼亞海灘2026年2月4日 /美通社/ -- Next Level Aviation® (NLA) 為全球波音及空中巴士商用飛機，以及相關噴射引擎平台的可用二手材料 (USM) 分銷領域領先企業，現宣佈委任 Louis (Lou) Kucia 出任採購副總裁。 Kucia 先生擁有 20 年涵蓋波音及空中巴士產品線與售後市場的採購經驗，並持有現行有效的美國聯邦航空管理局 (FAA) 飛機結構及動力系統 (A&P) 維修執照。 Mr. Kucia brings 20 years of Boeing and Airbus product line and aftermarket purchasing expertise, in addition to holding an active FAA airframe & powerplant (A&P) license.

在新職位上，Lou 將負責所有可用二手材料 (USM) 的採購工作，以支援 Next Level Aviation 位於佛羅里達州的倉庫營運，同時進一步拓展公司的供應商網絡，並建立採購團隊，以持續推動 Next Level Aviation 的強勁增長勢頭。

Next Level Aviation® 創辦人、主席兼行政總裁 Jack Gordon 表示：「我們非常高興 Lou 加入團隊，出任我們的新任採購副總裁。 在 Next Level Aviation® 創立初期，Lou 曾於其過往其中一間僱主任職，站在交易的另一方，我們已與他完成價值數百萬美元的可用二手材料 (USM) 交易。因此，我們非常高興終於能夠將他正式加入 NLA 團隊，並善用他卓越的分析能力及談判技巧，進一步推動公司業務增長。」 We did millions of dollars' worth of USM deals with Lou in the early years of Next Level Aviation® while he was on the opposite side of transactions at one of his previous employers, so we are pleased we can finally add him to the NLA team and leverage his impressive analytical and negotiation skill sets to further grow our business."

採購副總裁 Louis Kucia 表示：「自 Next Level Aviation 成立首日起，我便有幸與團隊合作。 作為我個人在業界最欣賞的售後市場業務夥伴之一，過去 13 年我一直在最前線見證他們的成功故事，而今天加入團隊，感覺就像踏進一套已經精彩上演中的史詩級電影。敬請期待！」

關於 Next Level Aviation®

Next Level Aviation® 為一間通過 ASA-100 認證，並符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 諮詢通告 00-56B 規範的供應商，專門為所有波音及空中巴士飛機平台及其相關噴射引擎，提供商用飛機／噴射引擎可用二手材料 (USM) 庫存。 Next Level Aviation® 專注為波音 737 及空中巴士 A320 系列飛機及其相關噴射引擎，提供可用二手材料 (USM) 庫存；該兩大機型目前約佔全球商用機隊的 65%。 Next Level Aviation® 由 Jack Gordon 於 2013 年 3 月創立，現已發展成為全球頂尖的商用飛機／噴射引擎可用二手材料供應商。 www.nextlevelaviation.net

如欲了解更多資訊或索取其他圖片，請聯絡 [email protected]。

