Artmarket.com news: Artprice confirma el éxito de Artprice News, la primera agencia global de noticias dedicada en su totalidad al arte y su mercado, disponible en 11 idiomas y en 122 países, con Cision PR Newswire y X

PARÍS, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte desde hace 28 años, dio un paso decisivo al lanzar Artprice News®: la primera agencia de prensa mundial dedicada al arte y su mercado, que se transmite en 122 países y 11 idiomas, en el marco de una integración operativa de gran alcance con Cision PR Newswire, X, y nuestra IA propia Intuitive ArtMarket®, diseñada para Google Noticias y los principales servicios de noticias automatizados. Por ejemplo, los 20 artículos de Artprice News que se incluyen a continuación suman un total de 3 millones de lectores en https://www.artprice.com/artprice-news.

Según Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y director ejecutivo de Artmarket.com: "Con el lanzamiento de Artprice News®, estamos dando un paso histórico. Artprice by Artmarket, ya líder mundial en bases de datos del mercado del arte desde hace casi 30 años, se está convirtiendo en líder como agencia global de noticias diarias sobre arte y el mercado del arte. Este doble enfoque de datos confiables e información continua nos pone en una posición única para apoyar la transformación del mercado del arte en la era de la inteligencia artificial".

Seguimiento exhaustivo de noticias sobre arte a nivel mundial: la potencia de combinar Artprice e Intuitive ArtMarket®

La capacidad de hacer seguimiento y documentar todas las noticias mundiales sobre el mercado del arte de Artprice by Artmarket se basa en una infraestructura tecnológica muy sofisticada, producto de una alianza estratégica entre sus propias bases de datos históricas, su intranet privada conectada a 7.200 casas de subastas asociadas de todo el mundo y, ahora, también su propio servicio de IA y las capacidades de búsqueda en tiempo real de ambas, IA Intuitive ArtMarket® y su Blind Spot AI® de Artprice.

Artprice News: cobertura mundial 24 horas al día, los 7 días de la semana, en 122 países y 11 idiomas

Esta implementación estratégica representa un importante cambio de paradigma: Artprice está pasando de una programación semanal con su agencia de prensa ArtMarket Insight®, que seguirá vigente, a un flujo continuo y diario de noticias mundiales con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, con su socio de larga data Cision PR Newswire y X.

A partir de ahora, los lectores de Artprice News tendrán acceso gratuito a miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de ArtMarket Insight® que, desde hace mucho tiempo, ha demostrado su valor:

Para una agencia de prensa mundial como Artprice News, esta novedad representa una base editorial enriquecida por las voces más destacadas del mercado del arte, lo que le confiere una legitimidad editorial innegable, respaldada por miles de análisis históricos, artísticos, científicos y económicos de la agencia de prensa ArtMarket Insight®.

Este poder de distribución incomparable permite a Artprice by Artmarket llegar a una audiencia mundial de entusiastas y profesionales, entre ellos coleccionistas, galerías de arte, casas de subastas, museos, tasadores, instituciones culturales, empresas de seguros, funcionarios de aduanas y fiscales, asesores legales, instituciones financieras y medios de comunicación internacionales, lo que consolida su papel como la principal agencia global de noticias diarias sobre el mercado del arte.

La transformación de Artprice no se limita a la magnitud de su distribución. Esta transformación se basa en una infraestructura tecnológica revolucionaria que integra sus aplicaciones de IA patentadas, Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, producto de décadas de desarrollo algorítmico.

Estas IA patentadas, desarrolladas por Artprice y Artprice News, aprovechan un enorme volumen de datos procedentes de sus 180 bases de datos vectoriales propias. Los algoritmos de Artprice pueden analizar miles de millones de registros anónimos, decenas de millones de obras de arte e identificar tendencias artísticas extremadamente complejas e interrelacionadas que escapan al mundo académico, institucional y comercial.

Para supervisar decenas de miles de eventos diarios específicos del arte y su mercado, Artprice News se basa en Intuitive ArtMarket® y Blind Spot AI®, que le permite orientarse con exactitud a lo que el usuario necesita gracias a miles de prompts de gran precisión que genera su IA patentada Intuitive ArtMarket®.

El círculo virtuoso de la indexación mundial: cómo Artprice News, PR Newswire, X e Intuitive ArtMarket® están creando el mejor ecosistema de información posible para el mercado del arte.

La sólida alianza operativa entre Artprice News, su socio histórico PR Newswire (Cision), X e Intuitive ArtMarket® crea un ecosistema de información sin igual, basado en un círculo virtuoso estratégico de indexación, difusión y mejora editorial que beneficia simultáneamente a los tres operadores y, sobre todo, a los usuarios finales de todo el mundo.

Con casi 30 años de experiencia, Artprice by Artmarket se ha consolidado como la principal fuente mundial de información sobre el mercado del arte. Su fortaleza se basa en sus cimientos únicos e inigualables:

- Más de 35 millones de resultados de subastas e índices que abarcan más de 904.000 artistas

- El archivo documental más grande del mundo (propiedad de Artprice): 210 millones de imágenes y grabados de obras de arte procedentes de manuscritos y catálogos de subastas desde el 1700 hasta la actualidad

- Una red mundial de 7.200 casas de subastas asociadas actualiza sus bases de datos de manera continua mediante su intranet especializada, y llega a más de 9,3 millones de miembros en todo el mundo.

Esta posición única dentro del mercado mundial del arte fue reconocida, entre otras distinciones, por un estudio de reputación realizado durante el 36.º Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA, Lyon 2024), en el que Artprice fue considerada como la fuente de información sobre el mercado del arte más reconocida entre más de 1.000 participantes de 60 países.

Descubra los 20 artículos de Artprice News más leídos desde nuestro lanzamiento y déjese llevar por estas lecturas imprescindibles que han cautivado a miles de amantes del arte. ¡Esta es una oportunidad única para repasar los momentos más destacados de la actualidad del mercado del arte!

1. Caravaggio en Londres: "Victorious Cupid", presentada por primera vez en el Reino Unido. ¡Artículo sobre una obra que desató la polémica y generó miles de comentarios en nuestras redes sociales!

https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk



2. Gargantua de Daumier (1831): la caricatura que llevó al artista a la cárcel. Muchos de nuestros lectores vieron en este dibujo un parecido con una figura política actual, ¿y usted?

https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison



3. Academia de Bellas Artes de Pensilvania: "Una nación de artistas", importante exposición de arte estadounidense con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos. Este artículo tuvo un gran éxito entre nuestros lectores estadounidenses, ¿le gustaría saber por qué?

https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states



4. ¿Por fin se ha revelado la identidad de Banksy? Qué revelan las nuevas investigaciones sobre su verdadera identidad. El mundo está fascinado con Banksy, eso está claro, y a todos les encantaría saber quién es en realidad. ¿Le pasa lo mismo?

https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity



5. Gustave Courbet en el Museo Leopold de Viena: una gran retrospectiva del maestro del realismo en 2026. Exposición que cautivó a nuestros lectores, sin duda gracias a un cuadro histórico. Pero, ¿cuál?

https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026



6. El Louvre pone en marcha la mayor restauración de pinturas de su historia: los 24 cuadros de Rubens del ciclo de María de Médicis. Estas pinturas en el Museo del Louvre siempre han fascinado al mundo del arte, ¡y es fácil entender por qué!

https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle



7. Récord mundial: un cuadro de Raja Ravi Varma se vendió por casi 18 millones de dólares en Bombay. Esta venta histórica despertó un gran interés entre nuestros lectores, sobre todo porque la propia obra se ha convertido en un auténtico ícono.

https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai



8. Edward Hopper, "Gas": la soledad al borde de la carretera… y el presagio de la crisis del petróleo. ¡Descubra este cuadro, un impactante reflejo del panorama artístico actual, que ha cautivado a nuestros lectores!

https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis



9. Capilla Sixtina: la gran restauración del "Juicio Final" de Miguel Ángel, treinta años después. Una auténtica proeza técnica que devuelve un nuevo esplendor a esta histórica y admirada obra maestra de Miguel Ángel.

https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on



10. Reapertura del Museo Bonnat-Helleu en Bayona, Francia: obras maestras en exposición, entrada gratuita y programa para 2025. ¡A nuestros lectores les encantó descubrir este museo poco conocido, que contiene tesoros verdaderamente extraordinarios!

https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program



11. Tiziano, "Noli me tangere": la obra maestra que narra la historia de la mañana de Pascua. ¿Le gusta este magnífico cuadro de Tiziano tanto como a nuestros lectores?

https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning



12. Michaelina Wautier en Viena: en el Kunsthistorisches Museum, donde se le rinde un homenaje real. Esta artista ha creado obras verdaderamente magníficas, ¡ahora le toca a usted descubrirlas!

https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum



13. El Juicio Final de Miguel Ángel: ¿por qué este fresco de la Capilla Sixtina causó un escándalo?. Al leer este artículo, usted también descubrirá por qué esta obra histórica causó tanto revuelo cuando se presentó por primera vez.

https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal



14. El Renacimiento italiano en el dibujo: los dibujos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en la King's Gallery. ¡La fascinación por los dibujos de Leonardo da Vinci es, sin duda, atemporal!

https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery



15. Andrea Mantegna: ¿por qué "El llanto sobre el Cristo muerto" conmocionó al Renacimiento? ¡Descubra por qué esta obra causó tanto revuelo cuando se presentó por primera vez!

https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance



16. Paul Klee y El cosmos en el Zentrum Paul Klee: obras maestras celestiales y visiones poéticas del universo. ¡La magia de las obras de Paul Klee sigue muy viva!

https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe



17. "Fetichismo y erotismo en el surrealismo en Londres: un siglo de deseo surrealista" en la Galería Richard Saltoun. ¡Una exposición muy especial que realmente ha despertado el interés de nuestros lectores!

https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery



18. Joan Semmel: "In the Flesh" en el Museo Judío de Nueva York: desnudos, deseo y un envejecimiento sin complejos. ¡Únase a nuestros lectores para descubrir las obras intensamente sensuales de Joan Semmel!

https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing



19. De Nápoles a Beirut: Artemisia Gentileschi, el resplandor redescubierto de una heroína barroca en el Museo de Arte de Columbus. Artemisia Gentileschi: descubra en este artículo el extraordinario recorrido de esta artista y sus obras más emblemáticas.

https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art



20. Nan Goldin en el Grand Palais de París: "This Will Not End Well", una retrospectiva inmersiva de sus obras más destacadas. Descubra todo lo que hay que saber sobre esta exposición, que aún se puede visitar en París.

https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: econometrí[email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris. El último análisis de TPI incluye más de 18.000 accionistas individuales, excluidos accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por Thierry Ehrmann, director general de la empresa. Están controladas por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor mundial del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 906.400 artistas.

Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con no menos de 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece de forma constante sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica con regularidad las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (inicio de sesión para miembros) los anuncios publicados por sus miembros, que ahora constituyen el primer Marketplace® estandarizado mundial de compraventa de obras de arte a precio fijo.

Ahora hay futuro para el Mercado del Arte con la IA Intuitive Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor mundial en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe anual del Mercado Global del Arte 2025, publicado en marzo de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket publica su Informe sobre el mercado del arte contemporáneo 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumen de los comunicados de prensa de Artmarket con su departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y X (ex-Twitter):

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,4 millones de suscriptores)

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Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento Artprice: https://www.artprice.com/video cuya sede principal es el famoso Museo de Arte Contemporáneo, Abode of Chaos/La Demeure of Chaos (La Morada del caos), según The New York Times: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, ha concedido el reconocimiento oficial a la Abode of Chaos de Thierry Ehrmann como una "obra de arte total", la sede mundial de Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/La Morada del caos: Obra de arte completa y arquitectura singular.

Trabajo bilingüe confidencial, ahora hecho público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4,1 millones de suscriptores)

https://vimeo.com/124643720

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/5854757/Artmarket_logo.jpg

Comuníquese con Artmarket.com y su departamento Artprice: Thierry Ehrmann, [email protected]

FUENTE Artmarket.com