Artmarket.com: Manifiesto de Artprice: 22 reglas para un mercado del arte regulado y transparente en la era de la IA

La inteligencia artificial está redistribuyendo el valor de la información a un ritmo sin precedentes

PARÍS, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Estamos viviendo uno de esos momentos decisivos. La inteligencia artificial está redistribuyendo el valor de la información a un ritmo sin precedentes. Los datos sintéticos constituyen ahora la mayor parte de Internet, tras haber superado el pico de datos de 2024 (un fenómeno que refleja la saturación de datos de alta calidad disponible para entrenar a los modelos de lenguaje grande de IA), en un punto en el que el "contenido basura" generado por IA (videos o fotografías generados por IA) desdibuja la línea divisoria actual entre hechos documentados y reconstrucción algorítmica. En un mundo saturado de información y sometido a una presión extrema, que se enfrenta a la mayor crisis energética que haya vivido jamás la economía mundial, al riesgo de una crisis alimentaria extrema según la ONU, a incertidumbres geopolíticas estructurales y a tensiones en los mercados que están redefiniendo los comportamientos en materia de asignación de activos, la calidad de las fuentes nunca fue tan importante.

El mercado del arte en 2025

Durante 27 años, Artprice ha construido pacientemente lo que podría compararse con la Biblioteca de Alejandría del mercado del arte: una memoria física y documental que se remonta a los manuscritos que describen los inicios del mercado en Europa y Estados Unidos a partir del 1700, hasta llegar a las millones de obras de arte que se intercambian cada año en las casas de subastas de todo el mundo. Esta documentación contiene más de 210 millones de páginas de papel o pergamino conservadas meticulosamente en forma de manuscritos y catálogos físicos. Se trata de un archivo vivo e insustituible que no existe en ninguna otra parte del mundo, ni en formato físico ni en digital, y se destaca por su exhaustividad:

Este archivo consta de 907.100 artistas, 30 millones de índices y precios de subastas desde 1987 y 1,39 millones de lotes registrados en los últimos 12 meses en 180 bases de datos.

En el marco de esta lógica de aceleración exponencial del mercado del arte, impulsada por las subastas públicas en línea y su expansión a los siete continentes, surgió Artprice News en septiembre de 2025. Como agencia de noticias en tiempo real, Artprice by Artmarket incorporó en parte a columnistas y editores y el prestigioso archivo documental de 25 años de los principales colaboradores de ArtMarket Insight, una agencia de noticias internacional especializada semanal fundada en 2001. Artprice News ofrece cobertura mundial 24 horas al día, los 7 días de la semana, en 122 países y 11 idiomas.

Esta implementación estratégica representa un importante cambio de paradigma: Artprice está pasando de una programación semanal con su agencia de prensa ArtMarket Insight®, que continuará operando, a un flujo continuo y diario de noticias mundiales con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, con sus socios de larga data Cision PR Newswire y X.

Hoy, Artprice by Artmarket se pronuncia para aclarar su deber moral y los valores fundamentales de su empresa matriz, Server Group, pionera en Internet, bases de datos e inteligencia artificial desde 1987, que también definen la orientación de las IA propias y de todos los segmentos que atraviesa Artprice.

Al cotizar de forma continua en el mercado regulado de Euronext, Artprice by Artmarket asume plenamente las obligaciones que conlleva el acceso a los mercados financieros regulados: transparencia, rigor y coherencia entre los compromisos y las acciones. Tras la salida de bolsa de dos empresas relacionadas con el mercado del arte, entre las que destaca Sotheby's, mediante ofertas públicas de adquisición (OPA), Artprice by Artmarket es ahora la única empresa del mundo dedicada a la información sobre el mercado mundial del arte que sigue cotizando en un mercado regulado. Esto la convierte, de hecho, en el punto de referencia fundamental para todo este ecosistema.

Artprice es líder mundial en información sobre el mercado del arte y editora de informes de referencia de gran prestigio sobre el mercado mundial del arte desde hace casi 30 años, está conectada a 7.200 casas de subastas asociadas mediante su intranet especializada y segura y no se limita a ofrecer datos: crea un marco de comprensión y confianza que influye en los agentes del mercado, las valoraciones y los flujos de capital internacionales, impulsado especialmente por sus dos IA verticales propias, Intuitive Artmarket® y Blind Spot®.

En el contexto actual, caracterizado por una globalización acelerada, las transacciones digitales y el auge de la IA aplicada a los datos culturales, no adoptar una postura dejaría el terreno abierto a la opacidad, los rumores y las prácticas sesgadas. Esto supondría un incumplimiento de las obligaciones para con el mercado, las instituciones, los coleccionistas y los accionistas.

El manifiesto de 22 reglas de Artprice by Artmarket es la respuesta a esta responsabilidad, a su deber moral y a los valores intangibles de alineación con la IA.

Mediante este manifiesto, formalizamos públicamente una postura clara y decidida: defender la memoria documental, la trazabilidad de las obras de arte, la transparencia de datos del mercado del arte y la integración rigurosa de la historia del arte, la economía del arte y la sociología del mercado del arte, como requisitos previos para un mercado más comprensible, justo y responsable.

Este manifiesto es el documento de referencia que detalla su misión, lo que está en juego en materia de soberanía de datos y su responsabilidad para con el patrimonio artístico mundial.

Manifiesto de Artprice: 22 reglas para un mercado del arte regulado y transparente

El mercado del arte necesita tener memoria. Sin archivos exhaustivos, sin trazabilidad y sin un registro histórico público, no puede haber confianza duradera, precios justos ni inteligencia colectiva. Disponer de datos confiables sobre el arte no es un lujo. Se trata de la infraestructura mínima necesaria para un mercado global que ha crecido en gran medida, de forma muy rápida y se ha vuelto muy opaco como para seguir funcionando basándose únicamente en la intuición. El mercado del arte ya no es un fenómeno exclusivo de Occidente; está experimentando un rápido crecimiento en el Sur Global. Una imagen no es suficiente. Una obra de arte también cobra vida mediante su origen, su historial de exposiciones, su bibliografía, los resultados de las subastas públicas, su difusión y el recibimiento de la crítica. El capital cultural merece el mismo rigor analítico que otros tipos de activos. Evaluar el mercado no profana el arte; le brinda un lenguaje común. La opacidad no es sinónimo de elegancia. Con mucha frecuencia, no es más que un privilegio de clase, una ventaja de quienes están al tanto de todo o una forma de mantener la asimetría de la información. El deber primordial de una infraestructura del mercado del arte es reducir esta asimetría. Dar visibilidad a lo que estaba disperso, unir lo que estaba fragmentado y poner en contexto lo que estaba sin procesar. La transparencia no destruye el anhelo. Por el contrario, permite que la confianza, la comparación y la convicción se asienten sobre bases mucho más sólidas. La historia del arte y la economía del arte ya no deben ir por separado.Lo primero aporta sentido; lo segundo, una forma de medir; juntos, hacen que el mercado resulte comprensible. La tecnología digital no está pensada para sustituir la visión humana. Debe ampliar los conocimientos especializados, documentar lo excepcional, servir de base para la toma de decisiones y preservar la memoria. Todo mercado económico acaba pareciéndose a su sistema de información. Un mercado mal documentado puede generar rumores; un mercado bien documentado promueve la rendición de cuentas y la transparencia. El mundo del arte ya no puede pretender ser universal si sigue siendo incomprensible para la gran mayoría. El acceso a la información es un requisito indispensable para que esta sea verdaderamente abierta, en especial para los países del Sur Global. Los artistas necesitan una visibilidad documentada, no solo una visibilidad mediática. Una carrera profesional también se construye a partir de bases de datos, biografías, índices, archivos y datos comparativos. Los coleccionistas no se limitan a comprar obras de arte; sopesan factores como la historia, la rareza, la calidad, la liquidez, el prestigio y el valor a largo plazo.Tienen todo el derecho de recibir información bien estructurada. Las casas de subastas, las galerías, los coleccionistas, los expertos, las instituciones, las aseguradoras, los museos, los funcionarios de aduanas, los bancos y las entidades financieras forman parte del mismo ecosistema informativo. Cuando la circulación de datos mejora, todo el mercado gana en madurez. La globalización del mercado del arte requiere elaboración continua. Las capitales cambian, surgen nuevas realidades, las jerarquías se transforman y las historias se reescriben. Francia, Europa y sus instituciones culturales no deben ceder el control sobre sus datos artísticos. La soberanía cultural también se consigue mediante bases de datos, índices y plataformas. La inteligencia artificial solo es tan valiosa como la calidad de los conjuntos de datos que consulta. En el arte, como en cualquier otro ámbito, un algoritmo de IA que carezca de archivos sólidos no produce más que una ilusión de conocimiento. El verdadero progreso tecnológico en el mercado del arte no tiene que ver con el ruido. Es sobre la capacidad de transformar millones de señales dispersas en indicadores comprensibles y útiles. Los precios no lo dicen todo, pero sí dicen algo. Ignorarlos por principio equivale a permitir que los comentarios sustituyan el análisis y que las posturas reemplacen la observación. La confianza en el mercado del arte del siglo XXI se basa en las pruebas, la exhaustividad documental y el acceso rápido a la información relevante a bajo costo. Una obra de arte no es una mera mercancía, pero negarse a reconocer que circula en un mercado mundial no eleva el nivel del debate, solo lo hace menos honesto. Artprice defiende una sencilla convicción: en un mundo saturado de imágenes, el valor recaerá en quienes sepan conectar la obra de arte, la historia, los datos, el factor humano, la IA propia que conserve la plena propiedad de los derechos de autor y asuma toda la responsabilidad sobre sus datos y el mercado del arte.

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El Departamento de Econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

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Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris. El último análisis de TPI incluye más de 18.000 accionistas individuales, excluidos accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Mire un video sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por Thierry Ehrmann, director general de la empresa. Están controladas por Groupe Serveur (creado en 1987). cf. la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor mundial del mercado del arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 901.000 artistas.

Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con no menos de 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece de forma constante sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica con regularidad las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y titulares de prensa del mundo en 121 países y 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (inicio de sesión para miembros) los anuncios publicados por sus miembros, que ahora constituyen el primer Standardized Marketplace® mundial de compraventa de obras de arte a precio fijo.

Ahora hay futuro para el Mercado del Arte con la IA Intuitive Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con el sello estatal "Empresa Innovadora" del Banco Público de Inversiones (BPI) francés, que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor mundial en el mercado del arte.

Comuníquese con Artmarket.com y su departamento Artprice: Thierry Ehrmann, [email protected]

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FUENTE Artmarket.com