La adopción de Cognex OneVision™ se acelera a medida que los fabricantes amplían el uso de la visión artificial impulsada por IA a nivel mundial

Los clientes destacan una implementación más rápida, un mayor rendimiento y nuevos niveles de colaboración

NATICK, Massachusetts, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial en visión artificial industrial, anunció hoy la disponibilidad general de OneVision™, su entorno colaborativo de desarrollo de visión artificial, diseñado para simplificar y ampliar la inspección mediante IA en todas las operaciones de fabricación.

Cognex OneVision: visión colaborativa de IA, a escala

Desde su lanzamiento en versión beta en junio de 2025, más de 100 clientes de todo el mundo han utilizado OneVision para acelerar el desarrollo y la implementación de sistemas de visión basados en IA, y muchos de ellos han pasado de aplicaciones en una sola línea a implementaciones en múltiples sitios en cuestión de días, en lugar de meses. Esta tendencia refleja un cambio más amplio, ya que los fabricantes están pasando de proyectos piloto aislados de IA a estrategias de inspección conectadas y que abarcan toda la empresa.

"La visión artificial lleva mucho tiempo aportando valor, pero su implementación a gran escala en todas las operaciones ha seguido siendo un obstáculo", afirmó Matt Moschner, presidente y director ejecutivo de Cognex. "Los fabricantes afrontan desafíos recurrentes, desde flujos de trabajo fragmentados hasta modelos que no se adaptan a distintos entornos. OneVision resuelve este problema al combinar la simplicidad de borde con la escalabilidad de la nube, lo que ayuda a las organizaciones a pasar de proyectos piloto aislados a una implementación coherente en toda la empresa".

Arquitectura Cloud-to-Edge para la visión artificial escalable

OneVision aborda un desafío constante en el ámbito de la IA industrial: implementar aplicaciones avanzadas de visión a escala empresarial sin añadir complejidad ni ralentizar la producción. Esto introduce una arquitectura "de nube a borde", en la que los modelos de IA se entrenan, gestionan y controlan en la nube, mientras que la inspección se lleva a cabo en el borde mediante los sistemas de visión de Cognex para garantizar una ejecución confiable y en tiempo real. Ahora los clientes pueden gestionar de forma centralizada todo el ciclo de vida de la IA, desde la recopilación y el etiquetado de imágenes de producción hasta el perfeccionamiento de los modelos e implementar actualizaciones de manera uniforme en flotas de dispositivos de todo el mundo. OneVision está optimizado para funcionar con los sistemas más recientes de Cognex, incluidos In-Sight® 3900 e In-Sight® 6900.

"Aunque OneVision aprovecha la nube para desarrollo y gestión, la inspección en tiempo real sigue realizándose íntegramente en el dispositivo periférico", afirmó Reto Wyss, vicepresidente de Ingeniería de Visión de Cognex. "Una vez implementado el modelo, no se necesita conexión a la nube. Las imágenes de producción se mantienen en el entorno local y la latencia no supone ningún problema".

Al centralizar el desarrollo y la gestión de modelos, OneVision ayuda a los fabricantes a:

Estandarizar los procesos de inspección en todas las instalaciones.

Reducir la duplicación de trabajo entre equipos.

Reducir los costos de escalabilidad hasta en un 50 %.

Mantener el control de versiones y la coherencia en todas las implementaciones.

Éxito de los clientes: de los proyectos piloto a la escala global

En sectores como el automovilístico, el electrónico, el de alimentos y bebidas y el de la salud, los clientes están observando un desarrollo más rápido de las aplicaciones de IA, un mayor rendimiento y resultados de inspección más consistentes, al tiempo que reducen su dependencia de conocimientos especializados y amplían sus implementaciones a nivel mundial.

Essity: desarrollo de la inspección con IA: de un año a un día

"Con nuestro enfoque anterior, desarrollar una aplicación confiable para la inspección de sellos de seguridad requería más de un año de iteraciones y ajustes, y los problemas de calidad podían provocar devoluciones de lotes completos y un desperdicio significativo de material", señaló Amin Tajeddine, gerente de Tecnología Operativa y Digitalización. "Gracias a OneVision, pudimos crear y demostrar una solución viable en menos de un día. La simplicidad y facilidad de uso de OneVision redujeron considerablemente el esfuerzo de desarrollo y nos da seguridad en cuanto a la rapidez con la que las aplicaciones de visión artificial se pueden implementar en todas nuestras operaciones".

Schneider Electric: estandarizar la inspección mediante IA a escala mundial

"OneVision nos permitió desarrollar y validar de forma centralizada las normas de inspección basados en IA y, posteriormente, implementar esos mismos modelos en todas nuestras operaciones a nivel mundial", declaró Christophe Ernis, gerente de Operaciones Inteligentes de la División de Energía de Productos. "Ese enfoque nos ayudó a duplicar el rendimiento, reducir drásticamente los rechazos erróneos y disminuir nuestra dependencia de los expertos en visión artificial. Lo más importante: nos brinda una forma reproducible de escalar las buenas prácticas de manera confiable en todas nuestras fábricas".

3M: mejorar la velocidad y la colaboración en el desarrollo de la visión artificial

"Con OneVision, nuestros ingenieros pueden etiquetar rápidamente imágenes reales de producción, crear modelos e implementarlos en las cámaras con mucho menos esfuerzo", indicó Scott Daniels, ingeniero sénior de Tecnología de Fabricación.

Ahora que el producto ya está disponible para el público en general, Cognex prevé que el impulso de OneVision se acelere, ya que los fabricantes demandan soluciones de visión artificial escalables para impulsar la eficiencia operativa en sus redes de producción a nivel mundial.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, al allanar el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización. La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos en la fabricación y la distribución, y ofrece un rendimiento sin igual para sectores que van desde el automotor hasta la electrónica de consumo y los productos envasados. Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga data en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica. Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

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FUENTE Cognex Corporation