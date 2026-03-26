BORICA revela cómo Bulgaria ejecutó la transición a los pagos en euros a escala nacional en colaboración con OpenWay

SOFÍA, Bulgaria, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD, el operador nacional de tarjetas e infraestructuras de pago de Bulgaria, publicó un nuevo caso de estudio en el que se detalla cómo el país ejecutó su transición al euro el 1 de enero de 2026 como una transformación coordinada de la infraestructura de pagos a escala nacional, con el apoyo de socios tecnológicos entre los que encontramos a OpenWay.

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

El estudio de caso de BORICA nos brinda la primera descripción integral de cómo se realizó la transición desde el punto de vista operativo. En éste, se describe la coordinación que se logró entre los sistemas, el modelo de gobernanza y el ecosistema para garantizar que los pagos funcionaran de forma fluida desde el primer minuto de la adopción del euro. Dirigido a los altos ejecutivos de empresas nacionales de pagos, bancos, procesadores, empresas fintech y proveedores de billeteras digitales a nivel regional o global, el informe ofrece una guía práctica para gestionar transformaciones de infraestructura críticas en tiempo real, incluyendo la preservación de la continuidad operativa, la coordinación de ecosistemas de gran escala y la ejecución de transiciones controladas bajo la carga transaccional en producción.

Según el informe, la infraestructura de BORICA procesó más de 930 000 transacciones con tarjeta y en cajeros automáticos por un valor de casi € 42 millones de euros en las primeras 48 horas, con cero tiempo de inactividad no planificado. El primer retiro exitoso de euros de un cajero automático se registró apenas 20 segundos después de la medianoche, seguido de transacciones con tarjeta y pagos digitales en cuestión de minutos.

Miroslav Vichev, CEO de BORICA, indicó: "La adopción del euro no implicó solo un cambio de moneda. Fue una transformación de la infraestructura a escala nacional que requirió una coordinación precisa en todo el ecosistema de pagos, con cambios sincronizados en los que participaron más de 35 bancos, proveedores de servicios de pago, empresas fintech, instituciones gubernamentales y socios tecnológicos. Nuestro objetivo era garantizar que los pagos funcionaran a la perfección desde el primer minuto de adopción del euro, en todos los canales. En este estudio de caso se describe el modelo operativo que hay detrás de ese resultado".

La fase más crítica fue la migración planificada de tres horas de la infraestructura nacional de tarjetas. En esa ventana de tiempo, los sistemas de emisión y adquirencia, los dispositivos POS, cajeros automáticos y las integraciones con las marcas internacionales se actualizaron simultáneamente para recibir las transacciones en euros.

En el estudio también se destaca el papel de los socios tecnológicos durante la transición. La plataforma de procesamiento de pagos Way4 de OpenWay apuntaló las operaciones de emisión, aceptación y procesamiento de pagos de tarjetas de BORICA, permitiendo la migración controlada de euros a la vez que se mantenía la trazabilidad de las transacciones, la integridad de la conciliación y la estabilidad operativa con una carga en tiempo real.

Además de los pagos básicos, el informe muestra que los servicios de valor agregado (como los pagos instantáneos de Blink, los de identidad digital de B-Trust, las soluciones SoftPOS y las plataformas de vales electrónicos) se mantuvieron plenamente operativos durante la transición, lo cual demuestra la robustez del ecosistema de pagos búlgaro en general.

La transición estuvo respaldada por cambios regulatorios, como modificaciones a la Ley de servicios de pago y sistemas de pago de Bulgaria (PSPSA), que permitieron la integración con la infraestructura del Eurosistema. BORICA funciona ahora como sistema auxiliar dentro de TARGET y está conectado a TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), lo que permite a los bancos búlgaros ofrecer transferencias instantáneas en euros a través de la SEPA.

BORICA afirma que el estudio de caso pretende servir de modelo para otros mercados que estén preparando transiciones de infraestructuras de pago a gran escala, en particular los que se aproximan a la adopción del euro o a transiciones similares de alto riesgo.

El estudio de caso completo, "Bulgaria's Euro Day One: How BORICA Orchestrated a National Payments Cutover at Scale", está disponible en: BORICA revela cómo Bulgaria ejecutó la transición de pagos en euros a escala nacional | BORICA AD.

En el siguiente enlace puede encontrar información adicional sobre la adopción del euro y el marco regulador de Bulgaria a través del Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Bulgaria: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html.

Acerca de BORICA AD

BORICA AD gestiona la infraestructura nacional de tarjetas y pagos de Bulgaria y presta servicios de procesamiento de tarjetas, pagos instantáneos, identidad digital (B-Trust) y soluciones de prevención del fraude a instituciones financieras y organizaciones del sector público. Página web: www.borica.bg.

Acerca de OpenWay

OpenWay proporciona software a los principales actores del ecosistema de pagos. Su plataforma Way4 soporta la emisión, la adquirencia, las billeteras y el procesamiento con disponibilidad y trazabilidad permanentes.

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FUENTE OpenWay Group