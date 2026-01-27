REALTY ONE GROUP CELEBRA 20 AÑOS DE IMPACTO COMUNITARIO, INFORMA RESULTADOS SÓLIDOS DE SUS DONACIONES EN 2025

LAGUNA NIGUEL, California, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y una de las franquiciadoras inmobiliarias de más rápido crecimiento en el mundo, anunció con orgullo sus resultados de fin de año de 2025, en el que destaca el impacto significativo de sus profesionales inmobiliarios en todo el mundo, a través de ONE Cares, la fundación benéfica de la compañía.

En 2025, ONE Family Network apoyó a 240.292 vecinos de la comunidad, contribuyó con 8.467 horas de servicio comunitario y donó casi 400.000 dólares a través de las iniciativas de ONE Cares, lo que demuestra el compromiso continuo de la marca con el servicio, la generosidad y el liderazgo comunitario.

"Retribuir no es una iniciativa de Realty ONE Group, es la base de nuestras 6C, nuestras creencias y nuestros valores", afirmó Kuba Jewgieniew director general y fundador de Realty ONE Group International. "Nuestros profesionales están comprometidos con marcar la diferencia, no solo en el sector inmobiliario, sino en las comunidades a las que sirven todos los días".

Cada año, Realty ONE Group International celebra su fundación el 1 de mayo con un día mundial de donaciones y voluntariado. Este año, ese día especial tuvo un impacto en casi 60.000 vidas con 3.053 horas de voluntariado y 144.785 dólares.

Al reforzar su compromiso con la sostenibilidad, Realty ONE Group International se comprometió a donar 1.069 árboles en 2025, para avanzar en su iniciativa de "ONE Tree, ONE World" (UN árbol, UN Mundo) hasta casi 142.000 árboles donados en todo el mundo desde 2022.

A medida que la empresa continúa creciendo a nivel mundial, Realty ONE Group sigue centrada en construir un legado definido por el impacto, el propósito y la generosidad.

El éxito continuo de Realty ONE Group International se debe a sus sistemas comerciales patentados, capacitación y apoyo integrales, marca de estilo de vida audaz y su cultura COOLTURE® centrada en las personas, lo que la diferencia de los modelos inmobiliarios tradicionales. Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios, la marca continúa expandiendo su presencia mundial mientras se mantiene fiel a su misión de cambiar vidas a través del sector inmobiliario.

Más información en www.OwnAOne.com o www.realtyonegroup.com

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su dinámica cultura COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa en crecimiento, al abrir puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

