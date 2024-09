Resultados contra todo pronóstico: La Educación No Puede Esperar atiende a 11 millones de niñas y niños de todo el planeta en situación de crisis

El nuevo informe de resultados de La Educación No Puede Esperar pone de manifiesto el logro de resultados de aprendizaje notables en favor de la infancia y la adolescencia en situaciones de crisis y hace un llamado urgente para que los donantes presten un mayor apoyo y así poder cubrir las necesidades que crecen a pasos agigantados.

NUEVA YORK, 18 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La comunidad internacional no va bien encaminada para cumplir su promesa de conseguir "una educación de calidad para todos" de aquí a 2030. Los conflictos armados, los desplazamientos forzados, el cambio climático y demás emergencias y crisis prolongadas han dejado a su paso más de 224 millones de niños y niñas afectados que necesitan respaldo educativo de inmediato, una cifra que supone una subida drástica comparada con los 75 millones de 2016.

La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés), el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas, y sus socios estratégicos siguen desafiando las probabilidades, y realizan inversiones plurianuales en educación que salvan las vidas de los niños y adolescentes más vulnerables del mundo. Desde que ECW entró en funcionamiento en 2017, sus inversiones han llegado a 11 millones de niños y adolescentes, incluidos 5,6 millones de niñas y niños solo en 2023. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

Pese a que las necesidades no dejan de agravarse, la financiación destinada a la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas se redujo por primera vez en una década. Así lo plasma "Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report" (Resultados contra todo pronóstico: informe anual de resultados 2023), la publicación de La Educación No Puede Esperar que se presenta hoy en Nueva York.

Según esta publicación, en términos globales, los fondos humanitarios que se destinan a la educación descendieron en un 3% el año pasado: entre 2022 y 2023, pasaron de 1200 millones de USD a 1170.

La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés), el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, y sus asociados estratégicos continúan su labor contra todo pronóstico y hacen llegar inversiones plurianuales vitales en educación a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del mundo.

Desde 2017, el año en el que ECW comenzó a funcionar, 11 millones de infancias han aprovechado sus inversiones; solo en 2023, llegaron a 5,6 millones de niños y niñas. Esta cantidad de beneficiarios es verdaderamente inaudita. Sin embargo, se requieren muchos más recursos para cubrir las necesidades los más de 224 millones de niños, niñas, adolescentes y docentes que precisan apoyo cuanto antes.

Hasta la fecha, el fondo ha movilizado más de 1.600 millones de USD procedentes de donantes públicos y privados. No obstante, hay que movilizar urgentemente 600 millones de USD en contribuciones de donantes que recibirán ECW y sus asociados estratégicos a fin de proporcionar una educación inclusiva y de calidad a 20 millones de niños, niñas y adolescentes para cuando concluya el período que abarca su Plan Estratégico para 2023-2026.

En palabras del Muy Honorable Gordon Brown, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial y Presidente del Grupo Directivo de Alto Nivel de ECW: "Para los 25 donantes con los que mantenemos alianzas estratégicas, estas inversiones transformadoras brindan una educación integral y de calidad centrada en la infancia, por lo que representan la promesa de contribuir al desarrollo sostenible, los derechos humanos, la resiliencia económica y la seguridad internacional. La educación es el instrumento más potente que existe para devolverle la esperanza a un mundo donde los conflictos despiadados, las violaciones de los derechos humanos y la desigualdad han causado estragos. Es nuestra inversión en la próxima generación de personas influyentes".

Repercusión, alcance y sostenibilidad

Desde el Afganistán a la República Democrática del Congo, pasando por Etiopía, la Ribera Occidental y Gaza, Haití, el Sahel, el Sudán, Ucrania y otras zonas críticas del planeta, el informe de ECW destaca la enorme repercusión de la educación en los contextos de crisis.

"Los niños y niñas que atraviesan situaciones de crisis se llevan la peor parte de las consecuencias de los conflictos, los desplazamientos forzados, el cambio climático y demás desgracias brutales de origen humano. Este nuevo informe demuestra que, pese a las dificultades, podemos poner a su alcance la protección, la esperanza y las oportunidades transformadoras que posibilita una educación integral de calidad. Para conseguirlo, hacemos un llamado urgente para recibir 600 millones de USD con los que poder alcanzar las metas de nuestro plan estratégico y garantizar de aquí a finales de 2026 que 20 millones de niños y niñas tengan un futuro más próspero", afirmó Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva de La Educación No Puede Esperar. "Ha llegado el momento de adoptar una postura ética que vaya de la mano de medidas políticas".

El nuevo informe pone de relieve la atención especial que ECW presta a la infancia más vulnerable y en situación de mayor riesgo a escala mundial: de todas las infancias atendidas en 2023, más de la mitad eran niñas (el 51%), el 17% eran desplazados internos y el 22% eran refugiados.

La calidad y la repercusión de la educación que se imparte —incluso en las circunstancias más adversas— también mejora. En conjunto, 9 de cada 10 programas notificaron haber incrementado las matriculaciones en centros educativos y el 72% hizo gala de progresos en cuanto a igualdad de género. Según ECW, de entre los programas que pudieron hacer un seguimiento de los resultados del aprendizaje, el 80% de las inversiones acreditaron mejoras académicas y el 72% evidenció que el aprendizaje y el bienestar socioemocionales de los niños y niñas había aumentado.

Asimismo, las inversiones de La Educación No Puede Esperar potenciaron la continuidad del aprendizaje, lo que dio lugar a un aumento considerable de la cifra de niños y niñas beneficiarios de las inversiones del fondo en desarrollo en la primera infancia y educación secundaria, inclusión de las personas con discapacidad, enfoques transformadores en materia de género, apoyo a la salud mental y soluciones integrales y dinámicas que afronten las necesidades de cada infancia de manera integral.

La crisis climática es también una crisis educativa. La proporción de niños y niñas atendidos con mecanismos de respuesta rápida a las emergencias derivadas de amenazas provocadas por el clima prácticamente se duplicó entre 2022 (14%) y 2023 (22%).

Una nueva visión de futuro

El informe expone el enfoque característico de ECW y los resultados en lo tocante a mejorar la coordinación del nexo acción humanitaria-desarrollo, la programación conjunta, la acentuación de la participación comunitaria y la adaptación al contexto local, y la instauración de sistemas más sólidos de información y datos probatorios.

Sirve para ilustrar la labor de ECW y sus asociados destinada a materializar las iniciativas y reformas clave de las Naciones Unidas, como el Gran Pacto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la reforma del Secretario General de las Naciones Unidas. El documento muestra que ya existen los sistemas y que, al respaldarlos sin ambages para que tengan un rendimiento óptimo, La Educación No Puede Esperar ha sido artífice de su resurgimiento. Con todo, se necesita financiación para lograr los objetivos.

"La educación es un bien público y un derecho fundamental. Para que nuestras aspiraciones se conviertan en realidad, los dirigentes mundiales deben armonizar las políticas, los fondos y los principios humanitarios. Hay que aumentar de inmediato la dotación de la asistencia multilateral con el propósito de invertir la tendencia a la baja de la que somos testigos; por su parte, las alianzas y la colaboración han de fomentarse en las labores humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz. La Educación No Puede Esperar nos ha dejado claro que lo que parecía "imposible" no es ninguna quimera… siempre y cuando se disponga de financiación", comentó el Muy Honorable Gordon Brown

Acerca de La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés):

La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas dentro de las Naciones Unidas. Contribuimos a que los resultados en materia de educación de niñas y niños refugiados, desplazados internos y afectados por otras crisis sean de calidad para que nadie se quede atrás. ECW actúa a través del sistema multilateral para acelerar las respuestas en situaciones de crisis y vincular las intervenciones de socorro inmediato con otras a más largo plazo mediante programas plurianuales. A su vez, el fondo trabaja estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros agentes que prestan ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de mejorar la eficacia y terminar con las respuestas aisladas. ECW lanza un llamado urgente a los donantes de los sectores público y privado para que incrementen su apoyo a fin de poder llegar a todavía más niños, niñas y jóvenes vulnerables.

Siga en X/Twitter a: @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Para obtener más información, visite: www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507921/Education_Cannot_Wait_Report.jpg

FUENTE Education Cannot Wait