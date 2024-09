Contre toute attente : Éducation sans délai vient en aide à 11 millions d'enfants vivant en situation de crise à travers le monde

Le nouveau rapport sur les résultats d'Éducation sans délai témoigne des résultats d'apprentissage significatifs qui ont été obtenus au profit des enfants et des adolescents vivant dans des situations de crise, et lance un appel urgent à un soutien supplémentaire des donateurs face à l'augmentation rapide des besoins.

NEW YORK, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La communauté internationale a pris du retard concernant sa promesse de garantir une « éducation de qualité pour tous » d'ici à 2030. Touchés par les conflits armés, les déplacements forcés, les changements climatiques et autres situations d'urgence ou de crise prolongée, plus de 224 millions d'enfants font face à des besoins urgents en matière d'aide à l'éducation, contre 75 millions en 2016, ce qui représente une augmentation considérable.

Education Cannot Wait (ECW), the global fund for education in emergencies and protracted crises within the United Nations, and its strategic partners continue to defy the odds, delivering life-saving, life-sustaining and multi-year investments in education to the world’s most vulnerable children and adolescents. Since ECW became operational in 2017, its investments have reached 11 million children and adolescents, including 5.6 million girls and boys in 2023 alone.

Malgré cette multiplication des besoins, le financement de l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée a enregistré une baisse pour la première fois en dix ans, selon le Rapport annuel sur les résultats de 2023 d'Éducation sans délai, publié aujourd'hui à New York sous le titre « Résultats contre toute attente ».

Selon le rapport, le financement des besoins humanitaires en matière d'éducation au niveau mondial a baissé de 3 % entre 2022 et 2023, passant de 1,2 milliard à 1,17 milliard de dollars É.-U.

Malgré ces défis, Éducation sans délai - le Fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée au sein des Nations Unies - et ses partenaires stratégiques, continuent de faire tomber les obstacles grâce à des investissements pluriannuels dans des programmes d'éducation qui peuvent sauver des vies, et les conserver, au bénéfice des enfants et adolescents les plus vulnérables à travers le monde.

Depuis son lancement en 2017, Éducation sans délai a soutenu 11 millions dʼenfants et dʼadolescents grâce à ses investissements, dont 5,6 millions de filles et de garçons rien qu'en 2023. Lʼaction du Fonds nʼavait encore jamais atteint une telle portée. Toutefois, pour fournir à plus de 224 millions dʼenfants et dʼadolescents, ainsi quʼà leurs enseignants, lʼaide urgente dont ils ont besoin, les ressources mobilisées devront être bien plus importantes.

À ce jour, le Fonds a déjà mobilisé plus de 1,6 milliard de dollars É.-U. auprès de donateurs publics et privés. Néanmoins, Éducation sans délai et ses partenaires stratégiques doivent encore mobiliser de toute urgence 600 millions de dollars supplémentaires pour offrir à 20 millions dʼenfants et dʼadolescents une éducation inclusive et de qualité avant la fin de la période couverte par le plan stratégique 2023-2026.

« Pour nos 25 donateurs partenaires stratégiques, ces investissements transformateurs, qui permettent de financer une éducation holistique de qualité et axée sur lʼenfant, constituent un engagement en faveur du développement durable, des droits humains, de la résilience économique et de la sécurité à lʼéchelle mondiale », a déclaré Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour lʼéducation mondiale et Président du Comité directeur de haut niveau dʼÉducation sans délai. « Dans un monde marqué par la brutalité des conflits, les violations des droits humains et les inégalités, il nʼexiste pas dʼoutil plus puissant que lʼéducation pour retrouver lʼespoir. Lʼéducation est un investissement au profit dʼune nouvelle génération de leaders. »

Impact, portée et durabilité

De lʼAfghanistan à lʼUkraine en passant par Gaza, la Cisjordanie, lʼÉthiopie, Haïti, la République démocratique du Congo, le Sahel, le Soudan et dʼautres zones sensibles à travers le monde, le rapport annuel dʼÉducation sans délai souligne lʼimpact profond de lʼéducation dans les contextes de crise.

« Les filles et les garçons confrontés à des situations de crise sont les premières victimes des violents conflits causés par les adultes, des déplacements forcés, des changements climatiques et autres catastrophes. Notre nouveau rapport prouve que, malgré ces difficultés, il est possible de leur fournir la protection et lʼespoir associés à une éducation holistique de qualité, ainsi que des opportunités susceptibles de changer leur vie. Dans cette perspective, nous lançons un appel de fonds urgent à hauteur de 600 millions de dollars en vue de réaliser les objectifs de notre plan stratégique et de garantir un avenir meilleur à 20 millions de filles et de garçons dʼici la fin de lʼannée 2026 », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale dʼÉducation sans délai. « Il est temps dʼopérer des choix éthiques alignés sur lʼaction politique. »

Le nouveau rapport illustre la place importante accordée par Éducation sans délai aux enfants les plus vulnérables et les plus exposés à travers le monde : sur lʼensemble des enfants aidés en 2023, plus de la moitié étaient des filles (51 %), 17 % étaient déplacés à lʼintérieur de leur propre pays et 22 % étaient des réfugiés.

La qualité et lʼimpact de lʼéducation fournie – y compris dans les circonstances les plus difficiles – sont également en progrès. Au total, 90 % des programmes ont fait état dʼune amélioration du taux de scolarisation et 72 % ont enregistré des progrès en matière dʼégalité des genres. Éducation sans délai a indiqué que, sur lʼensemble des programmes ayant mesuré les résultats dʼapprentissage, 80 % des investissements du Fonds ont donné lieu à des progrès sur le plan scolaire et 72 % à des progrès sur le plan de lʼapprentissage social et émotionnel des enfants, et de leur bien-être.

Les investissements dʼÉducation sans délai ont également permis de renforcer la continuité des apprentissages. Un nombre nettement plus élevé de filles et de garçons ont ainsi bénéficié des investissements du Fonds à travers lʼéducation de la petite enfance, lʼenseignement secondaire, lʼinclusion des personnes handicapées, lʼadoption dʼapproches transformatrices de la conception des genres, le soutien en matière de santé mentale et la mise en œuvre de solutions flexibles et holistiques permettant de répondre aux besoins des enfants dans leur globalité.

La crise climatique et la crise mondiale de lʼéducation sont intrinsèquement liées. La part dʼenfants ayant bénéficié de premières interventions dʼurgence à la suite dʼune catastrophe dʼorigine climatique à travers le monde a presque doublé, passant de 14 % en 2022 à 27 % en 2023.

Une nouvelle vision

Le rapport décrit lʼapproche spécifique adoptée par Éducation sans délai, ainsi que les résultats obtenus en matière de coordination entre lʼaction humanitaire et les interventions de développement, de programmation conjointe, de localisation et de participation communautaire, et de renforcement des systèmes de données et dʼéléments de preuve.

Il témoigne des efforts déployés par Éducation sans délai et ses partenaires pour mettre en œuvre les principales initiatives et réformes des Nations Unies – notamment lʼaccord du Grand Bargain, le Programme de développement durable à lʼhorizon 2030 et la réforme des Nations Unies engagée par son Secrétaire général. Le rapport montre que les systèmes sont déjà en place et quʼÉducation sans délai, à travers un soutien audacieux, a contribué à leur renouveau et à leur bon fonctionnement. Toutefois, les financements sont indispensables pour atteindre ces objectifs.

« Lʼéducation est un bien public et un droit fondamental. Pour atteindre nos objectifs, les dirigeants mondiaux doivent aligner les politiques et les financements sur les principes humanitaires. Face à la tendance baissière actuelle, il est urgent que le financement de lʼaide multilatérale soit renforcé, de même que les partenariats et la collaboration entre l'action humanitaire et les secteurs du développement et de la paix. Éducation sans délai nous a montré que ce qui était réputé « impossible » était en réalité possible – à condition de pouvoir compter sur les financements adéquats », a déclaré Gordon Brown.

Note aux rédactions

Télécharger le rapport Résultats contre toute attente : Rapport annuel dʼÉducation sans délai sur les résultats de 2023 (en anglais seulement)

Télécharger le résumé analytique (en français)

Accéder au kit dédié aux réseaux sociaux

À propos dʼÉducation sans délai :

Éducation sans délai est le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée. Nous soutenons une éducation de qualité pour les filles et les garçons réfugiés, déplacés à l'intérieur de leur propre pays ou touchés par des crises, pour que nul ne soit laissé pour compte. Éducation sans délai s'appuie sur un système multilatéral pour accroître la vitesse des interventions en situation de crise et établir des liens entre les mesures de secours immédiat et les interventions à plus long terme par le biais de programmes pluriannuels. Éducation sans délai travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des donateurs publics et privés, des organismes des Nations Unies, des organisations de la société civile et d'autres acteurs de l'action humanitaire et de l'aide au développement pour gagner en efficacité et décloisonner les interventions. Éducation sans délai lance un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé afin d'obtenir un soutien plus important et de venir en aide à davantage d'enfants et de jeunes vulnérables.

Retrouvez Éducation sans délai sur X/Twitter : @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage



Pour de plus amples informations, consultez la page suivante : www.educationcannotwait.org



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507775/Education_Cannot_Wait_Report.jpg