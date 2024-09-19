Вопреки всему: «Образование не может ждать» -- поддержка 11 млн детей в кризисных ситуациях

Новый отчет о результатах деятельности фонда «Образование не может ждать» (ECW) освещает значительные достижения в области обучения детей и подростков в кризисных ситуациях и содержит призыв к срочной дополнительной донорской поддержке для удовлетворения быстро растущих потребностей.

Нью-Йорк, 19 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Мировое сообщество отстает от графика реализации своего обещания обеспечить «качественное образование для всех» к 2030 году. Вооруженные конфликты, вынужденное перемещение, изменение климата и другие чрезвычайные ситуации и затяжные кризисы привели к тому, что сейчас в поддержке в области образования остро нуждаются более 224 миллионов детей, затронутых кризисными обстоятельствами, что значительно больше по сравнению с 2016 годом, когда эта цифра составляла 75 миллионов.

Education Cannot Wait (ECW), the global fund for education in emergencies and protracted crises within the United Nations, and its strategic partners continue to defy the odds, delivering life-saving, life-sustaining and multi-year investments in education to the world’s most vulnerable children and adolescents. Since ECW became operational in 2017, its investments have reached 11 million children and adolescents, including 5.6 million girls and boys in 2023 alone.

Несмотря на растущие потребности, финансирование образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах сократилось впервые за десятилетие, говорится в докладе фонда «Образование не может ждать» под названием «Вопреки всему: ежегодный отчет о результатах работы за 2023 год» (Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report), представленном сегодня в Нью-Йорке.

Согласно отчету, общее финансирование образования в рамках гуманитарной помощи в прошлом году сократилось на 3% — с 1,2 млрд долларов США в 2022 году до 1,17 млрд долларов США в 2023 году.

«Образование не может ждать» (Education Cannot Wait, ECW), глобальный фонд Организации Объединенных Наций по образованию в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах, и его стратегические партнеры продолжают бросать вызов обстоятельствам, осуществляя многолетние инвестиции в образование для наиболее уязвимых категорий детей и подростков во всем мире, означающие для них спасение и путь в будущее.

С момента начала работы фонда ECW в 2017 году за счет его инвестиций удалось поддержать 11 миллионов детей и подростков, в том числе 5,6 миллиона девочек и мальчиков только в 2023 году. Такой охват является беспрецедентным. Тем не менее, для удовлетворения потребностей более 224 миллионов детей, подростков и их учителей, нуждающихся в срочной поддержке, требуется гораздо больше ресурсов.

На сегодняшний день фонд привлек более 1,6 млрд долларов США от государственных и частных доноров. Однако для того, чтобы фонд ECW и его стратегические партнеры смогли обеспечить инклюзивным и качественным образованием в общей сложности 20 млн детей и подростков к концу периода действия стратегического плана на 2023–2026 годы, необходимо срочно мобилизовать 600 млн долларов США в виде взносов.

«Для наших 25 стратегических партнеров-доноров эти преобразующие инвестиции означают качественное, ориентированное на детей, всестороннее образование и, таким образом, олицетворяют приверженность устойчивому развитию, правам человека, экономической устойчивости и глобальной безопасности, — сказал достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown), Специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и председатель Руководящей группы высокого уровня фонда ECW. — Образование является самым мощным инструментом для возрождения надежды в мире, омраченном жестокими конфликтами, нарушениями прав человека и неравенством. Это наша инвестиция в новое поколение лидеров».

Влияние, глубина и устойчивость

В отчете фонда ECW подчеркивается глубокое влияние образования в условиях кризиса во всех горячих точках планеты, от Афганистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, сектора Газа и Западного берега реки Иордан до Гаити, Сахеля, Судана и Украины.

«Девочки и мальчики, оказавшиеся в кризисных ситуациях, испытывают на себе тяжелейшие последствия жестоких антропогенных конфликтов, вынужденного перемещения, изменения климата и других бедствий. Наш новый отчет доказывает, что, невзирая на эти трудности, можно обеспечить им защиту, надежду и возможность изменить свою жизнь благодаря качественному всестороннему образованию. Чтобы добиться этого, мы срочно призываем выделить 600 млн долларов США на достижение целей нашего стратегического плана и обеспечение лучшего будущего для 20 миллионов детей концу 2026 года, — заявила исполнительный директор фонда ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif). — Настало время сделать моральный выбор, подкрепив его политическими действиями».

Новый отчет свидетельствует о том, что фонд ECW уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым и подверженным риску категориям детям во всем мире: в общей массе детей, получивших поддержку в 2023 году, более половины (51%) составляют девочки, 17% — внутренне перемещенные лица и 22% — беженцы.

Качество и воздействие предоставляемого образования, даже в самых сложных условиях, также повышается. В целом, 9 из 10 программ сообщили об улучшении охвата школьным образованием, а 72% продемонстрировали прогресс в вопросах гендерного равенства. По данным фонда ECW, среди программ, способных отслеживать результаты обучения, 80% инвестиций привели к повышению академических результатов, а 72% — к улучшениям в социально-эмоциональном развитии и благополучии детей.

Инвестиции фонда ECW также привели к улучшению непрерывности обучения, заметному увеличению числа девочек и мальчиков, охваченных инвестициями Фонда в дошкольное и среднее образование, повышению уровня инклюзивности детей с ограниченными возможностями, внедрению гендерно-преобразовательных подходов, поддержке психического здоровья и применению гибких, комплексных решений, учитывающих потребности ребенка в целом.

Климатический кризис — это и кризис образования. Число детей, охваченных неотложными мерами реагирования в чрезвычайных ситуациях в результате опасных климатических явлений, почти удвоилось — с 14% в 2022 году до 27% в 2023 году.

«Образование — это общественное благо и фундаментальное право человека. Для достижения наших целей мировые лидеры должны согласовать политические решения, финансирование и гуманитарные принципы. Необходимо немедленно увеличить финансирование многосторонней помощи, чтобы обратить вспять нынешнюю тенденцию к снижению финансовой поддержки, а также укреплять партнерство и сотрудничество в рамках гуманитарной деятельности и усилий по общественному развитию и обеспечению мира. Фонд «Образование не может ждать» продемонстрировал, что то, что может казаться «невозможным», в действительно возможно — при условии доступности финансирования», — отметил достопочтенный г-н Гордон Браун.

Примечание для редакторов

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2507775/Education_Cannot_Wait_Report.jpg