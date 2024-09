Dobre wyniki na przekór wszystkiemu: wsparcie z funduszu Education Cannot Wait dociera do 11 milionów dzieci z całego świata, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

Nowy raport ECW wskazuje na znaczące wyniki w nauce osiągnięte przez dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych i wzywa darczyńców do pilnego zapewnienia dodatkowego wsparcia w celu zaspokojenia szybko rosnących potrzeb.

NOWY JORK, 18 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Społeczność międzynarodowa wciąż ma dużo do zrobienia, jeśli chodzi o realizację zobowiązania dotyczącego zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich do 2030 r. Konflikty zbrojne, przymusowe wysiedlenia, zmiany klimatu oraz inne sytuacje kryzysowe i przedłużające się kryzysy sprawiły, że ponad 224 miliony dzieci dotkniętych kryzysem pilnie potrzebuje wsparcia edukacyjnego. Liczba ta gwałtownie wzrosła z 75 milionów w 2016 r.

Education Cannot Wait (ECW), the global fund for education in emergencies and protracted crises within the United Nations, and its strategic partners continue to defy the odds, delivering life-saving, life-sustaining and multi-year investments in education to the world’s most vulnerable children and adolescents. Since ECW became operational in 2017, its investments have reached 11 million children and adolescents, including 5.6 million girls and boys in 2023 alone.

Pomimo rosnących potrzeb finansowanie edukacji dostępnej dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych spadło po raz pierwszy od dekady, jak wynika z raportu pt. Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report („Dobre wyniki na przekór wszystkiemu: Sprawozdanie za rok 2023"), opublikowanego dziś w Nowym Jorku przez fundusz Education Cannot Wait.

W raporcie podano, że całkowite finansowanie pomocy humanitarnej na rzecz edukacji spadło w ubiegłym roku o 3%, z 1,2 miliardów dolarów w 2022 r. do 1,17 miliardów dolarów w 2023 r.

Education Cannot Wait (ECW), globalny fundusz na rzecz edukacji w sytuacjach kryzysowych i przedłużających się kryzysach, ustanowiony w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz jego partnerzy strategiczni nadal podejmują działania na przekór wszystkiemu, dostarczając rozwiązania ratujące i podtrzymujące życie oraz realizując wieloletnie inwestycje w obszarze edukacji, skierowane do najbardziej narażonych dzieci i młodzieży na całym świecie.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2017 r. inwestycje realizowane przez ECW objęły 11 milionów dzieci i młodzieży. W samym roku 2023 ze wsparcia korzystało 5,6 miliona dziewcząt i chłopców. Chociaż ten zasięg jest bezprecedensowy, niezbędne są znacznie większe zasoby, aby zaspokoić pilne potrzeby ponad 224 milionów dzieci, nastolatków i ich nauczycieli.

Do tej pory Fundusz pozyskał ponad 1,6 miliarda dolarów od darczyńców publicznych i prywatnych. Konieczne jest jednak pilne pozyskanie kolejnych 600 milionów dolarów w postaci wkładów darczyńców, aby działania funduszu ECW i jego partnerów strategicznych mogły dotrzeć do 20 milionów dzieci i młodzieży z wysokiej jakości ofertą edukacyjną do końca okresu realizacji planu strategicznego przyjętego na lata 2023-2026.

„Z perspektywy naszych 25 strategicznych darczyńców, transformacyjne inwestycje zapewniają wysokiej jakości, wszechstronną edukację skoncentrowaną na dziecku, a tym samym stanowią realizację zobowiązania w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, przestrzegania praw człowieka, odporności gospodarczej i globalnego bezpieczeństwa" – powiedział Gordon Brown, specjalny wysłannik ONZ ds. edukacji globalnej i przewodniczący grupy sterującej wysokiego szczebla w ECW. „Edukacja jest najpotężniejszym narzędziem przywracającym nadzieję w świecie naznaczonym brutalnymi konfliktami, łamaniem praw człowieka i nierównościami. To nasza inwestycja w nowe pokolenie liderów".

Wpływ, dogłębne zmiany i zrównoważony rozwój

Raport ECW podkreśla istotny wpływ edukacji w sytuacjach kryzysowych – od Afganistanu, poprzez Demokratyczną Republikę Konga, Etiopię, Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu, aż po Haiti, Sahel, Sudan, Ukrainę i inne punkty zapalne na całym świecie.

„Dziewczęta i chłopcy znajdujący się w sytuacjach kryzysowych doświadczają najcięższych skutków brutalnych konfliktów spowodowanych przez człowieka, przymusowych wysiedleń, zmian klimatu i innych katastrof. Nasz najnowszy raport dowodzi, że pomimo wszystkich wyzwań możemy zapewnić im ochronę, nadzieję i szanse na zmianę życia dzięki wysokiej jakości, wszechstronnej edukacji. Aby to stało się możliwe, pilnie wzywamy do przeznaczenia 600 milionów dolarów na realizację celów przyjętych w naszym planie strategicznym i zapewnienie lepszej przyszłości 20 milionom dziewcząt i chłopców do końca 2026 roku" – powiedziała dyrektor wykonawcza ECW, Yasmine Sherif. „Nadszedł czas, aby dokonać moralnego wyboru, który jest zgodny z działaniami politycznymi".

Najnowszy raport pokazuje, że ECW koncentruje się na najbardziej narażonych i zagrożonych kryzysem dzieciach z całego świata. Spośród dzieci, do których dotarło wsparcie ECW w 2023 r., ponad połowa to dziewczęta (51%), 17% to osoby przesiedlone w obrębie swojego kraju, a 22% to uchodźcy.

Poprawia się również jakość i wpływ edukacji, także w najbardziej wymagających warunkach. Łącznie w ramach 9 na 10 programów odnotowano wyższą liczbę zapisów do szkół, a w 72% wykazano postępy pod względem niwelowania nierówności płciowych. ECW informuje, że wśród programów, w których monitorowano wyniki nauczania, 80% inwestycji przyczyniło się do poprawy wyników w nauce, a 72% odnotowało pozytywny wpływ na społeczny i emocjonalny wymiar uczenia się oraz na dobrostan dzieci.

Inwestycje ECW przyczyniły się również do poprawy ciągłości edukacji. Odnotowano znaczny wzrost liczby dziewcząt i chłopców objętych inwestycjami Funduszu w takich obszarach jak: edukacja wczesnoszkolna i szkoły średnie, włączanie osób niepełnosprawnych, podejścia mające na celu zniwelowanie nierówności płciowych, wsparcie zdrowia psychicznego oraz elastyczne, kompleksowe rozwiązania, które zaspokajają różnorodne potrzeby dziecka.

Kryzys klimatyczny powoduje kryzys edukacyjny. Liczba dzieci, do których dotarła pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych spowodowanych zagrożeniami klimatycznymi, wzrosła niemal dwukrotnie, z 14% w 2022 r. do 27% w 2023 r.

„Edukacja jest dobrem publicznym i podstawowym prawem człowieka. Aby osiągnąć założone przez nas cele, światowi przywódcy muszą zharmonizować politykę, finansowanie i zasady humanitarne. Konieczne jest pilne zwiększenie wielostronnego finansowania pomocy, aby odwrócić obecną tendencję spadkową, a relacje partnerskie i współpraca muszą zostać wzmocnione w ramach działań humanitarnych, rozwojowych i pokojowych. Fundusz Education Cannot Wait pokazuje, że to, co pozornie jest niemożliwe, staje się wykonalne dzięki odpowiedniemu finansowaniu" – powiedział Gordon Brown.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2507775/Education_Cannot_Wait_Report.jpg