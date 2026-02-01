SANY inaugura oficialmente el centro regional de suministros de Dubái, lo que marca un hito clave en la optimización de la red logística internacional del grupo

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group ha iniciado oficialmente las operaciones en su centro regional de suministros (el "centro") en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, luego de la llegada con éxito del primer envío de equipos básicos el 11 de enero. El centro proporcionará cobertura logística integrada para 82 países y regiones de Medio Oriente y África, lo que representa un hito importante en la estrategia de la cadena de suministro mundial de SANY y un paso fundamental en la reconfiguración de su red logística en el extranjero.

El centro, cuya construcción comenzó en septiembre de 2025, funciona como un eje estratégico dentro de la infraestructura de la cadena de suministro mundial de SANY. Gracias a un modelo de negocio basado en la garantía y estructurado de manera innovadora, una exhaustiva investigación en el lugar y una optimización sistemática del proceso de licitación, el proyecto alcanzó su hito principal (lanzar el almacenamiento y el envío de piezas de repuesto en diciembre) en solo cuatro meses, lo que garantiza la entrega puntual y de alta calidad del centro.

El centro de suministros está implementando un sistema digital de gestión de almacenes y optimizando las soluciones de transporte regional para los equipos, lo que permite mejorar de manera continua la eficacia de las entregas, el costo logístico total y el establecimiento de capacidades escalables para la cadena de suministro regional.

El centro se enfocará en dos prioridades fundamentales para fortalecer las operaciones de logística, servicio y soporte de SANY.

Está diseñado para ofrecer una respuesta ágil y una mayor confiabilidad del servicio y, gracias a la posición estratégica de Dubái como centro logístico mundial y a la implementación de un modelo de distribución regional cercano al cliente, se espera que el centro reduzca los ciclos generales de entrega de piezas en un 35 %, lo que contribuirá a mejorar el rendimiento del servicio.

Mientras tanto, también funciona como un centro de despacho y coordinación logística centralizado para los equipos principales. El centro consolida la planificación de la demanda regional y profundiza la colaboración con socios logísticos mundiales para optimizar aún más los procesos de transporte y entrega. Este modelo ya ha demostrado su eficacia en las primeras operaciones, ya que ha permitido obtener beneficios cuantificables en cuanto al control de costos, la consistencia de los tiempos de tránsito y la confiabilidad del transporte.

"De cara al futuro, el centro regional de suministros de Dubái servirá como una plataforma clave para apoyar la expansión internacional de SANY y la mejora continua de sus capacidades en la cadena de suministro en el extranjero. Sobre esta base, SANY seguirá reforzando sus capacidades mundiales de entrega y servicio, brindando un mejor servicio a los clientes de todo el mundo y permitiendo un crecimiento internacional sostenible", afirmó Li Guofeng, presidente de SANY Logistics.

