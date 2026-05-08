SANY amplía su cartera mundial de equipos inteligentes con soluciones eléctricas, autónomas y basadas en IA

SHANGHÁI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group presentó su excavadora eléctrica número 1.000, lo que representa un paso importante en la transición del sector hacia la electrificación. Sus excavadoras de control remoto 5G ya se están comercializando, la flota de rodillos compactadores no tripulados entraron en servicio y las soluciones inteligentes integradas para puertos y minas ya están en funcionamiento. Con un gasto anual en Investigación y Desarrollo (I+D) que supera los 6.000 millones de renminbis, SANY está acelerando su transformación de fabricante tradicional a empresa centrada en la robótica y basada en IA.

Conozca la excavadora de control remoto 5G de SANY Speed Speed

Para SANY, la modernización de los equipos no se limita a cambiar las fuentes de energía, sino que implica impulsar la electrificación y la inteligencia. La electrificación permite reducir las emisiones, aumentar la eficiencia y disminuir los costos operativos. La inteligencia, incluida la tecnología de control remoto, aborda dos desafíos importantes del sector: la seguridad del operador y los límites físicos de la maquinaria en el lugar.

La construcción tradicional depende en gran medida de los operarios que trabajan en el lugar, lo que expone a los trabajadores a condiciones peligrosas. Las primeras soluciones de control remoto ofrecían una experiencia de usuario deficiente y conexiones inestables, lo que limitaba su escalabilidad en aplicaciones del mundo real. Para abordar estos problemas, SANY invirtió casi una década en I+D y lanzó la SY550HD, una excavadora con control remoto 5G que combina baja latencia, alta precisión y seguridad inteligente en una solución viable desde un punto de vista comercial.

Baja latencia y control a larga distancia: aunque la latencia típica de extremo a extremo oscila entre 120 y 180 ms, SANY utiliza 5G y algoritmos de IA para lograr una latencia estable de entre 120 y 140 ms. Esto permite un control en tiempo real desde una distancia de hasta 8.500 km, lo que reduce la latencia y la demora en la ejecución de las órdenes. El SY550HD funciona con redes públicas, privadas o híbridas, lo que le permite funcionar de forma remota entre distintas regiones en diferentes tipos de red.

Alta precisión: las tecnologías patentadas de detección de movimiento y profundidad 3D de SANY, combinadas con un sistema inteligente de asistencia de carga, recrean las condiciones de operación en el lugar y proporcionan conocimiento de la situación a nivel de operador. Gracias a esta percepción espacial en 3D, los operadores pueden evaluar con precisión entornos complejos y realizar operaciones con una precisión milimétrica, lo que resulta ideal para minas, emplazamientos remotos y situaciones de respuesta ante emergencias.

Seguridad inteligente: los sensores multidimensionales y los algoritmos de IA permiten un sistema de protección digital con una respuesta en milisegundos, que incluye detección de personal, prevención inteligente de colisiones y monitoreo del estado de los equipos. A nivel de sistema, la máquina recopila de forma autónoma datos de nubes de puntos y video en tiempo real, lo que le permite detectar el entorno, identificar riesgos y adaptarse a las tareas, y crea un modelo operativo en el que las máquinas controlan la percepción, los seres humanos mantienen el control y los sistemas remotos coordinan la ejecución.

De cara al futuro, SANY seguirá aumentando su inversión en I+D, y se centrará en los componentes clave de los sistemas de propulsión eléctricos, las operaciones asistidas por IA, la construcción no tripulada, las plataformas digitales y los equipos de minería integrados. El objetivo es completar su cartera de productos inteligentes y ampliar su implementación comercial a gran escala.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vsS7_x3p1BA

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FUENTE SANY Group