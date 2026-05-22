SANY destaca tecnologías mineras inteligentes y ecológicas en la Cumbre Mundial de Minería 2026

SHANGHÁI, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, la Cumbre Global de Minería de SANY concluyó en Xi'an, China y reunió a más de 700 líderes de la industria minera de todo el mundo. Enfocada en el futuro de la minería inteligente y con bajas emisiones de carbono, SANY presentó su solución integrada de "generación-red-carga-almacenamiento", sistemas de minería autónoma y una línea completa de grandes camiones mineros. Durante la cumbre, SANY obtuvo pedidos previstos por más de 10.000 millones de yuanes y firmó acuerdos por un valor superior a 5.000 millones de yuanes.

Speed Speed

Presentación de una línea completa de grandes camiones mineros

Durante la cumbre, SANY presentó su familia de grandes camiones mineros y lanzó oficialmente el camión minero híbrido SRT100S, un nuevo referente en el segmento de 100 toneladas.

Diseñado para operar en condiciones mineras exigentes, el SRT100S incorpora un sistema híbrido de tracción directa y un motor de alto par que mejora la eficiencia general en un 10 %. Con una velocidad máxima de 50 km/h y una capacidad de pendiente del 30 % a plena carga, ofrece un sólido rendimiento en terrenos complejos. Equipado con un extensor de autonomía de doble motor, un sistema de baterías de alta tasa y una gestión inteligente de energía, el camión reduce los costos energéticos en un 20 %.

Impulsada por una innovación continua, SANY ya posee más del 35 % del mercado mundial de camiones mineros eléctricos de gran tonelaje. Los camiones mineros híbridos, como el SET240S y el SET150S, se han implementado en importantes minas internacionales, donde han demostrado ahorros de combustible del 10 % al 20 % y una reducción de hasta el 30 % en costos de mantenimiento. Además, obtuvo un amplio reconocimiento de los clientes por su confiabilidad y rendimiento.

Impulso de la minería ecológica mediante la innovación y las soluciones energéticas integradas

En la minería inteligente, SANY ha desarrollado una solución integrada que combina conducción autónoma, operación remota y plataformas de big data. La solución de minería inteligente presentada en esta ocasión integra camiones mineros autónomos, despacho basado en la nube, coordinación camión-excavadora y vehículo-carretera, control remoto y recopilación de mapas, lo que permite una amplia variedad de usos en minería inteligente.

También se exhibió el SKT145Ei, el primer camión minero eléctrico autónomo de SANY. Compatible con modos de operación in situ, control remoto y conducción totalmente autónoma, permite un funcionamiento flexible en distintos escenarios mineros. Actualmente, las soluciones de minería inteligente de SANY ya se han implementado en más de 20 grandes minas a cielo abierto en todo el mundo, y han gestionado más de 5.000 máquinas inteligentes y mejorado significativamente la seguridad, la productividad y la eficiencia.

Además, SANY también presentó su solución integrada líder en el sector de "generación-red-carga-almacenamiento", que combina tecnologías de energía limpia con equipos mineros para crear un ecosistema integral que abarca maquinaria principal, gestión energética y servicios durante todo el ciclo de vida de los equipos.

En la cumbre, se destacó la creciente solidez de SANY en cuanto a las soluciones inteligentes y ecológicas integradas. De cara al futuro, SANY continuará impulsando su estrategia de electrificación y minería inteligente y promueve una industria minera mundial más ecológica, inteligente y con menores emisiones de carbono.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qF2bdG_NqE8

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Group