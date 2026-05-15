SANY Heavy Industry publica su informe de sostenibilidad 2025

El informe detalla los avances en materia de electrificación de productos, gestión medioambiental y gobernanza en indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

HONG KONG, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) publicó recientemente su Informe de sostenibilidad 2025, en el que se describen los avances en materia en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, innovación, transición hacia una economía baja en carbono, desarrollo de talentos y responsabilidad social. En 2025, la empresa invirtió aproximadamente 724 millones de dólares en investigación y desarrollo (I + D) y 39 millones de dólares en iniciativas medioambientales, mientras que los proyectos de eficiencia energética generaron un ahorro de 10 millones de dólares. Además, la empresa registró mejoras cuantificables en una amplia variedad de indicadores ESG.

Aspectos destacados del Informe de sostenibilidad 2025 de SANY

En el ámbito de la innovación, el gasto en I + D representó el 5,79 % de los ingresos de la actividad principal de SANY en 2025, gracias al crecimiento constante de la presencia mundial de la empresa en el ámbito de la investigación y de su cartera de propiedad intelectual. SANY continuó acelerando la electrificación de su gama de productos en respuesta a la creciente demanda relacionada con la transición hacia una economía baja en carbono. Las ventas de productos de nuevas energías alcanzaron los 1.210 millones de dólares. Asimismo, la empresa desarrolló una variedad de maquinarias de construcción inteligente que abarca excavadoras, mezcladoras, rodillos compactadores, aplanadoras y grúas. Al incluir tecnologías de control remoto 5G, funcionamiento no tripulado y conducción autónoma, los equipos inteligentes SANY se han implementado en minería inteligente, construcción y otras aplicaciones, lo que permite operaciones cada vez más autónomas e inteligentes.

En operaciones con bajas emisiones de carbono y respetuosas con el medio ambiente, SANY estableció sistemas de gestión medioambiental, energética y ecológica en todo el grupo y 12 filiales, que representan el 54,5 % del total y cuenta con certificación ISO 14001. Todas las filiales obtuvieron los permisos de vertido de contaminantes necesarios, mientras que los niveles de aguas residuales, gases de escape y ruido de las instalaciones cumplían con la normativa vigente. Además, 22 filiales producen actualmente energía conectada a la red, con un consumo de energía limpia que alcanza los 77,37 millones de kilovatios-hora y representa el 14,7 % del consumo energético total de la empresa.

En desarrollo de talentos y responsabilidad social, SANY continuó desarrollando sistemas de apoyo al personal y de desarrollo profesional que abarcan todo el ciclo de vida laboral de los empleados. Las mujeres ocuparon el 14,3 % de los puestos de alta dirección. En 2025, la empresa otorgó incentivos a sus empleados por un total de 73,2 millones de dólares y abonó 46,5 millones de dólares en concepto de incentivos a mediano y largo plazo concedidos en años anteriores. Además, impartió 4.841 sesiones de capacitación profesional, con una participación de los empleados del 94,6 %, a la vez que mantuvo una tasa de accidentes de 1,33 por cada mil empleados. La empresa organizó 129 iniciativas comunitarias y benéficas a lo largo del año y donó más de 3,13 millones de dólares a causas sociales y filantrópicas, lo que eleva el total acumulado de donaciones a más de 50,4 millones de dólares.

SANY afirmó que sigue integrando los principios en materia de ESG en planificación estratégica, toma de decisiones operativas y actividades cotidianas con el fin de contribuir a la creación de valor a largo plazo tanto para los accionistas como para la sociedad.

Para consultar el informe completo, visite: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980183/20260513091436_1820_537.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5970760/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Group