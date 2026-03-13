Alimentaria+Hostelco 2026 refuerza su liderazgo en una edición histórica

BARCELONA, España, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco regresará al recinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026, consolidando su posición como plataforma líder en la cadena de valor de la alimentación, la hostelería y el servicio de alimentos. En una edición que marca el 50 aniversario de Alimentaria, el evento abarcará 100.000 m² en siete pabellones, con una participación internacional del 41 % en comparación con 2024.

Alimentaria+Hostelco 2026 reinforces its leadership in a historic edition

La feria reunirá a más de 3.300 empresas, casi 1.000 de ellas de 70 países, que representan más del 30 % del total. Europa, con Polonia como país de honor, junto con Asia y América Latina, constituirán la presencia internacional más fuerte, lo que subraya el papel del evento como punto de encuentro estratégico para la industria global. Las compañías internacionales confirmadas incluyen KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket y Alkosto.

Para apoyar el acceso a nuevos mercados y aumentar las oportunidades comerciales, los organizadores han invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, así como a 1.200 compradores nacionales, y se esperan más de 14.500 reuniones de negocios.

Alimentaria+Hostelco 2026 se organizará en una serie de sectores especializados. Intercarn volverá a ser la más grande, con 350 empresas en 15.000 m². Otras áreas destacadas serán Organic Foods, Alimentaria Trends y Fine Foods, enfocadas a la innovación; Grocery Foods, con la oferta intersectorial más amplia de la feria; Coffee, Bakery & Pastry, que duplica su espacio; así como Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama y International Pavilions.

La innovación seguirá siendo un foco central. El Hub Alimentaria acogerá a 200 expertos en sostenibilidad, digitalización, seguridad alimentaria y tendencias emergentes. Innoval mostrará más de 300 innovaciones de productos, junto con 60 empresas en el área de Startups de Food & Hospitality.

El sector HORECA ocupará más de 20.000 m², reuniendo a 600 empresas y 200 actividades. El Horeca Hub incluirá Imagine Foodservice Europe y el nuevo espacio, The Shift. El Bakery & Pastry Hub y The Coffee Stage reunirán a las principales figuras del sector. El programa incluirá competiciones como el I Campeonato Internacional de Cocina Alimentaria, patrocinado por #alimentosdeespaña, los Premios HORECA y varios campeonatos profesionales.

Alimentaria+Hostelco, organizada por Alimentaria Exhibitions, empresa de Fira de Barcelona, prevé acoger a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % de ellos internacionales, reafirmando su liderazgo como principal plataforma de negocio, internacionalización y networking.

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FUENTE Fira de Barcelona