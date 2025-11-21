Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugura el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en el Distrito Cultural de Saadiyat

El museo de historia natural más grande de Oriente Medio celebra 13.800 millones de años de ciencia, descubrimientos y maravillas, con un enfoque especial en la región árabe

El museo presenta dos primicias mundiales: dos esqueletos de Tyrannosaurus rex expuestos juntos y una manada sin precedentes de cinco enormes dinosaurios saurópodos

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, ha inaugurado oficialmente el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, una institución histórica que refuerza el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en cultura e investigación científica. Ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat de Abu Dhabi, el museo ofrece un viaje inspirador a través de 13.800 millones de años de historia que abarca la creación de nuestro universo y la historia de la vida en la Tierra. También actúa como un centro de investigación y descubrimiento, con instalaciones in situ que llevarán a cabo investigaciones científicas y contribuirán a la producción global de conocimiento.

Dando la bienvenida al público el 22 de noviembre, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi es la institución más grande de su tipo en Medio Oriente. Cuenta con extraordinarias exposiciones y experiencias interactivas que dan vida a las mejores historias de la naturaleza, incluyendo impresionantes vislumbres de la era de los dinosaurios. La primera exhibición mundial de una manada de dinosaurios saurópodos se encuentra en el atrio del museo, con cinco especies diferentes de estos gigantes de cuello largo de pie majestuosamente para saludar a los visitantes al entrar.

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi se centra especialmente en la historia natural de los Emiratos y de la región en general. Las galerías llevan a los visitantes en el tiempo a hace siete millones de años, cuando el clima era muy diferente, dando vida a un paisaje verde y exuberante parecido a una sabana en el que vagaban animales ahora extintos, incluido un Elephant gigante con cuatro colmillos, que también está en exhibición para que los visitantes lo descubran.

Más profundamente en las galerías, le espera otra primicia mundial: una exhibición con Tyrannosaurus rexes atrapados en una batalla por el cadáver de un Triceratops, que es la primera vez que se exhiben dos T. rexes fósiles en una escena tan dinámica. Incluyen a 'Stan', de 67 millones de años, uno de los ejemplos mejor conservados de un T. rex jamás descubierto, que da vida a esta escena prehistórica. Los visitantes pueden observar evidencia fósil de esta antigua batalla, incluidas las marcas de mordeduras en el Triceratops.

Su excelencia Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, dijo: "El Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un lugar donde el conocimiento se encuentra con la maravilla. El museo ofrece una perspectiva diferente de la historia de la vida en la Tierra, enmarcada por primera vez a través de una lente árabe. Al aportar una nueva dimensión a nuestra historia cultural, estamos construyendo instituciones que inspiran curiosidad, fomentan el aprendizaje y nos conectan con las preguntas más importantes sobre nuestro mundo y nuestro futuro, al tiempo que reforzamos nuestra convicción en la cultura como una fuerza estratégica para el progreso compartido. Comprender el pasado de nuestro planeta nos ayuda a proteger su futuro, y esa es la base de lo que hemos construido aquí ".

Más allá de la experiencia del visitante, la educación y la investigación están en el centro de la misión del museo. Además de mostrar las maravillas del mundo natural, promoverá la comprensión científica, apoyará la investigación interdisciplinaria e inspirará a las generaciones futuras a explorar, proteger y aprender de nuestro planeta.

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi fomenta la conciencia climática y la conservación sostenible. Guiado por el profundo compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la educación ambiental, el museo también sirve como una institución para el compromiso educativo y la investigación de la biodiversidad sobre nuestro futuro compartido. Para este propósito es fundamental la juventud. El museo busca educar y capacitar a los jóvenes ciudadanos para que se conviertan en futuros científicos, investigadores y líderes de la conservación, inspirados para seguir carreras en historia natural y responsabilidad ambiental.

El museo también organizará programas públicos continuos, talleres de educación e iniciativas dirigidas por la comunidad diseñadas para hacer que la historia natural esté al alcance de todos. Como espacio donde el conocimiento científico se encuentra con el conocimiento cultural, el museo invita a todos los visitantes a ir más allá de la observación, a pensar críticamente, actuar de manera responsable y ser parte de las soluciones que dan forma al mundo del mañana.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se une a una creciente comunidad de instituciones de clase mundial en la isla de Saadiyat, como Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena Abu Dabi y el próximo Museo Nacional Zayed y Guggenheim Abu Dabi. Juntas, estas instituciones definen el Distrito Cultural Saadiyat como un destino global para la cultura, la creatividad y el intercambio interdisciplinario, un lugar donde el arte, la ciencia y el patrimonio se unen para dar forma a las generaciones futuras.

Reserva ya tus entradas para el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en nhmad.ae

Acerca del Museo de Historia Natural de Abu Dabi

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi se estableció con la ambición de convertirse en un museo de investigación de confianza con colecciones de clase mundial, experiencias atractivas para los visitantes, programas educativos sólidos, ciencia comunitaria accesible y un compromiso con el cambio sostenible a través de la colaboración nacional y mundial. Ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat, Abu Dhabi, el museo cuenta la historia épica de la vida en la tierra a través de una lente árabe. El museo de 35.000 metros cuadrados, diseñado por los reconocidos arquitectos Mecanoo, ofrece un viaje inmersivo a través del tiempo, desde los inicios de nuestro universo y la historia de la vida en la Tierra hasta las posibilidades y responsabilidades del futuro de nuestro planeta.

Desde meteoritos raros y fósiles de dinosaurios icónicos hasta el mundo perdido de Abu Dhabi y la vida en la tierra hoy en día, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi conecta el pasado, el presente y el futuro a través de sus colecciones de importancia mundial y las poderosas historias que revelan. Las exposiciones interactivas, las experiencias inmersivas y los programas de ciencias comunitarias hacen del museo un espacio siempre cambiante de curiosidad y conexión para familias, estudiantes, investigadores y estudiantes de por vida.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un centro mundial para la investigación de vanguardia. Los laboratorios de vanguardia avanzarán estudios en paleontología, ciencias de la tierra, investigación en biodiversidad, conservación y ciencia comunitaria, fomentando la colaboración internacional y el conocimiento que respalda un planeta más saludable. Guiado por el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la ciencia, la sostenibilidad y el diálogo global, el museo inspira a visitantes de todas las edades a convertirse en defensores de la naturaleza y administradores de nuestro futuro compartido.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y el destino, visite: dct.gov.ae y visitabudhabi.ae/

