Se inaugura el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en el Distrito Cultural de Saadiyat

-Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugura el Museo de Historia Natural de Abu Dabi en el Distrito Cultural de Saadiyat

El museo de historia natural más grande de Oriente Medio celebra 13.800 millones de años de ciencia, descubrimientos y asombro, con especial atención a la región arábiga.

El museo presenta dos primicias mundiales: dos esqueletos de Tyrannosaurus rex expuestos juntos y una manada sin precedentes de cinco enormes dinosaurios saurópodos.

ABU DHABI, EAU, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi y Presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, inauguró oficialmente el Museo de Historia Natural de Abu Dabi, una institución emblemática que consolida el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en cultura e investigación científica. Ubicado en el Distrito Cultural de Saadiyat, en Abu Dabi, el museo ofrece un fascinante recorrido por 13.800 millones de años de historia, desde la creación del universo hasta la historia de la vida en la Tierra. Asimismo, funciona como centro de investigación y descubrimiento, con instalaciones propias que permitirán llevar a cabo investigación científica y contribuir a la generación de conocimiento a nivel mundial.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi, la institución más grande de su tipo en Oriente Medio, abrió sus puertas al público el 22 de noviembre. Presenta extraordinarias exhibiciones y experiencias interactivas que dan vida a las historias más fascinantes de la naturaleza, incluyendo impresionantes vislumbres de la era de los dinosaurios. En el atrio del museo se encuentra la primera exhibición del mundo de una manada de dinosaurios saurópodos, con cinco especies diferentes de estos gigantes de cuello largo que se yerguen majestuosamente para dar la bienvenida a los visitantes.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se centra especialmente en la historia natural de los Emiratos y la región. Sus galerías transportan a los visitantes a hace siete millones de años, cuando el clima era muy diferente, dando vida a un paisaje verde y exuberante similar a una sabana, habitado por animales ahora extintos, incluyendo un elefante gigante con cuatro colmillos, que también se exhibe para que los visitantes lo descubran.

Adentrándose en las galerías, aguarda otra primicia mundial: una exhibición que presenta a dos tiranosaurios rex luchando por el cadáver de un triceratops. Es la primera vez que se exhiben dos fósiles de T. rex en una escena tan dinámica. Entre ellos se encuentra 'Stan', de 67 millones de años, uno de los ejemplares de T. rex mejor conservados jamás descubiertos, que da vida a esta escena prehistórica de forma vívida. Los visitantes pueden observar evidencia fósil de esta antigua batalla, incluyendo marcas de mordeduras en el triceratops.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, declaró: "El Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un lugar donde el conocimiento se encuentra con la fascinación. El museo ofrece una perspectiva diferente de la historia de la vida en la Tierra, enmarcada por primera vez desde una perspectiva árabe. Al aportar una nueva dimensión a nuestra historia cultural, estamos creando instituciones que inspiran curiosidad, fomentan el aprendizaje y nos conectan con las grandes preguntas sobre nuestro mundo y nuestro futuro, al tiempo que reforzamos nuestra convicción en la cultura como una fuerza estratégica para el progreso compartido. Comprender el pasado de nuestro planeta nos ayuda a proteger su futuro, y ese es el fundamento de lo que hemos construido aquí".

Más allá de la experiencia del visitante, la educación y la investigación son la esencia de la misión del museo. Además de mostrar las maravillas del mundo natural, el museo promueve el conocimiento científico, apoya la investigación interdisciplinaria e inspira a las futuras generaciones a explorar, proteger y aprender de nuestro planeta.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi promueve la concienciación climática y la conservación sostenible. Guiado por el firme compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la educación ambiental, el museo también funciona como una institución para la participación educativa y la investigación sobre biodiversidad en relación con nuestro futuro compartido. La juventud desempeña un papel fundamental en este propósito. El museo busca educar y empoderar a los jóvenes para que se conviertan en futuros científicos, investigadores y líderes en conservación, inspirándolos a seguir carreras en historia natural y responsabilidad ambiental.

El museo también ofrecerá programación pública continua, talleres educativos e iniciativas comunitarias diseñadas para acercar la historia natural a todo el mundo. Como espacio donde el conocimiento científico se une a la perspectiva cultural, el museo invita a cada visitante a ir más allá de la simple observación, a pensar críticamente, actuar con responsabilidad y formar parte de las soluciones que darán forma al mundo del mañana.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se une a una creciente comunidad de instituciones de renombre mundial en la isla de Saadiyat, entre las que se incluyen el Louvre Abu Dhabi, teamLab Phenomena Abu Dhabi y los próximos Museos Nacionales Zayed y Guggenheim Abu Dhabi. Juntas, estas instituciones definen el Distrito Cultural de Saadiyat como un destino global para la cultura, la creatividad y el intercambio interdisciplinario, un lugar donde el arte, la ciencia y el patrimonio se fusionan para inspirar a las futuras generaciones.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi se fundó con la ambición de convertirse en un museo de investigación de confianza, con colecciones de talla mundial, experiencias enriquecedoras para los visitantes, sólidos programas educativos, ciencia comunitaria accesible y un compromiso con el cambio sostenible a través de la colaboración nacional e internacional. Ubicado en el Distrito Cultural de Saadiyat, en Abu Dabi, el museo narra la historia épica de la vida en la Tierra desde una perspectiva árabe. El museo, de 35.000 m² y diseñado por el renombrado estudio de arquitectura Mecanoo, ofrece un viaje inmersivo a través del tiempo, desde los orígenes del universo y la historia de la vida en la Tierra hasta las posibilidades y responsabilidades del futuro de nuestro planeta.

Desde meteoritos raros y fósiles icónicos de dinosaurios hasta el mundo perdido de Abu Dabi y la vida en la Tierra hoy en día, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi conecta pasado, presente y futuro a través de sus colecciones de importancia mundial y las impactantes historias que revelan. Exposiciones interactivas, experiencias inmersivas y programas de ciencia comunitaria convierten al museo en un espacio dinámico de curiosidad y conexión para familias, estudiantes, investigadores y personas que desean aprender a lo largo de toda la vida.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un centro mundial de investigación de vanguardia. Sus laboratorios de última generación impulsarán los estudios en paleontología, ciencias de la tierra, investigación de la biodiversidad, conservación y ciencia ciudadana, fomentando la colaboración internacional y el conocimiento que contribuye a un planeta más saludable. Guiado por el compromiso de los EAU con la ciencia, la sostenibilidad y el diálogo global, el museo inspira a visitantes de todas las edades a convertirse en defensores de la naturaleza y guardianes de nuestro futuro compartido.

