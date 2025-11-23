閣下Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyanが、サーディヤット文化地区にあるアブダビ自然史博物館の開館式を執り行う
中東最大の自然史博物館が、138億年にわたる科学、発見、驚異を祝うとともに、アラビア地域に特に焦点を当てる
博物館では世界初の展示が2つあります：ティラノサウルス・レックスの骨格2体を同時展示すること、そして5体の巨大な竜脚類恐竜の群れを前例なく展示することです
アブダビ、アラブ首長国連邦, 2025年11月24日 /PRNewswire/ -- アブダビの皇太子でありアブダビ執行評議会の議長である閣下Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyanは、UAEの文化および科学研究におけるリーダーシップをさらに強化する画期的な施設であるアブダビ自然史博物館の正式開館式を執り行いました。アブダビのサーディヤット文化地区に位置する同博物館は、宇宙の創造から地球上の生命の物語に至る138億年の歴史を巡る、感動的な旅を提供します。また、同博物館は研究と発見の拠点としても機能し、現地の施設で科学研究を行い、世界的な知識の創出に貢献します。
アブダビ自然史博物館は、11月22日から一般公開され、中東最大の同種の施設となります。同博物館では、自然界の偉大な物語を生き生きと伝える、特別な展示やインタラクティブ体験が提供されており、恐竜時代の圧倒的な光景も体験できます。館内アトリウムには、世界初となる竜脚類恐竜の群れの展示が設置されており、首の長い巨体を誇る5種の恐竜が来館者を出迎えるように堂々と立ち並んでいます。
アブダビ自然史博物館は、アラブ首長国連邦および周辺地域の自然史に特に焦点を当てています。ギャラリーでは、気候が大きく異なっていた700万年前にタイムスリップし、緑豊かでサバンナのような風景を歩き回っていた、絶滅した動物たちの世界を体験できます。その中には、4本の牙を持つ巨大なゾウも含まれており、来館者は展示でその姿を間近に見ることができます。
ギャラリーをさらに進むと、またしても世界初となる展示が来館者を待ち受けています。それは、トリケラトプスの死骸をめぐり対峙する2体のティラノサウルス・レックスを再現したもので、化石のT.レックス同士がこのようにダイナミックな場面で展示されるのは史上初となります。展示には、6700万年前の「スタン」が含まれており、発見された中でも最も保存状態の良いティラノサウルス・レックスの一例で、この先史時代の光景を生き生きと再現しています。来館者は、この古代の戦いの化石証拠を観察することができ、トリケラトプスの咬痕も含まれています。
H.E.アブ ダビ文化観光局議長のMohamed Khalifa Al Mubarak氏は、次のように述べました: 「アブダビ自然史博物館は、知識と驚異が出会う場所です。この博物館では、アラビアの視点から初めて構築された形で、地球上の生命の物語を異なる角度から体験できます。私たちは文化の物語に新たな次元を加え、好奇心を刺激し、学びを促進し、私たちの世界や未来に関する大きな問いとつながるような施設を構築しています。同時に、文化を共有の進歩のための戦略的な力であるという信念を強化しています。私たちの惑星の過去を理解することは、その未来を守る助けとなります。それこそが、ここで私たちが築き上げた基盤です。」
来館者体験にとどまらず、教育と研究がこの博物館の使命の中心にあります。自然界の驚異を紹介することに加え、同博物館は科学的理解を深め、学際的な研究を支援し、未来の世代が地球を探求し、守り、学ぶことを促す役割を果たします。
アブダビ自然史博物館は、気候意識と持続可能な保全活動を重視しています。UAEの環境教育への深いコミットメントに導かれ、同博物館は教育活動や、生物多様性に関する研究を通じて、私たちの共有する未来に貢献する施設としても機能します。この目的の中心には、若者が位置しています。同博物館は、若い市民が未来の科学者、研究者、保全のリーダーとなるよう教育・支援し、自然史や環境保護に関わるキャリアを追求する意欲を喚起することを目指しています。
同博物館では、自然史を誰もが体験できるようにすることを目的とした、継続的な公開プログラム、教育ワークショップ、地域主導の取り組みも開催されます。科学的知識と文化的洞察が交わる場として、同博物館は来館者一人ひとりに、単に観察するだけでなく、批判的に考え、責任ある行動を取り、明日の世界を形作る解決策の一部となることを呼びかけています。
アブダビ自然史博物館は、ルーヴル・アブダビ、チームラボ フェノメナ アブダビ、そして今後開館予定のザイード国立博物館やグッゲンハイム・アブダビなど、サディヤット島に集まる世界水準の文化施設群に新たに加わる存在となります。これらの施設は一体となって、サディヤット文化地区を、文化、創造性、そして学際的な交流が交差する世界的な目的地として位置付け、アート、科学、文化遺産が次世代を形づくる場を創出しています。
アブダビ自然史博物館のチケットは、nhmad.aeで現在予約受付中です。
アブダビ自然史博物館について
アブダビ自然史博物館は、世界水準のコレクション、魅力的な来館者体験、充実した教育プログラム、誰もが参加できる地域科学活動、そして国内外の連携を通じた持続可能な変革への取り組みにより、信頼される研究型博物館となることを目指して設立されました。アブダビのサディヤット文化地区に位置する同館は、アラビアの視点から地球上の生命の壮大な物語を伝えています。著名な建築事務所Mecanooが設計した35,000平方メートルの同博物館は、宇宙の始まりや地球上の生命の物語から、私たちの惑星の未来における可能性と責任に至るまで、時を超えた没入型の旅を提供します。
希少な隕石や象徴的な恐竜化石、アブダビの失われた世界、そして現代の地球上の生命に至るまで、アブダビ自然史博物館は、世界的にも重要なコレクションとそれが語る力強い物語を通じて、過去・現在・未来をつないでいます。対話型の展示、没入型の体験、そして地域科学プログラムにより、この博物館は家族、学生、研究者、生涯学習者にとって、常に新たな発見とつながりが生まれる好奇心の空間となっています。
アブダビ自然史博物館は、最先端研究の世界的拠点です。最新鋭の研究施設では、古生物学、地球科学、生物多様性研究、保全学、そして地域科学の分野における研究を推進し、国際的な協働と、より健全な地球環境を支える知識の発展を促進します。UAEの科学、持続可能性、そして国際対話への強いコミットメントを指針とし、この博物館はあらゆる世代の来館者に、自然の代弁者として、そして共に築く未来の守り手としての意識を喚起します。
