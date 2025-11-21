Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugure le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi dans le quartier culturel de Saadiyat.

Le plus grand musée d'histoire naturelle du Moyen-Orient célèbre 13,8 milliards d'années de science, de découvertes et d'émerveillement, en mettant l'accent sur la région arabe.

Le musée présente deux premières mondiales : deux squelettes de Tyrannosaurus rex exposés ensemble, et un troupeau sans précédent de cinq dinosaures sauropodes massifs

ABU DHABI, EAU, nov. 21, 2025 /PRNewswire/ -- Son Altesse Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et président du conseil exécutif d'Abu Dhabi, a officiellement inauguré le Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi, une institution de référence qui renforce le leadership des EAU en matière de culture et de recherche scientifique. Situé dans le quartier culturel de Saadiyat à Abu Dhabi, le musée propose un voyage inspirant à travers 13,8 milliards d'années d'histoire, de la création de notre univers à l'histoire de la vie sur Terre. Il sert également de centre de recherche et de découverte, avec des installations sur place qui permettent d'entreprendre des recherches scientifiques et de contribuer à la production de connaissances au niveau mondial.

Accueillant le public le 22 novembre, le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi est la plus grande institution de ce type au Moyen-Orient. Il présente des expositions extraordinaires et des expériences interactives qui donnent vie aux plus grandes histoires de la nature, y compris des aperçus impressionnants de l'âge des dinosaures. La première exposition au monde d'un troupeau de dinosaures sauropodes se trouve dans l'atrium du musée. Cinq espèces différentes de ces géants au long cou se dressent majestueusement pour accueillir les visiteurs dès leur entrée.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi s'intéresse tout particulièrement à l'histoire naturelle des Émirats et de la région. Des galeries permettent de remonter le temps jusqu'à il y a sept millions d'années, lorsque le climat était très différent, donnant naissance à un paysage de savane verte et luxuriante parcouru par des animaux aujourd'hui disparus, dont un éléphant géant à quatre défenses, qui est également exposé pour être découvert par les visiteurs.

Plus loin dans les galeries, une autre première mondiale nous attend : une exposition montrant des Tyrannosaurus rex en train de se battre pour la carcasse d'un Triceratops. C'est la première fois que deux T. rex fossiles sont exposés dans une scène aussi dynamique. On y trouve notamment "Stan", vieux de 67 millions d'années, l'un des exemples les mieux préservés de T. rex jamais découverts, qui donne vie à cette scène préhistorique de manière saisissante. Les visiteurs peuvent observer les preuves fossiles de cette ancienne bataille, notamment les marques de morsure sur le Triceratops.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi, a déclaré : "Le Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi est un lieu où la connaissance rencontre l'émerveillement : "Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi est un lieu où la connaissance rencontre l'émerveillement. Le musée offre une perspective différente de l'histoire de la vie sur Terre, vue pour la première fois à travers un prisme arabe. En donnant une nouvelle dimension à notre histoire culturelle, nous construisons des institutions qui inspirent la curiosité, favorisent l'apprentissage et nous connectent aux grandes questions sur notre monde et notre avenir, tout en renforçant notre conviction que la culture est une force stratégique pour le progrès partagé. Comprendre le passé de notre planète nous aide à protéger son avenir, et c'est le fondement de ce que nous avons construit ici".

Au-delà de l'expérience du visiteur, l'éducation et la recherche sont au cœur de la mission du musée. En plus de présenter les merveilles du monde naturel, il fera progresser la compréhension scientifique, soutiendra la recherche interdisciplinaire et incitera les générations futures à explorer, protéger et apprendre de notre planète.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi s'intéresse à la sensibilisation au climat et à la conservation durable. Guidé par l'engagement profond des Émirats arabes unis en faveur de l'éducation à l'environnement, le musée sert également d'institution pour l'engagement éducatif et la recherche sur la biodiversité concernant notre avenir commun. La jeunesse est au cœur de cet objectif. Le musée cherche à éduquer et à responsabiliser les jeunes citoyens pour qu'ils deviennent de futurs scientifiques, chercheurs et responsables de la conservation, inspirés à poursuivre des carrières dans l'histoire naturelle et la responsabilité environnementale.

Le musée accueillera également une programmation publique permanente, des ateliers éducatifs et des initiatives communautaires visant à rendre l'histoire naturelle accessible à tous. En tant qu'espace où les connaissances scientifiques rencontrent les connaissances culturelles, le musée invite chaque visiteur à aller au-delà de l'observation, à penser de manière critique, à agir de manière responsable et à faire partie des solutions qui façonneront le monde de demain.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi rejoint une communauté croissante d'institutions de classe mondiale sur l'île de Saadiyat, dont le Louvre Abu Dhabi, le teamLab Phenomena Abu Dhabi, et le futur musée national Zayed et le Guggenheim Abu Dhabi. Ensemble, ces institutions définissent le district culturel de Saadiyat comme une destination mondiale pour la culture, la créativité et les échanges interdisciplinaires, un lieu où l'art, la science et le patrimoine sont réunis pour façonner les générations futures.

Réservez dès maintenant vos billets pour le Natural History Museum Abu Dhabi sur nhmad.ae

À propos du musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi

Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi a pour ambition de devenir un musée de recherche de confiance avec des collections de classe mondiale, des expériences attrayantes pour les visiteurs, des programmes éducatifs solides, une science communautaire accessible et un engagement en faveur du changement durable par le biais d'une collaboration nationale et mondiale. Situé dans le quartier culturel Saadiyat , à Abu Dhabi, le musée raconte l'épopée de la vie sur terre à travers le prisme arabe. Le musée de 35 000 m², conçu par des architectes de renom ( Mecanoo), propose un voyage immersif dans le temps, depuis les débuts de notre univers et l'histoire de la vie sur Terre jusqu'aux possibilités et aux responsabilités liées à l'avenir de notre planète.

Des météorites rares aux fossiles de dinosaures emblématiques, en passant par le monde perdu d'Abu Dhabi et la vie sur terre aujourd'hui, le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir grâce à ses collections d'importance mondiale et aux histoires puissantes qu'elles révèlent. Des expositions interactives, des expériences immersives et des programmes scientifiques communautaires font du musée un espace de curiosité et de connexion en constante évolution pour les familles, les étudiants, les chercheurs et les personnes qui apprennent tout au long de leur vie.

Le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi est un centre mondial de recherche de pointe. Des laboratoires ultramodernes feront progresser les études en paléontologie, en sciences de la terre, en recherche sur la biodiversité, en conservation et en sciences communautaires, en favorisant la collaboration internationale et les connaissances qui contribuent à une planète plus saine. Guidé par l'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la science, de la durabilité et du dialogue mondial, le musée incite les visiteurs de tout âge à devenir des défenseurs de la nature et des gardiens de notre avenir commun.

Pour obtenir plus d'informations sur le ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur cette destination, veuillez consulter les sites dct.gov.ae et visitabudhabi.ae/

