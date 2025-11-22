阿布札比酋長國王 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下於薩迪亞特文化區為阿布札比自然歷史博物館揭幕

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

23 11月, 2025

此為中東地區規模最大的自然史博物館，以阿拉伯地區為核心焦點，慶祝長達 138 億年的科學探索與奇蹟發現歷程。

博物館擁有兩項世界首創：兩具暴龍骨架首次並列展出，以及前所未見的五具巨型蜥腳類恐龍骨架群體

阿聯酋阿布札比2025年11月23日 /美通社/ -- 阿布札比王儲暨阿布達比行政委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下，正式為阿布札比自然歷史博物館 (Natural History Museum Abu Dhabi) 揭幕。這座地標性機構將進一步鞏固阿聯酋在文化與科學研究領域的領導地位。此博物館坐落於阿布札比薩迪亞特文化區，引領訪客展開一段啟發性的旅程，穿越橫跨 138 億年的歷史長河，從宇宙的誕生到地球生命的演進，盡覽箇中奧秘。博物館還是研究和發現中心，設有現場設施，可以進行科學研究並為全球知識產出貢獻。

阿布札比自然歷史博物館將於 11 月 22 日向公眾開放，是中東地區同類機構中規模最大的博物館。館內設有多個非凡展覽，將大自然最精彩的故事活現眼前，包括令人驚嘆的恐龍時代場景。博物館中庭展示了全球首個蜥腳類恐龍群展覽，五種不同種類的長頸巨獸宏偉佇立，迎接甫進場的訪客。

阿布扎比自然史博物館特別聚焦於阿聯酋及更廣泛地區的自然歷史。展廳將帶領訪客穿越時空，回到七百萬年前。當時氣候與現在截然不同，是一片鬱鬱蔥蔥、類似熱帶草原的景象，棲息著現已滅絕的動物，包括一種長有四根象牙的巨型大象，其化石亦在館內展出供訪客探索。

深入展廳，另一項全球首創的展覽正等待著訪客：場景展示了兩隻暴龍為爭奪一具三角龍屍體而激戰，這是首次將兩具暴龍化石以如此充滿動感的形態同場展出。其中包括 6,700 萬年前的「Stan」，這是迄今發現保存最完好的暴龍標本之一，生動地重現了這幅史前景象。參觀者可觀察到這場遠古戰鬥的化石證據，包括三角龍身上的咬痕。

阿布札比文化和旅遊局主席 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閤表示：「阿布札比自然歷史博物館是知識邂逅驚奇的所在。博物館以阿拉伯視角為框架，首次為地球生命的故事提供嶄新解讀。為我們的文化故事帶來新的維度，我們正建立能激發好奇心、促進學習、引領我們探討關於世界與未來的宏大課題的機構，同時鞏固我們對文化的信念——文化是推動共同進步的戰略力量。了解我們地球的過去有助於我們保護其未來，這是我們在這裡建立的基礎。」

除了遊客體驗之外，教育和研究是博物館使命的核心除了展現自然世界的奇觀，博物館將促進科學認知、支持跨領域研究，並激勵後代子孫探索、保護並從我們的星球中汲取智慧。

阿布札比自然歷史博物館秉持氣候意識與可持續保育理念。在阿聯酋對環境教育深切承諾的引領下，本博物館同時作為教育參與與生物多樣性研究的機構，致力於探索人類共同的未來。這個目的中心是年輕人。博物館旨在教育和賦予年輕市民成為未來的科學家、研究人員和保育領導者，鼓勵年輕男女追求自然歷史和環境責任職業。

博物館還將舉辦持續的公共節目、教育工作坊和社區主導的倡議，旨在讓每個人都可以接觸自然歷史。作為科學知識與文化洞察的空間，博物館邀請每位訪客超越單純的觀察，以批判性思維思考、負責任地行動，並成為塑造明日世界的解決方案中的一份子。

阿布扎比自然史博物館的落成，進一步壯大了薩迪亞特島上的世界級文化機構社群，當中包括 Louvre Abu Dhabi、teamLab Phenomena Abu Dhabi，以及即將落成的 Zayed National Museum 和 Guggenheim Abu Dhabi。這些機構共同將薩迪亞特文化區定義為文化、創意及跨學科交流的全球目的地，匯聚藝術、科學與遺產，共同塑造未來世代。

阿布扎比自然史博物館現已接受預訂門票，詳情請瀏覽：nhmad.ae

阿布扎比自然歷史博物館簡介

阿布扎比自然歷史博物館的成立，旨在成為可靠的研究型博物館。該博物館提供擁有世界級收藏品、引人入勝的參觀人士體驗、強大的教育課程、容易理解的社區科學，並致力透過國家和全球合作，實現可持續發展變革的承諾。該博物館位於阿布扎比薩迪亞特文化區，透過阿拉伯視角講述史詩式地球生物故事。這座佔地 35,000 平方米的博物館，由著名建築事務所 Mecanoo 建造。博物館讓訪客踏上一場穿越時空的沉浸式旅程，從宇宙的起源與地球生命的演化歷程，直至我們星球未來的可能性與責任。

阿布扎比自然歷史博物館透過展示全球重要收藏和強而有力故事（從稀有隕石和經典恐龍化石，到阿布扎比已失去世界和當今地球生物），連接過去、現在與未來。該博物館提供互動展覽、沉浸式體驗和社區科學課程，而為家庭、學生、研究人員和終身學習者，提供不斷變化的好奇與連結空間。

阿布扎比自然歷史博物館是全球尖端研究中心。最先進實驗室將推動古生物學、地球科學、生物多元、保育和社區科學的研究，促進國際合作和支援更健康地球的知識。在阿聯酋對科學、可持續發展與全球對話承諾的指導下，該博物館啟發各個年齡層參觀人士，成為自然倡議者和我們共同未來管理者。

如欲查看更多阿布扎比文化和旅遊部及當地旅遊勝地的資訊，請瀏覽：dct.gov.ae 以及 visitabudhabi.ae/

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi

