阿布札比酋長國王 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下於薩迪亞特文化區為阿布札比自然歷史博物館揭幕

阿布扎比自然史博物館特別聚焦於阿聯酋及更廣泛地區的自然歷史。展廳將帶領訪客穿越時空，回到七百萬年前。當時氣候與現在截然不同，是一片鬱鬱蔥蔥、類似熱帶草原的景象，棲息著現已滅絕的動物，包括一種長有四根象牙的巨型大象，其化石亦在館內展出供訪客探索。

深入展廳，另一項全球首創的展覽正等待著訪客：場景展示了兩隻暴龍為爭奪一具三角龍屍體而激戰，這是首次將兩具暴龍化石以如此充滿動感的形態同場展出。其中包括 6,700 萬年前的「Stan」，這是迄今發現保存最完好的暴龍標本之一，生動地重現了這幅史前景象。參觀者可觀察到這場遠古戰鬥的化石證據，包括三角龍身上的咬痕。

阿布札比文化和旅遊局主席 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閤表示：「阿布札比自然歷史博物館是知識邂逅驚奇的所在。博物館以阿拉伯視角為框架，首次為地球生命的故事提供嶄新解讀。為我們的文化故事帶來新的維度，我們正建立能激發好奇心、促進學習、引領我們探討關於世界與未來的宏大課題的機構，同時鞏固我們對文化的信念——文化是推動共同進步的戰略力量。了解我們地球的過去有助於我們保護其未來，這是我們在這裡建立的基礎。」

除了遊客體驗之外，教育和研究是博物館使命的核心除了展現自然世界的奇觀，博物館將促進科學認知、支持跨領域研究，並激勵後代子孫探索、保護並從我們的星球中汲取智慧。

阿布札比自然歷史博物館秉持氣候意識與可持續保育理念。在阿聯酋對環境教育深切承諾的引領下，本博物館同時作為教育參與與生物多樣性研究的機構，致力於探索人類共同的未來。這個目的中心是年輕人。博物館旨在教育和賦予年輕市民成為未來的科學家、研究人員和保育領導者，鼓勵年輕男女追求自然歷史和環境責任職業。

博物館還將舉辦持續的公共節目、教育工作坊和社區主導的倡議，旨在讓每個人都可以接觸自然歷史。作為科學知識與文化洞察的空間，博物館邀請每位訪客超越單純的觀察，以批判性思維思考、負責任地行動，並成為塑造明日世界的解決方案中的一份子。

阿布扎比自然史博物館的落成，進一步壯大了薩迪亞特島上的世界級文化機構社群，當中包括 Louvre Abu Dhabi、teamLab Phenomena Abu Dhabi，以及即將落成的 Zayed National Museum 和 Guggenheim Abu Dhabi。這些機構共同將薩迪亞特文化區定義為文化、創意及跨學科交流的全球目的地，匯聚藝術、科學與遺產，共同塑造未來世代。

阿布扎比自然史博物館現已接受預訂門票，詳情請瀏覽： nhmad.ae

阿布扎比自然歷史博物館簡介

阿布扎比自然歷史博物館的成立，旨在成為可靠的研究型博物館。該博物館提供擁有世界級收藏品、引人入勝的參觀人士體驗、強大的教育課程、容易理解的社區科學，並致力透過國家和全球合作，實現可持續發展變革的承諾。該博物館位於阿布扎比薩迪亞特文化區，透過阿拉伯視角講述史詩式地球生物故事。這座佔地 35,000 平方米的博物館，由著名建築事務所 Mecanoo 建造。博物館讓訪客踏上一場穿越時空的沉浸式旅程，從宇宙的起源與地球生命的演化歷程，直至我們星球未來的可能性與責任。

阿布扎比自然歷史博物館透過展示全球重要收藏和強而有力故事（從稀有隕石和經典恐龍化石，到阿布扎比已失去世界和當今地球生物），連接過去、現在與未來。該博物館提供互動展覽、沉浸式體驗和社區科學課程，而為家庭、學生、研究人員和終身學習者，提供不斷變化的好奇與連結空間。

阿布扎比自然歷史博物館是全球尖端研究中心。最先進實驗室將推動古生物學、地球科學、生物多元、保育和社區科學的研究，促進國際合作和支援更健康地球的知識。在阿聯酋對科學、可持續發展與全球對話承諾的指導下，該博物館啟發各個年齡層參觀人士，成為自然倡議者和我們共同未來管理者。

如欲查看更多阿布扎比文化和旅遊部及當地旅遊勝地的資訊，請瀏覽： dct.gov.ae 以及 visitabudhabi.ae/

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi