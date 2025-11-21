Seine Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan eröffnet das Naturkundemuseum Abu Dhabi im Kulturbezirk Saadiyat

Das größte Naturkundemuseum des Nahen Ostens feiert 13,8 Milliarden Jahre Wissenschaft, Entdeckungen und Wunder, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der arabischen Region

Das Museum bietet zwei Weltneuheiten: zwei Tyrannosaurus-rex-Skelette, die zusammen ausgestellt werden, und eine beispiellose Herde von fünf massiven Sauropoden-Dinosauriern

ABU DHABI, VAE, Nov. 21, 2025 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, hat das Naturhistorische Museum Abu Dhabi offiziell eröffnet, eine bahnbrechende Einrichtung, die die Führungsrolle der VAE in Kultur und wissenschaftlicher Forschung unterstreicht. Das Museum befindet sich im Saadiyat Cultural District von Abu Dhabi und bietet eine inspirierende Reise durch 13,8 Milliarden Jahre Geschichte, die die Entstehung unseres Universums und die Geschichte des Lebens auf der Erde umfasst. Es dient auch als Forschungs- und Entdeckungszentrum mit Einrichtungen vor Ort, die wissenschaftliche Forschung betreiben und zur globalen Wissensproduktion beitragen werden.

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi, das am 22. November seine Pforten öffnet, ist die größte Einrichtung ihrer Art im Nahen Osten. Es bietet außergewöhnliche Exponate und interaktive Erlebnisse, die die größten Geschichten der Natur zum Leben erwecken, einschließlich beeindruckender Einblicke in das Zeitalter der Dinosaurier. Die weltweit erste Ausstellung einer Sauropodenherde befindet sich im Atrium des Museums. Fünf verschiedene Arten dieser langhalsigen Riesen stehen majestätisch da und begrüßen die Besucher, wenn sie das Museum betreten.

Das Natural History Museum Abu Dhabi hat sich auf die Naturgeschichte der Emirate und der gesamten Region spezialisiert. Die Galerien versetzen die Besucher in die Zeit vor sieben Millionen Jahren, als das Klima ganz anders war und eine grüne und üppige savannenähnliche Landschaft entstand, in der heute ausgestorbene Tiere lebten, darunter ein riesiger Elefant mit vier Stoßzähnen, den die Besucher ebenfalls entdecken können.

Tiefer in den Galerien erwartet uns eine weitere Weltneuheit: eine Ausstellung mit Tyrannosaurus rexes, die um den Kadaver eines Triceratops kämpfen. Dies ist das erste Mal, dass zwei fossile T. rexes in einer solch dynamischen Szene ausgestellt werden. Darunter befindet sich auch der 67 Millionen Jahre alte "Stan", eines der am besten erhaltenen Exemplare eines T. rex, das jemals entdeckt wurde und diese prähistorische Szene lebendig werden lässt. Die Besucher können fossile Zeugnisse dieses uralten Kampfes betrachten, darunter Bisswunden des Triceratops.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Abteilung für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi, sagte: "Das Naturkundemuseum Abu Dhabi ist ein Ort, an dem Wissen auf Wunder trifft. Das Museum bietet eine andere Perspektive auf die Geschichte des Lebens auf der Erde, die zum ersten Mal durch eine arabische Brille betrachtet wird. Indem wir unserer kulturellen Geschichte eine neue Dimension verleihen, bauen wir Institutionen auf, die Neugierde wecken, das Lernen fördern und uns mit den größeren Fragen über unsere Welt und unsere Zukunft verbinden, während wir gleichzeitig unsere Überzeugung von der Kultur als strategischer Kraft für den gemeinsamen Fortschritt stärken. Das Verständnis der Vergangenheit unseres Planeten hilft uns, seine Zukunft zu schützen, und das ist die Grundlage dessen, was wir hier aufgebaut haben."

Neben dem Besuchererlebnis stehen Bildung und Forschung im Mittelpunkt des Museumsauftrags. Es wird nicht nur die Wunder der Natur zeigen, sondern auch das wissenschaftliche Verständnis fördern, die interdisziplinäre Forschung unterstützen und künftige Generationen inspirieren, unseren Planeten zu erforschen, zu schützen und von ihm zu lernen.

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi setzt sich für Klimabewusstsein und nachhaltigen Naturschutz ein. Geleitet von dem großen Engagement der VAE für die Umwelterziehung, dient das Museum auch als Institution für Bildungsarbeit und Biodiversitätsforschung über unsere gemeinsame Zukunft. Im Mittelpunkt dieses Ziels steht die Jugend. Das Museum möchte junge Bürgerinnen und Bürger dazu erziehen und befähigen, künftige Wissenschaftler, Forscher und Naturschützer zu werden, die sich für eine Karriere im Bereich der Naturgeschichte und der Umweltverantwortung entscheiden.

Das Museum wird auch fortlaufende öffentliche Programme, Bildungsworkshops und von der Gemeinschaft geleitete Initiativen anbieten, die Naturgeschichte für jedermann zugänglich machen sollen. Als ein Ort, an dem wissenschaftliches Wissen auf kulturelle Erkenntnisse trifft, lädt das Museum jeden Besucher dazu ein, über das Beobachten hinauszugehen, kritisch zu denken, verantwortungsbewusst zu handeln und an den Lösungen mitzuwirken, die die Welt von morgen gestalten.

Das Natural History Museum Abu Dhabi reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Weltklasse-Institutionen auf der Insel Saadiyat, darunter der Louvre Abu Dhabi, das teamLab Phenomena Abu Dhabi und das kommende Zayed National Museum und Guggenheim Abu Dhabi. Gemeinsam definieren diese Institutionen den Saadiyat Cultural District als ein globales Ziel für Kultur, Kreativität und interdisziplinären Austausch, ein Ort, an dem Kunst, Wissenschaft und Kulturerbe zusammengebracht werden, um zukünftige Generationen zu formen.

Über das Naturhistorische Museum Abu Dhabi

Das Natural History Museum Abu Dhabi wurde mit dem Ziel gegründet, ein vertrauenswürdiges Forschungsmuseum mit Sammlungen von Weltrang, ansprechenden Besuchererlebnissen, starken Bildungsprogrammen, zugänglicher Wissenschaft für die Bevölkerung und einem Engagement für nachhaltige Veränderungen durch nationale und globale Zusammenarbeit zu werden. Das Museum befindet sich im Saadiyat Cultural District, Abu Dhabi, und erzählt die epische Geschichte des Lebens auf der Erde durch eine arabische Brille. Das 35 000 m² große Museum, das von den renommierten Architekten Mecanoo entworfen wurde, bietet eine immersive Reise durch die Zeit, von den Anfängen unseres Universums und der Geschichte des Lebens auf der Erde bis zu den Möglichkeiten und der Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten.

Von seltenen Meteoriten und ikonischen Dinosaurierfossilien über die versunkene Welt von Abu Dhabi bis hin zum heutigen Leben auf der Erde - das Natural History Museum Abu Dhabi verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch seine weltweit bedeutenden Sammlungen und die eindrucksvollen Geschichten, die sie erzählen. Interaktive Exponate, interaktive Erlebnisse und gemeinschaftliche Wissenschaftsprogramme machen das Museum zu einem sich ständig verändernden Ort der Neugier und des Austauschs für Familien, Studenten, Forscher und lebenslang Lernende.

Das Natural History Museum Abu Dhabi ist ein weltweites Zentrum für Spitzenforschung. Hochmoderne Laboratorien werden Studien in den Bereichen Paläontologie, Geowissenschaften, Biodiversitätsforschung, Naturschutz und Gemeinschaftswissenschaften vorantreiben und so die internationale Zusammenarbeit und das Wissen für einen gesünderen Planeten fördern. Geleitet von der Verpflichtung der VAE zu Wissenschaft, Nachhaltigkeit und globalem Dialog, inspiriert das Museum Besucher jeden Alters, sich für die Natur einzusetzen und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae/

