셰이크 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 왕세자, 사디야트 문화지구에 아부다비 자연사 박물관 개관

중동 최대 규모의 자연사 박물관으로서 아라비아 지역을 중심으로 138억년에 걸친 과학, 발견, 경이로움을 기념

두 마리의 티라노사우루스 렉스 뼈대와 전례 없는 다섯 마리의 거대한 용각류 공룡 무리 등 2종의 세계 최초 화석 전시물 공개

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 24일 /PRNewswire/ -- 아부다비 집행이사회 의장인 칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀(Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan) 아부다비 왕세자가 아랍에미리트의 문화 및 과학 연구 분야 리더십을 강화할 랜드마크 기관인 아부다비 자연사 박물관(Natural History Museum Abu Dhabi)을 공식 개관했다. 사디야트 문화지구에 위치한 이 박물관은 우주의 탄생부터 지구 생명체의 역사에 이르는 138억년에 걸친 영감을 주는 여정을 선사한다. 또한 현장 시설을 통해 과학 연구를 수행하고 글로벌 지식 생산에 기여하는 연구 및 발견의 중심지 역할을 수행한다.

11월 22일 일반에 공개되는 아부다비 자연사 박물관은 중동 최대 규모의 박물관이다. 공룡 시대의 경이로움을 엿볼 수 있는 전시를 비롯해 자연의 위대한 서사를 생생하게 전달하는 특별한 전시물과 몰입형 체험을 선보인다. 박물관 아트리움에는 세계 최초로 전시된 용각류 공룡 무리가 자리 잡고 있으며, 입구에는 5종의 용각류 공룡이 위엄 있는 모습으로 입장하는 관람객을 맞이한다.

His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugurates Natural History Museum Abu Dhabi in Saadiyat Cultural District His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugurates Natural History Museum Abu Dhabi in Saadiyat Cultural District His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan inaugurates Natural History Museum Abu Dhabi in Saadiyat Cultural District

아부다비 자연사 박물관은 특히 에미리트와 주변 지역의 자연사에 중점을 두고 있다. 전시관은 관람객을 기후가 완전히 달랐던 700만년 전으로 데려가, 지금은 멸종된 동물들이 돌아다니던 푸르고 울창한 사바나 같은 풍경을 재현한다. 이 중에는 네 개의 엄니를 가진 거대한 코끼리도 포함되어 관람객들의 시선을 사로잡는다.

전시관 깊숙이 들어가면 세계 최초로 전시된 또 하나의 전시물이 관람객을 맞이한다. 트리케라톱스 사체를 두고 싸우는 티라노사우루스 렉스들로 구성된 전시물로, 두 마리의 티라노사우루스 화석이 이처럼 역동적인 장면으로 전시된 것은 이번이 처음이다. 여기에는 지금까지 발견된 티라노사우루스 중 가장 잘 보존된 표본 중 하나인 6천 7백만년 전의 '스탠(Stan)'도 포함되어 이 선사시대의 장면을 더욱 생생하게 재현한다. 관람객들은 트리케라톱스의 물린 자국을 비롯한 이 고대 전투의 화석 증거를 관찰할 수 있다.

모하메드 칼리파 알 무바라크(H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak) 아부다비 문화관광부 장관은 "아부다비 자연사 박물관은 지식과 경이로움이 만나는 장소로 처음으로 아라비아의 관점에서 바라본 지구 생명체의 서사를 제시한다"면서 "우리는 아라비아 문화의 서사에 새로운 차원을 더하며 호기심을 자극하고 학습을 촉진하며 세계와 미래에 대한 더 큰 질문과 연결되는 기관들을 구축하고 동시에 문화가 공동 발전을 위한 전략적 힘이라는 신념을 강화해 나가고 있다"고 말했다. 그는 "지구의 과거를 이해하는 것은 지구의 미래를 지키는 데 도움이 되며, 이 박물관도 이러한 이해를 바탕으로 설립됐다"고 덧붙였다.

관람객 경험 외에도 아부다비 자연사 박물관은 교육과 연구를 핵심 사명으로 삼고 있다. 자연계의 경이로움을 선보이는 것에 더해, 과학적 이해를 증진하고 학제 간 연구를 지원하며 미래 세대가 지구를 탐구하고 보호하며 배우도록 영감을 주고자 한다.

아부다비 자연사 박물관은 기후 인식과 지속 가능한 보전에 동참한다. 환경 교육에 대한 아랍에미리트 정부의 깊은 헌신과 궤를 같이하며 인류의 미래에 대한 교육적 참여와 생물다양성 연구를 위한 기관의 역할을 수행한다. 이러한 목적의 중심에는 청소년이 있다. 아부다비 자연사 박물관은 청소년들이 미래의 과학자, 연구원, 보존 지도자가 될 수 있도록 교육하고 역량 강화를 지원하며, 자연사 및 환경 책임 관련 직업을 추구하도록 영감을 주기 위해 노력한다.

아울러 자연사를 누구나 접할 수 있도록 설계된 지속적인 공공 프로그램, 교육 워크숍 및 커뮤니티 주도 행사도 진행할 예정이다. 과학적 지식과 문화적 통찰이 만나는 공간으로서, 아부다비 자연사 박물관은 모든 관람객이 단순한 구경을 넘어 비판적인 사고와 책임감 있는 행동으로 내일의 세상을 만들어가는 해결책의 일부가 되도록 초대한다.

아부다비 자연사 박물관은 사디야트 섬에 위치한 루브르 아부다비(Louvre Abu Dhabi), 팀랩 페노메나 아부다비(teamLab Phenomena Abu Dhabi), 곧 개관할 자이드 국립 박물관(Zayed National Museum)과 구겐하임 아부다비(Guggenheim Abu Dhabi) 등 세계적 수준의 기관들과 함께하게 된다. 이 기관들은 사디야트 문화지구를 미래 세대에 영향을 미칠 예술, 과학, 유산이 집약된 문화, 창의성, 학제 간 교류의 글로벌 목적지로 정의한다.

아부다비 자연사 박물관 입장권은 nhmad.ae에서 예약할 수 있다.

아부다비 자연사 박물관 소개

아부다비 자연사 박물관은 세계 정상급 전시물, 흥미진진한 관람 경험, 체계적인 교육 프로그램, 진입 장벽을 낮춘 시민 과학 프로그램, 그리고 국내 및 국제 협력을 중심으로 한 개선 정책을 통해 신뢰할 수 있는 연구 박물관으로 우뚝 서겠다는 야심 찬 목표로 설립됐다. 아부다비의 사디야트 문화 지구에 있는 이 박물관은 아라비아의 관점에서 지구 생명체의 서사를 들려준다. 유명 건축가 메카누(Mecanoo)가 건축한 3만 5000제곱미터 면적의 이 박물관은 시간 여행을 통해 우주의 탄생부터 지구의 미래에 내재한 가능성과 인간의 책임에 이르기까지 다양한 시각에서 지구 생명체의 역사를 탐구할 수 있는 몰입형 공간이다.

아부다비 자연사 박물관은 희귀 운석과 상징적인 공룡 화석부터 아부다비의 잃어버린 세계와 오늘날 지구 생명체에 이르기까지 세계적으로 중요한 갖가지 전시물과 그 전시물에 담긴 인상 깊은 사연을 통해 과거, 현재, 그리고 미래를 연결한다. 이 박물관은 상호작용 방식의 전시물, 몰입형 체험, 그리고 시민 과학 프로그램이 특징이며, 끊임없이 변화하는 호기심과 소통의 공간으로서 가족, 학생, 연구원, 그리고 나이에 상관없이 배움의 의지가 남다른 관람객에게 추천하고 싶은 곳이다.

아부다비 자연사 박물관은 단순한 박물관이 아닌, 세계적인 최첨단 연구 시설이다. 이곳의 최첨단 연구실들은 고생물학, 지구과학, 생물 다양성 연구, 보존, 시민 과학 연구를 증진하고, 더 건강한 지구를 만드는 데 필요한 국제 협력과 지식 공유에 주력할 예정이다. 과학, 지속 가능성, 국제적 논의에 보여준 아랍에미리트의 진심을 지침으로 삼은 아부다비 자연사 박물관은 모든 연령대의 관람객에게 우리 모두가 자연의 수호자이자 인류 공동의 미래를 짊어져야 하는 청지기라는 사실을 일깨운다.

아부다비 문화관광부 및 여행지에 대한 자세한 정보는 dct.gov.ae 및 visitabudhabi.ae/에서 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2829604/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi_1.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2829605/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi_2.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2829606/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi_3.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2549357/5637036/Experience_Abu_Dhabi_logo.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi