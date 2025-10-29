TERREPOWER presentará innovaciones del mercado de accesorios en la fabricación sostenible en AAPEX 2025

DAPHNE, Alabama, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder mundial del mercado de accesorios con fabricación sostenible, anunció que tendrá una exhibición en la Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre, en la Venetian Expo de Las Vegas. La empresa destacará sus últimos avances en electrificación, diagnóstico inteligente y fabricación circular, incluido el lanzamiento de la herramienta de diagnóstico y solución de problemas (S.T.A.R.T., por sus siglas en inglés) para turbocompresores, paquetes de baterías para vehículos eléctricos de instalación automática, generadores híbridos e innovaciones de dirección asistida eléctrica que muestran cómo la tecnología y la sostenibilidad se conectan para impulsar el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad en las plataformas de vehículos en evolución de la actualidad.

"El panorama automotriz está evolucionando a un ritmo incomparable, y TERREPOWER se compromete a liderar la carga en el mercado de accesorios automototrices, como lo hemos hecho durante más de 35 años", afirmó Duncan Gillis, director ejecutivo de TERREPOWER. "En AAPEX 2025, ansiamos demostrar cómo nuestra inversión continua en tecnología, desde componentes de vehículos híbridos y eléctricos hasta herramientas avanzadas de soporte técnico, permite a nuestros clientes dar servicio a los vehículos de manera eficiente y efectiva. Nuestra cartera ampliada refleja nuestra dedicación en proporcionar soluciones confiables y sostenibles a escala con componentes que cumplen o superan los estándares de equipos originales".

La exposición AAPEX 2025 de TERREPOWER contará con demostraciones interactivas de productos, oportunidades para interactuar con expertos en productos, herramientas de capacitación de técnicos y soluciones diseñadas para vehículos híbridos, eléctricos y de combustión interna. La creciente cartera de la empresa destaca su compromiso de ofrecer componentes nuevos de alta calidad y fabricados de forma sostenible que cumplan o superen los estándares de equipos originales.

"En un momento en el que los aranceles a nivel mundial están elevando el costo de las nuevas piezas importadas, el proceso de fabricación sostenible de TERREPOWER ofrece una ventaja fundamental para el mercado de accesorios automotrices", afirmó John Boyer, presidente de la Unidad de Negocio Estratégica de Undercar de TERREPOWER. "Ofrecemos piezas de alta calidad que están en gran medida protegidas contra estos aumentos de precios, lo que resulta en reparaciones más asequibles con costos que se mantienen bajos para los consumidores. Al mantener el ritmo de las últimas tecnologías de equipos originales, como el cambio de la dirección hidráulica a la eléctrica en la industria, y aprovechar nuestra herencia única de equipos originales, ofrecemos soluciones confiables y rentables que, en última instancia, pueden mantener a los vehículos en la carretera por más tiempo".

Los visitantes del stand de TERREPOWER (n.° A4861 en la sección Fabricación sostenible: remanufactura) en AAPEX aprenderán sobre los nuevos avances en estas áreas:

Turbocompresores: la exposición principal de TERREPOWER es el debut de S.T.A.R.T. , la herramienta de diagnóstico y resolución de problemas , un recurso de diagnóstico digital pionero en la industria diseñado para simplificar y acelerar la resolución de problemas de los turbocompresores. En un mercado de accesorios donde más del 65 % de los turbocompresores devueltos son por "sin fallas encontradas", S.T.A.R.T. aborda uno de los desafíos más persistentes que afrontan los técnicos, el personal de ventas y los propietarios de vehículos: el diagnóstico erróneo. Esta herramienta intuitiva e interactiva guía a los usuarios por un proceso paso a paso para identificar la causa raíz de los problemas del turbo antes de realizar el reemplazo. Los usuarios seleccionan el tipo de turbo, describen los síntomas observados, como "humo negro" o "fuga de aceite", o ingresan códigos de diagnóstico (OBD o SPN–FMI) para recibir una lista priorizada de causas probables y soluciones recomendadas. Si no se encuentra ninguna coincidencia directa, la herramienta conecta a los usuarios al instante con TechEyeQ , la plataforma de soporte visual remoto de TERREPOWER para obtener asistencia en vivo para la resolución de problemas. S.T.A.R.T. se creó directamente a partir de los comentarios del mundo real recopilados durante más de una década de interacciones con los clientes. Al unirse con el kit de herramientas del turbocompresor, que brinda una guía de instalación paso a paso y buenas prácticas, S.T.A.R.T. ofrece un ecosistema de soporte de extremo a extremo que reduce los retornos innecesarios, acorta el tiempo de diagnóstico y restaura la confianza en toda la cadena de servicio.





la exposición principal de TERREPOWER es el debut de , un recurso de diagnóstico digital pionero en la industria diseñado para simplificar y acelerar la resolución de problemas de los turbocompresores. En un mercado de accesorios donde más del 65 % de los turbocompresores devueltos son por "sin fallas encontradas", S.T.A.R.T. aborda uno de los desafíos más persistentes que afrontan los técnicos, el personal de ventas y los propietarios de vehículos: el diagnóstico erróneo. Esta herramienta intuitiva e interactiva guía a los usuarios por un proceso paso a paso para identificar la causa raíz de los problemas del turbo antes de realizar el reemplazo. Los usuarios seleccionan el tipo de turbo, describen los síntomas observados, como "humo negro" o "fuga de aceite", o ingresan códigos de diagnóstico (OBD o SPN–FMI) para recibir una lista priorizada de causas probables y soluciones recomendadas. Si no se encuentra ninguna coincidencia directa, la herramienta conecta a los usuarios al instante con , la plataforma de soporte visual remoto de TERREPOWER para obtener asistencia en vivo para la resolución de problemas. S.T.A.R.T. se creó directamente a partir de los comentarios del mundo real recopilados durante más de una década de interacciones con los clientes. Al unirse con el kit de herramientas del turbocompresor, que brinda una guía de instalación paso a paso y buenas prácticas, S.T.A.R.T. ofrece un ecosistema de soporte de extremo a extremo que reduce los retornos innecesarios, acorta el tiempo de diagnóstico y restaura la confianza en toda la cadena de servicio. Baterías para vehículos eléctricos: TERREPOWER, con su enfoque de ciclo de vida completo a nivel de equipo original para el servicio de vehículos electrificados, ofrece paquetes de baterías de repuesto de instalación automática diseñados para servir como una solución de confianza fuera de garantía para instaladores profesionales, a la vez que admite programas de fabricantes y proveedores de equipos originales. La empresa respalda todo el ecosistema de baterías para vehículos eléctricos, desde la validación a nivel de equipo original y los paquetes de baterías listos para la instalación hasta la reutilización de segunda vida y gestión de reciclaje al final de la vida útil, lo que ofrece un rumbo sostenible que mantiene a los vehículos en la carretera por más tiempo y reduce los costos totales del ciclo de vida. El modelo de TERREPOWER está construido con fabricación sostenible y reutilización de componentes, y permite a los instaladores, fabricantes y proveedores de equipos originales prolongar la vida útil de las baterías, reducir residuos y prestar servicio confiable a las plataformas de vehículos eléctricos con tecnología probada y validada.





TERREPOWER, con su enfoque de ciclo de vida completo a nivel de equipo original para el servicio de vehículos electrificados, ofrece paquetes de baterías de repuesto de instalación automática diseñados para servir como una solución de confianza fuera de garantía para instaladores profesionales, a la vez que admite programas de fabricantes y proveedores de equipos originales. La empresa respalda todo el ecosistema de baterías para vehículos eléctricos, desde la validación a nivel de equipo original y los paquetes de baterías listos para la instalación hasta la reutilización de segunda vida y gestión de reciclaje al final de la vida útil, lo que ofrece un rumbo sostenible que mantiene a los vehículos en la carretera por más tiempo y reduce los costos totales del ciclo de vida. El modelo de TERREPOWER está construido con fabricación sostenible y reutilización de componentes, y permite a los instaladores, fabricantes y proveedores de equipos originales prolongar la vida útil de las baterías, reducir residuos y prestar servicio confiable a las plataformas de vehículos eléctricos con tecnología probada y validada. Alternadores y arrancadores: los avanzados productos generadores de TERREPOWER para vehículos híbridos muestran la capacidad de la empresa de satisfacer las demandas de las plataformas electrificadas en evolución y las mejoras continuas de los productos, lo que aumenta la confiabilidad y el rendimiento de las unidades nuevas y fabricadas de forma sostenible.





los avanzados productos generadores de TERREPOWER para vehículos híbridos muestran la capacidad de la empresa de satisfacer las demandas de las plataformas electrificadas en evolución y las mejoras continuas de los productos, lo que aumenta la confiabilidad y el rendimiento de las unidades nuevas y fabricadas de forma sostenible. Dirección: presenta soluciones completas de dirección hidráulica y eléctrica de TERREPOWER, como la dirección asistida eléctrica (EPS, por sus siglas en inglés) inteligente REMY con programador enchufable , que ahora permite a los técnicos instalar el piñón y rack de EPS emparejados sin necesidad de programación del fabricante de equipos originales; disminución del tiempo de servicio y reducción de costos y complejidad de las reparaciones, otro avance tecnológico de REMY para resolver uno de los principales desafíos que afectan a las instalaciones de EPS.





presenta soluciones completas de dirección hidráulica y eléctrica de TERREPOWER, como la , que ahora permite a los técnicos instalar el piñón y rack de EPS emparejados sin necesidad de programación del fabricante de equipos originales; disminución del tiempo de servicio y reducción de costos y complejidad de las reparaciones, otro avance tecnológico de REMY para resolver uno de los principales desafíos que afectan a las instalaciones de EPS. Frenado: destaca la protección mejorada contra la corrosión mediante recubrimiento electroforético y las pinzas de ingeniería de precisión optimizadas para plataformas eléctricas e híbridas. Gracias a las inversiones de la empresa en la cobertura de modelos recientes, TERREPOWER ahora lidera el mercado con cobertura fuera de garantía. Más del 94 % de la cartera completa de frenos de TERREPOWER está diseñada para ofrecer confiabilidad, rendimiento silencioso y vida útil más larga, por lo que ofrece una cobertura avanzada tanto para aplicaciones comerciales como para pasajeros.





destaca la protección mejorada contra la corrosión mediante recubrimiento electroforético y las pinzas de ingeniería de precisión optimizadas para plataformas eléctricas e híbridas. Gracias a las inversiones de la empresa en la cobertura de modelos recientes, TERREPOWER ahora lidera el mercado con cobertura fuera de garantía. Más del 94 % de la cartera completa de frenos de TERREPOWER está diseñada para ofrecer confiabilidad, rendimiento silencioso y vida útil más larga, por lo que ofrece una cobertura avanzada tanto para aplicaciones comerciales como para pasajeros. Luces: diseñadas para brindar precisión, ajuste y rendimiento duradero, las soluciones de iluminación de la empresa ofrecen una cobertura integral para los talleres de colisiones. Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad y calidad, TERREPOWER brinda una alternativa confiable y lista para colisiones al servicio de los fabricantes de equipos originales con claridad, durabilidad y disponibilidad confiable.





diseñadas para brindar precisión, ajuste y rendimiento duradero, las soluciones de iluminación de la empresa ofrecen una cobertura integral para los talleres de colisiones. Diseñado para cumplir con los estándares de seguridad y calidad, TERREPOWER brinda una alternativa confiable y lista para colisiones al servicio de los fabricantes de equipos originales con claridad, durabilidad y disponibilidad confiable. Ruedas: fabricadas para ofrecer resistencia y ajuste, las ruedas TERREPOWER cumplen con los estándares de los equipos originales en cuanto a durabilidad y rendimiento constante. La empresa cuenta con amplia cobertura de aplicaciones y opciones de reemplazo rápido, y apoya a los reparadores de colisiones y a las flotas para reducir el tiempo de inactividad, a la vez que ofrece una alternativa confiable y respaldada por la seguridad.

Además de los productos que TERREPOWER presentará en AAPEX, se exhibirá el ingenio de la empresa en la sostenibilidad del propio stand. Además de las nuevas construcciones, TERREPOWER se asoció con Highway 85 Creative para abogar por un enfoque de economía circular. Esta estrategia innovadora se centró en el diseño de una cabina con materiales reutilizados, reciclados y reciclables y en el abastecimiento de estructuras de cabina usadas que extienden el ciclo de vida de los materiales existentes.

"La aplicación de nuestro enfoque de sostenibilidad a nuestro stand garantiza que sus diversos componentes se puedan reutilizar, lo que refleja los principios de economía circular que impulsan el proceso de fabricación sostenible de TERREPOWER", declaró Mark Nugent, director de Sostenibilidad de TERREPOWER. "El resultado más impactante de nuestra colaboración con Highway 85 Creative es un stand que reduce los residuos de material a la vez que evita de manera activa las emisiones de carbono y demuestra que la conservación de los recursos se puede integrar en las ferias comerciales para maximizar el impacto positivo".

Los asistentes interesados en reunirse con el equipo de TERREPOWER durante el espectáculo pueden reservar una reunión con antelación utilizando este enlace.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. TERREPOWER se fundó en 1987 con un legado de innovación, y es un líder mundial en el mercado de accesorios especializados en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una fuerza laboral mundial especializada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en América del Norte y Europa, que incluye 19 centros de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y avanzar en la economía circular. Obtenga más información en www.terrepower.com .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

FUENTE TERREPOWER