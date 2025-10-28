테르파워, AAPEX 2025에서 지속 가능한 제조 분야의 애프터마켓 혁신 기술 공개 예정

다프네, 앨라배마주, 2025년 10월 29일/PRNewswire/ -- 지속 가능한 제조를 전문으로 하는 순수 애프터마켓 글로벌 선도기업 테르파워(TERREPOWER, 구 BBB 인더스트리즈(BBB Industries))가 11월 4일부터 6일까지 사흘간미국 라스베이거스베네시안엑스포(Venetian Expo)에서열리는 '2025 자동차애프터마켓제품엑스포(Automotive Aftermarket Products Expo 2025, 이하'AAPEX 2025')'에참가한다. 테르파워는터보차저용 S.T.A.R.T., 플러그앤플레이(plug-and-play)방식의전기차배터리팩, 하이브리드발전기, 전동식파워스티어링혁신기술등전기화와지능형진단및순환형제조분야최신기술적성과를선보일예정이다. 이를통해기술과지속 가능성이어떻게결합되어오늘날진화하는차량플랫폼전반에서성능과효율성과신뢰성을높이는지보여준다는계획이다. S.T.A.R.T.는 '증상진단 및해결도구'란의미의Symptom Troubleshooting and Resolution Tool 앞 글자를 따서 만든 약자다.

던컨 길리스 ( Duncan Gillis ) 테르파워 CEO 는 " 자동차 산업 환경이 전례 없는 속도로 진화하고 있는 가운데 테르파워는 35 년 이상 그래왔듯이 자동차 애프터마켓 분야에서 선도적인 역할을 수행하기 위해 매진하고 있다 "면서 " AAPEX 2025 에서 하이브리드와 전기차 부품부터 첨단 기술자 지원 도구까지 기술에 대한 우리의 지속적 투자가 고객의 효율적이면서·효과적인 차량 정비에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 보여드릴 계획 " 이라고 말했다 . 그는 이어 " 우리는 제품 포트폴리오 확장을 통해 OE ( 순정 부품 ) 기준을 충족 내지 초과하는 부품으로 신뢰할 수 있고 지속 가능한 솔루션을 대규모로 제공하겠다는 의지를 보여주고 있다 "고 덧붙였다.

테르파워는 AAPEX 2025 에서 인터랙티브 제품을 시연하고 , 제품 전문가와 소통 기회를 제공하고 , 하이브리드·전기 · 내연기관 차량 전문 기술자를 지원할 수 있게 설계된 도구와 솔루션을 선보일 예정이다 . 회사는 포트폴리오의 지속적 확장을 통해 OE 기준을 충족 내지 초과하는 지속 가능한 고품질 부품을 계속해서 제조해 제공하겠다는 약속을 지키고 있다 .

존 보이어 (John Boyer) 테르파워 언더카 (하체 부품) 전략사업부 총괄 사장은 " 글로벌 관세로 신규 수입 부품 가격이 상승하는 상황에서 테르파워의 지속 가능한 제조 공정은 자동차 애프터마켓에 결정적인 이점을 선사한다 "면서 "우리는 관세로 인한 가격 인상 영향을 크게 받지 않는 고품질 부품을 공급함으로써 소비자가 비용 부담 없이 더 저렴하게 수리할 수 있게 돕고 있다 "고 말했다 . 그는 이어 "우리는 유압식에서 전동식으로 전환되는 업계 추세 같은 최신 OE 기술을 따라잡고 , 독보적인 OE 유산을 활용함으로써 궁극적으로 차량의 운행 수명을 연장할 수 있는 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션을 제공하고 있다 "고 강조했다.

테르파워의 AAPEX 부 스 ( 지속 가능한 제조 – 재제조 ( Sustainable Manufacturing – Remanufacturing ) 섹션 , 부스 번호 #A4861) 를 방문하는 관람객은 다음과 같은 분야의 새로운 발전상을 확인할 수 있다 .

터보차저 : 테르파워 전시 부스에선 무엇보다 업계 최초의 디지털 증상 진단 및 해결 도구 인 S.T.A.R.T. 를 처음으로 공개한다 . S.T.A.R.T. 는 터보차저 문제 진단을 단순화하고 가속화하기 위한 목적으로 설계됐다 . 애프터마켓에서는 반품된 터보차저의 65% 이상이 ' 고장이 발견되지 않음 ' 으로 판정되는 상황에서 S.T.A.R.T. 는 기술자 , 서비스 창구 직원 , 차량 소유자가 직면하는 가장 지속적인 과제 중 하나인 오진 문제를 해결한다 . 이 직관적이면서 상호작용적 도구는 교체하기 전에 터보 문제의 근본 원인을 찾아낼 수 있는 단계별 과정을 사용자에게 안내한다 . 사용자는 터보 유형을 선택하고 , ' 검은 연기 발생 ' 나 ' 오일 누출 ' 과 같은 관찰된 증상을 설명하거나 , 진단 코드 (OBD 또는 SPN–FMI) 를 입력하여 가능성이 가장 높은 문제의 원인과 권장되는 해결책을 안내받게 된다 . 직접적으로 일치되는 항목이 발견되지 않으면 S.T.A.R.T. 는 사용자를 테르파워의 실시간 증상 진단 지원을 위한 원격 시각 지원 플랫폼인 TechEyeQ 에 즉시 연결한다 . S.T.A.R.T. 는 10 년 이상 이어진 고객과의 소통을 통해 수집된 실제 현장 피드백을 바탕으로 직접 개발됐다 . 단계별 설치 가이드와 모범 사례를 제공하는 터보차저 툴킷과 결합되면 불필요한 반품을 줄이고 , 진단 시간을 단축하며 , 서비스 체인 전반에서 신뢰를 회복하는 종합적 지원 생태계를 제공할 수 있다 .

전기차 배터리 : 테르파워는 전기차 서비스 분야에서 전주기 동안 OE 급 접근 방식을 제시한다 . 또 전문 설치업체를 위한 신뢰할 수 있는 보증 기간 만료 후 (out-of-warranty) 솔루션으로 설계된 플러그 앤 플레이 교체용 배터리 팩을 제공하는 동시에 OEM 및 OE 공급업체 프로그램도 지원한다 . 회사는 OE 급 검증과 설치 준비가 완료된 배터리 팩부터 2 차 수명 활용 및 수명 종료 시 재활용 관리에 이르기까지 전체 전기차 배터리 생태계를 지원함으로써 차량의 운행 기간을 연장하고 , 전체 수명 주기 비용을 절감할 수 있는 지속 가능한 경로를 제시한다 . 지속 가능한 제조 및 부품 재활용을 기반으로 구축된 테르파워의 비즈니스 모델은 설치업체와 OEM 및 OE 공급업체가 배터리 수명을 연장하고 , 폐기물을 줄이고 , 검증된 기술로 전기차 플랫폼을 자신 있게 서비스할 수 있게 지원한다 .

발전기 및 시동 모터 : 테르파워의 하이브리드 차량용 첨단 발전기 제품은 진화하는 전기화 플랫폼과 지속적인 제품 개선 요구를 충족함으로써 신제품과 지속 가능한 제품 모두에서 신뢰성과 성능을 향상시킬 수 있는 회사의 역량을 보여준다 .

조향 시스템 : 테르파워는 유압식 및 전동식 조향 솔루션 전 라인업을 선보인다 . 여기에 포함되어 있는 플러그인 프로그래머 ( Plug-In-Programmer )가 탑재된 레미 ( REMY ) 스마트 EPS ( 전자식 파워 스티어링 ) 는 기술자가 OEM 프로그래밍 없이도 페어링된 EPS 랙 앤 피니언 (기어 구조)을 설치할 수 있게 해줘 서비스 시간을 단축하고 수리 비용 및 복잡성을 줄여준다 . 이는 EPS 설치에 영향을 미치는 주요 과제 중 하나를 해결하기 위한 레미의 또 다른 기술적 진보에 해당한다 .

제동 시스템 : 향상된 E- 코팅 (E-coating) 부식 방지 기능과 전기·하이브리드 플랫폼에 최적화된 정밀 설계 캘리퍼를 특징으로 한다 . 테르파워는 최신 모델 적용 범위를 확대하기 위해 지속적으로 투자한 결과 현재 보증 기간 만료 후 대상 차량 시장을 선도하고 있다 . 테르파워의 제동 시스템 포트폴리오의 94% 이상은 신뢰성 , 정숙성 , 긴 수명을 목표로 설계되었으며 , 승용차와 상용차 모두를 포괄하는 고급형 제품 라인업을 제공한다 .

조명 : 정밀성과 적합성 및 내구성이 뛰어나게 설계된 테르파워의 조명 솔루션은 충돌 수리 전문점에서 필요한 포괄적인 제품군을 제공한다 . 안전성과 품질 기준을 충족하도록 설계된 회사의 제품은 명확한 조도 , 높은 내구성, 안정적인 공급을 바탕으로 OEM 서비스에 신뢰할 수 있는 대체 옵션을 제공한다.

휠 : 견고함과 적합성이 뛰어난 테르파워 휠은 내구성과 일관된 성능에 대한 OE 기준을 충족한다 . 테르파워는 폭넓은 적용 범위와 신속한 교체 옵션을 통해 충돌 수리업체와 차량 운영업체가 가동 중단 시간을 줄일 수 있게 지원하며 , 신뢰할 수 있고 안전성이 보장된 대안을 제공한다 .

테르파워는 AAPEX 에서 선보일 제품 외에도 지속가능성 철학이 반영된 전시 부스 자체를 통해 자사의 개성을 발휘할 예정이다 . 테르파워는 신규 부스 건설 대신 하이웨이 85 크리에이티브( Highway 85 Creative ) 와 협력해 순환 경제 전략을 추구했다 . 이 혁신적인 전략은 재사용 및 재활용 가능한 소재로 부스를 설계하고 , 기존 소재를 재활용해 수명 주기를 연장하기 위해 중고 부스 구조물을 조달하는 데 중점을 두었다 .

마크 뉴젠트 ( Mark Nugent ) 테르파워 최고지속가능성책임자 (CSO) 는 " 우리의 지속 가능성 철학을 부스 제작에도 적용함으로써 각 구성 요소가 재사용될 수 있도록 했다 "면서 "이는 테르파워의 지속 가능한 제조 공정을 이끄는 순환경제 원칙을 그대로 반영한 것"이라고 말했다. 그는 이어 "하이웨이 85 크리에티브와의 협력을 통해 얻은 가장 큰 성과는 폐기물과 탄소 배출을 줄이면서도 자원 절약을 실천하는 전시 부스를 완성했다는 점"이라면서 "이를 통해 전시회에서도 지속 가능한 자원 활용이 실질적인 긍정적 변화를 만들어낼 수 있음을 보여주고 있다"고 강조했다.

전시회 기간 동안 테르파워 팀과의 미팅을 원하는 참관객은 이 링크 를 통해 사전 예약할 수 있다 .

테르파워 소개

1987 년 혁신의 유산을 바탕으로 설립된 테르파워 ( 구 BBB 인더스트리즈 ) 는 전 세계 최대 규모의 지속 가능한 제조업체로 , 자동차 및 산업 시장에 고품질 부품을 공급하는 글로벌 순수 애프터마켓 선도기업이다 . 앨라배마주 다프네에 본사를 둔 테르파워는 전 세계에 1 만 명 이상의 직원을 두고 있으며 , 19 개 지속 가능한 제조 시설 , 14 개 유통 센터 , 28 개 브랜드 등 북미와 유럽 전역에서 광범위한 운영 기반을 갖추고 있다 . 테르파워는 공급망 회복력을 강화하고 , 폐기물을 감축하고 , 순환 경제를 촉진하기 위해 매진하고 있다 . 자세한 정보는 www.terrepower.com 에서 확인할 수 있다 .

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

SOURCE TERREPOWER