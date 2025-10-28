테르파워, AAPEX 2025에서 지속 가능한 제조 분야의 애프터마켓 혁신 기술 공개 예정
2025년 10월 29일
다프네, 앨라배마주, 2025년 10월 29일/PRNewswire/ -- 지속 가능한 제조를 전문으로 하는 순수 애프터마켓 글로벌 선도기업 테르파워(TERREPOWER, 구 BBB 인더스트리즈(BBB Industries))가 11월 4일부터 6일까지 사흘간미국 라스베이거스베네시안엑스포(Venetian Expo)에서열리는 '2025 자동차애프터마켓제품엑스포(Automotive Aftermarket Products Expo 2025, 이하'AAPEX 2025')'에참가한다. 테르파워는터보차저용 S.T.A.R.T., 플러그앤플레이(plug-and-play)방식의전기차배터리팩, 하이브리드발전기, 전동식파워스티어링혁신기술등전기화와지능형진단및순환형제조분야최신기술적성과를선보일예정이다. 이를통해기술과지속 가능성이어떻게결합되어오늘날진화하는차량플랫폼전반에서성능과효율성과신뢰성을높이는지보여준다는계획이다. S.T.A.R.T.는 '증상진단 및해결도구'란의미의Symptom Troubleshooting and Resolution Tool 앞 글자를 따서 만든 약자다.
던컨 길리스 ( Duncan Gillis ) 테르파워 CEO 는 " 자동차 산업 환경이 전례 없는 속도로 진화하고 있는 가운데 테르파워는 35 년 이상 그래왔듯이 자동차 애프터마켓 분야에서 선도적인 역할을 수행하기 위해 매진하고 있다 "면서 " AAPEX 2025 에서 하이브리드와 전기차 부품부터 첨단 기술자 지원 도구까지 기술에 대한 우리의 지속적 투자가 고객의 효율적이면서·효과적인 차량 정비에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 보여드릴 계획 " 이라고 말했다 . 그는 이어 " 우리는 제품 포트폴리오 확장을 통해 OE ( 순정 부품 ) 기준을 충족 내지 초과하는 부품으로 신뢰할 수 있고 지속 가능한 솔루션을 대규모로 제공하겠다는 의지를 보여주고 있다 "고 덧붙였다.
테르파워는 AAPEX 2025 에서 인터랙티브 제품을 시연하고 , 제품 전문가와 소통 기회를 제공하고 , 하이브리드·전기 · 내연기관 차량 전문 기술자를 지원할 수 있게 설계된 도구와 솔루션을 선보일 예정이다 . 회사는 포트폴리오의 지속적 확장을 통해 OE 기준을 충족 내지 초과하는 지속 가능한 고품질 부품을 계속해서 제조해 제공하겠다는 약속을 지키고 있다 .
존 보이어 (John Boyer) 테르파워 언더카 (하체 부품) 전략사업부 총괄 사장은 " 글로벌 관세로 신규 수입 부품 가격이 상승하는 상황에서 테르파워의 지속 가능한 제조 공정은 자동차 애프터마켓에 결정적인 이점을 선사한다 "면서 "우리는 관세로 인한 가격 인상 영향을 크게 받지 않는 고품질 부품을 공급함으로써 소비자가 비용 부담 없이 더 저렴하게 수리할 수 있게 돕고 있다 "고 말했다 . 그는 이어 "우리는 유압식에서 전동식으로 전환되는 업계 추세 같은 최신 OE 기술을 따라잡고 , 독보적인 OE 유산을 활용함으로써 궁극적으로 차량의 운행 수명을 연장할 수 있는 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션을 제공하고 있다 "고 강조했다.
테르파워의 AAPEX 부 스 ( 지속 가능한 제조 – 재제조 ( Sustainable Manufacturing – Remanufacturing ) 섹션 , 부스 번호 #A4861) 를 방문하는 관람객은 다음과 같은 분야의 새로운 발전상을 확인할 수 있다 .
- 터보차저 : 테르파워 전시 부스에선 무엇보다 업계 최초의 디지털 증상 진단 및 해결 도구인S.T.A.R.T.를 처음으로공개한다. S.T.A.R.T.는터보차저문제진단을단순화하고가속화하기위한 목적으로 설계됐다. 애프터마켓에서는 반품된터보차저의 65% 이상이'고장이발견되지 않음'으로판정되는상황에서 S.T.A.R.T.는기술자, 서비스 창구 직원,차량소유자가직면하는가장지속적인과제중하나인오진문제를해결한다. 이직관적이면서상호작용적도구는교체하기전에터보문제의근본원인을찾아낼 수 있는 단계별과정을사용자에게안내한다. 사용자는터보유형을선택하고, '검은연기발생'나'오일누출'과같은관찰된증상을설명하거나, 진단코드(OBD 또는 SPN–FMI)를입력하여가능성이 가장 높은문제의 원인과권장되는해결책을안내받게 된다. 직접적으로일치되는항목이발견되지않으면S.T.A.R.T.는 사용자를테르파워의 실시간증상 진단지원을위한원격시각지원플랫폼인TechEyeQ에즉시연결한다. S.T.A.R.T.는 10년이상 이어진고객과의소통을 통해수집된실제현장피드백을바탕으로직접개발됐다. 단계별설치가이드와모범사례를제공하는터보차저툴킷과결합되면 불필요한반품을줄이고,진단시간을단축하며,서비스체인전반에서신뢰를회복하는종합적 지원생태계를제공할 수 있다.
- 전기차 배터리:테르파워는 전기차서비스 분야에서전주기동안 OE급접근방식을제시한다. 또 전문설치업체를위한신뢰할수있는보증기간만료후(out-of-warranty)솔루션으로설계된플러그앤플레이교체용배터리팩을제공하는 동시에 OEM 및 OE 공급업체프로그램도지원한다. 회사는 OE 급 검증과설치준비가완료된배터리팩부터 2차수명 활용및수명종료 시재활용관리에이르기까지전체전기차 배터리생태계를지원함으로써차량의운행기간을연장하고,전체수명주기비용을절감할 수 있는지속가능한경로를제시한다. 지속가능한제조및부품재활용을기반으로구축된테르파워의 비즈니스 모델은설치업체와 OEM 및 OE 공급업체가배터리수명을연장하고,폐기물을줄이고,검증된기술로전기차플랫폼을자신있게서비스할수있게 지원한다.
- 발전기 및 시동 모터:테르파워의 하이브리드차량용첨단발전기제품은진화하는전기화플랫폼과 지속적인 제품 개선요구를충족함으로써 신제품과지속가능한 제품 모두에서신뢰성과성능을향상시킬 수 있는회사의역량을보여준다.
- 조향 시스템 : 테르파워는 유압식 및 전동식 조향 솔루션 전 라인업을 선보인다 . 여기에 포함되어 있는 플러그인 프로그래머(Plug-In-Programmer)가 탑재된 레미(REMY) 스마트 EPS(전자식 파워 스티어링)는기술자가 OEM 프로그래밍없이도페어링된 EPS 랙앤피니언(기어 구조)을설치할수있게 해줘서비스시간을단축하고수리비용및복잡성을줄여준다. 이는 EPS 설치에영향을미치는주요과제중하나를해결하기위한레미의또다른기술적진보에 해당한다.
- 제동 시스템 : 향상된 E- 코팅 (E-coating) 부식 방지 기능과 전기·하이브리드 플랫폼에 최적화된 정밀 설계 캘리퍼를 특징으로 한다 . 테르파워는 최신 모델 적용 범위를 확대하기 위해 지속적으로 투자한 결과 현재 보증 기간 만료 후 대상 차량 시장을 선도하고 있다 . 테르파워의 제동 시스템 포트폴리오의 94% 이상은 신뢰성 , 정숙성 , 긴 수명을 목표로 설계되었으며 , 승용차와 상용차 모두를 포괄하는 고급형 제품 라인업을 제공한다 .
- 조명 : 정밀성과 적합성 및 내구성이 뛰어나게 설계된 테르파워의 조명 솔루션은 충돌 수리 전문점에서 필요한 포괄적인 제품군을 제공한다 . 안전성과 품질 기준을 충족하도록 설계된 회사의 제품은 명확한 조도 , 높은 내구성, 안정적인 공급을 바탕으로 OEM 서비스에 신뢰할 수 있는 대체 옵션을 제공한다.
- 휠 : 견고함과 적합성이 뛰어난 테르파워 휠은 내구성과 일관된 성능에 대한 OE 기준을 충족한다 . 테르파워는 폭넓은 적용 범위와 신속한 교체 옵션을 통해 충돌 수리업체와 차량 운영업체가 가동 중단 시간을 줄일 수 있게 지원하며 , 신뢰할 수 있고 안전성이 보장된 대안을 제공한다 .
테르파워는 AAPEX 에서 선보일 제품 외에도 지속가능성 철학이 반영된 전시 부스 자체를 통해 자사의 개성을 발휘할 예정이다 . 테르파워는 신규 부스 건설 대신 하이웨이 85 크리에이티브( Highway 85 Creative ) 와 협력해 순환 경제 전략을 추구했다 . 이 혁신적인 전략은 재사용 및 재활용 가능한 소재로 부스를 설계하고 , 기존 소재를 재활용해 수명 주기를 연장하기 위해 중고 부스 구조물을 조달하는 데 중점을 두었다 .
마크 뉴젠트 ( Mark Nugent ) 테르파워 최고지속가능성책임자 (CSO) 는 " 우리의 지속 가능성 철학을 부스 제작에도 적용함으로써 각 구성 요소가 재사용될 수 있도록 했다 "면서 "이는 테르파워의 지속 가능한 제조 공정을 이끄는 순환경제 원칙을 그대로 반영한 것"이라고 말했다. 그는 이어 "하이웨이 85 크리에티브와의 협력을 통해 얻은 가장 큰 성과는 폐기물과 탄소 배출을 줄이면서도 자원 절약을 실천하는 전시 부스를 완성했다는 점"이라면서 "이를 통해 전시회에서도 지속 가능한 자원 활용이 실질적인 긍정적 변화를 만들어낼 수 있음을 보여주고 있다"고 강조했다.
전시회 기간 동안 테르파워 팀과의 미팅을 원하는 참관객은 이 링크 를 통해 사전 예약할 수 있다 .
테르파워 소개
1987 년 혁신의 유산을 바탕으로 설립된 테르파워 ( 구 BBB 인더스트리즈 ) 는 전 세계 최대 규모의 지속 가능한 제조업체로 , 자동차 및 산업 시장에 고품질 부품을 공급하는 글로벌 순수 애프터마켓 선도기업이다 . 앨라배마주 다프네에 본사를 둔 테르파워는 전 세계에 1 만 명 이상의 직원을 두고 있으며 , 19 개 지속 가능한 제조 시설 , 14 개 유통 센터 , 28 개 브랜드 등 북미와 유럽 전역에서 광범위한 운영 기반을 갖추고 있다 . 테르파워는 공급망 회복력을 강화하고 , 폐기물을 감축하고 , 순환 경제를 촉진하기 위해 매진하고 있다 . 자세한 정보는 www.terrepower.com 에서 확인할 수 있다 .
