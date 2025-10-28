TERREPOWER présente ses innovations en matière de fabrication durable sur le marché des pièces détachées au salon AAPEX 2025

DAPHNE, Alabama, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anciennement BBB Industries, leader mondial spécialisé dans la fabrication durable sur le marché des pièces de rechange, a annoncé aujourd'hui sa présence au salon « Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025 » au Venetian Expo de Las Vegas, du 4 au 6 novembre. L'entreprise y mettra en avant ses dernières avancées dans les domaines de l'électrification, des diagnostics intelligents et de la fabrication circulaire, notamment le lancement de l'outil S.T.A.R.T. (« Symptom Troubleshooting and Resolution Tool » : outil de dépannage et de résolution des problèmes) pour les turbocompresseurs, les blocs-batteries de véhicule électrique prêts à l'emploi, les générateurs hybrides et les innovations en matière de direction assistée électrique, afin de montrer comment technologie et développement durable se rejoignent pour favoriser la performance, l'efficacité et la fiabilité sur les plateformes évolutives des véhicules d'aujourd'hui.

« Dans un paysage automobile qui évolue à un rythme sans précédent, nous nous attachons chez TERREPOWER à définir les tendances sur le marché des pièces détachées automobiles, comme nous le faisons depuis plus de 35 ans », a déclaré Duncan Gillis, directeur général de TERREPOWER. « Au salon AAPEX 2025, nous sommes impatients de démontrer comment notre investissement continu dans la technologie, depuis les composants de véhicules hybrides et électriques jusqu'aux outils avancés d'assistance aux techniciens, permet à nos clients de bénéficier d'un entretien efficace et efficient de leur véhicule. Notre gamme étendue reflète notre détermination à apporter des solutions fiables et durables à grande échelle, avec des composants qui respectent ou dépassent les normes de l'équipement d'origine. »

TERREPOWER organisera au salon AAPEX 2025 des démonstrations de produits interactives ouvrant des possibilités de dialogue avec des spécialistes des produits autour des outils d'aide aux techniciens et des solutions conçues pour les véhicules à moteur hybride, électrique ou à combustion interne. Le portefeuille en expansion de l'entreprise souligne sa volonté de fournir des composants neufs et de qualité, fabriqués de manière durable, qui satisfont aux normes de l'équipement d'origine ou les dépassent.

« À un moment où les droits de douane mondiaux font grimper le coût des nouvelles pièces importées, le processus de fabrication durable de TERREPOWER offre un avantage crucial au marché secondaire de l'automobile », a ajouté John Boyer, président de l'unité commerciale stratégique « Équipement sous châssis » de TERREPOWER. « Nous fournissons des pièces de qualité qui sont largement à l'abri de ces hausses de prix, ce qui permet des réparations plus abordables et le maintien de coûts raisonnables pour les consommateurs. En suivant le rythme des dernières technologies d'équipement d'origine, comme le passage de la direction hydraulique à la direction électrique, et en tirant parti de notre héritage unique en matière d'équipement d'origine, nous proposons des solutions fiables et rentables qui favorisent en fin de compte une plus longue durée de vie des véhicules. »

Les visiteurs du stand de TERREPOWER au salon AAPEX (stand A4861 dans la zone « Fabrication durable - Remanufacturage ») pourront découvrir les nouvelles avancées dans les domaines suivants :

Turbocompresseurs : L'outil S.T.A.R.T. — Symptom Troubleshooting and Resolution Tool , la toute première ressource de diagnostic numérique conçue pour simplifier et accélérer le dépannage des turbocompresseurs, fait ses débuts en vedette de l'exposition de TERREPOWER. Dans un marché secondaire où plus de 65 % des turbocompresseurs renvoyés ne sont pas défectueux, S.T.A.R.T. répond à l'un des défis les plus persistants auxquels sont confrontés les techniciens, le personnel d'atelier et les propriétaires de véhicules : l'erreur de diagnostic. Cet outil intuitif et interactif guide les utilisateurs à travers un processus étape par étape qui les aide à repérer la cause première des problèmes de turbo avant tout remplacement. Les utilisateurs sélectionnent le type de turbo, décrivent les symptômes observés, par exemple une « fumée noire » ou une « fuite d'huile », ou saisissent les codes de diagnostic (OBD ou SPN-FMI) pour recevoir une liste hiérarchisée des causes probables et des correctifs recommandés. Si aucune correspondance directe n'est trouvée, l'outil connecte instantanément les utilisateurs à TechEyeQ , la plateforme d'aide visuelle à distance de TERREPOWER, pour leur fournir une assistance au dépannage en direct. L'outil S.T.A.R.T. a été créé directement à partir de commentaires réels recueillis au cours de plus d'une décennie d'interactions avec les clients. Associé à la boîte à outils pour le turbocompresseur, qui propose des conseils d'installation étape par étape et les meilleures pratiques, S.T.A.R.T. offre un écosystème d'assistance de bout en bout qui réduit les retours inutiles, accélère le diagnostic et rétablit la confiance dans l'ensemble de la chaîne de service.





Pensées pour la précision, l'adaptabilité et la performance à long terme, les solutions d'éclairage de la société proposent aux ateliers de carrosserie une couverture complète. Conformes aux normes de sécurité et de qualité, les équipements de TERREPOWER représentent pour les ateliers de carrosserie une solution alternative fiable, claire, durable et facilement disponible au service proposé par les équipementiers. Roues : Construites pour être robustes et adaptées sans difficulté, les roues TERREPOWER répondent aux normes de l'équipement d'origine en matière de durabilité et de performances constantes. La société propose une large couverture d'application et des options de remplacement rapide pour permettre aux carrossiers et aux flottes de réduire les durées d'immobilisation grâce à une solution alternative fiable et sûre.

Outre les produits présentés par TERREPOWER au salon AAPEX, l'ingéniosité de l'entreprise au service de la durabilité du stand lui-même sera mise à l'honneur. Renonçant à une nouvelle construction, TERREPOWER a conclu un partenariat avec Highway 85 Creative pour défendre une approche d'économie circulaire. Cette stratégie innovante a consisté à concevoir un stand à partir de matériaux réutilisés, recyclés et recyclables et à s'approvisionner en structures de stand d'occasion pour prolonger le cycle de vie des matériaux existants.

« En appliquant notre approche de la durabilité à notre stand, nous faisons en sorte que ses différents composants puissent être réutilisés, conformément aux principes d'économie circulaire qui sous-tendent le processus de fabrication durable de TERREPOWER », a expliqué Mark Nugent, directeur de la durabilité chez TERREPOWER. « Le résultat le plus significatif de notre collaboration avec Highway 85 Creative est un stand qui réduit les déchets de matériaux tout en évitant activement les émissions de carbone, ce qui prouve que la conservation des ressources peut être intégrée dans les salons professionnels pour en optimiser l'impact positif. »

Les personnes qui souhaitent rencontrer l'équipe de TERREPOWER lors du salon peuvent réserver une réunion à l'avance en utilisant ce lien.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondée en 1987 sur un héritage d'innovation, la société TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basé à Daphne, dans l'Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier et dispose d'une forte présence opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe : 19 sites de production durable, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg