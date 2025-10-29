TERREPOWER präsentiert auf der AAPEX 2025 Innovationen für den Aftermarket im Bereich nachhaltige Fertigung

DAPHNE, Alabama, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Produkten für den Aftermarket, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom 4. bis 6. November auf der Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025 im Venetian Expo in Las Vegas ausstellen wird. Das Unternehmen wird seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen Elektrifizierung, intelligente Diagnose und zirkuläre Fertigung vorstellen, darunter die Einführung des S.T.A.R.T. (Symptom Troubleshooting and Resolution Tool) für Turbolader, Plug-and-Play-EV-Batteriepacks, Hybridgeneratoren und Innovationen im Bereich der elektrischen Servolenkung, die zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit zusammenwirken, um Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit auf den sich ständig weiterentwickelnden Fahrzeugplattformen von heute zu steigern.

„Die Automobilbranche entwickelt sich in einem beispiellosen Tempo weiter, und TERREPOWER ist entschlossen, wie schon seit mehr als 35 Jahren eine Vorreiterrolle im Automobil-Aftermarket einzunehmen", so Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Auf der AAPEX 2025 möchten wir gerne zeigen, wie unsere kontinuierlichen Investitionen in Technologien – von Komponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge bis hin zu fortschrittlichen Support-Tools für Techniker – unseren Kunden eine effiziente und effektive Wartung von Fahrzeugen ermöglichen. Unser erweitertes Portfolio spiegelt unser Engagement wider, zuverlässige und nachhaltige Lösungen in großem Maßstab mit Komponenten anzubieten, die die OE-Standards erfüllen oder übertreffen."

Auf der AAPEX 2025 präsentiert TERREPOWER interaktive Produktvorführungen, bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Produktexperten und stellt Werkzeuge und Lösungen für Techniker vor, die speziell für Hybrid-, Elektro- und Verbrennungsfahrzeuge entwickelt wurden. Das wachsende Portfolio des Unternehmens unterstreicht sein Engagement für die Lieferung hochwertiger, nachhaltig hergestellter und neuer Komponenten, die die OE-Standards erfüllen oder übertreffen.

„In einer Zeit, in der globale Zölle die Kosten für neue Importteile in die Höhe treiben, bietet der nachhaltige Herstellungsprozess von TERREPOWER einen entscheidenden Vorteil für den Automobil-Aftermarket", sagte John Boyer, Präsident der strategischen Geschäftseinheit Undercar von TERREPOWER. „Wir bieten hochwertige Teile, die weitgehend von diesen Preiserhöhungen verschont bleiben, was zu günstigeren Reparaturen führt und die Kosten für die Verbraucher niedrig hält. Indem wir mit den neuesten OE-Technologien Schritt halten, wie beispielsweise dem Branchenwandel von hydraulischer zu elektrischer Lenkung, und unser einzigartiges OE-Erbe nutzen, liefern wir zuverlässige, kostengünstige Lösungen, die letztendlich dazu beitragen, dass Fahrzeuge länger auf der Straße bleiben."

Besucher des AAPEX-Standes von TERREPOWER (Nr. A4861 im Bereich „Nachhaltige Fertigung – Wiederaufarbeitung") erfahren mehr über neue Fortschritte in folgenden Bereichen:

Turbolader: Das Highlight der Ausstellung von TERREPOWER ist die Vorstellung von S.T.A.R.T. - dem Symptom Troubleshooting and Resolution Tool , einer branchenweit einzigartigen digitalen Diagnoselösung, die die Fehlersuche bei Turboladern vereinfachen und beschleunigen soll. In einem Aftermarket, in dem mehr als 65 % der zurückgesendeten Turbolader „ohne Fehlerbefund" sind, löst S.T.A.R.T. eines der hartnäckigsten Probleme, mit denen Techniker, Verkaufspersonal und Fahrzeugbesitzer konfrontiert sind: die Fehldiagnose. Dieses intuitive, interaktive Tool führt Benutzer Schritt für Schritt durch einen Prozess, um die Ursache von Turboproblemen zu identifizieren, bevor ein Austausch erfolgt. Benutzer wählen den Turbotyp aus, beschreiben beobachtete Symptome wie „schwarzer Rauch" oder „Ölleck" oder geben Diagnosecodes (OBD oder SPN–FMI) ein, um eine nach Priorität geordnete Liste möglicher Ursachen und empfohlener Lösungen zu erhalten. Wenn keine direkte Übereinstimmung gefunden wird, verbindet das Tool den Benutzer sofort mit TechEyeQ , der visuellen Fernsupport-Plattform von TERREPOWER, um Live-Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten. S.T.A.R.T. wurde direkt aus dem Feedback aus der Praxis entwickelt, das über mehr als ein Jahrzehnt aus Kundeninteraktionen gesammelt wurde. In Kombination mit dem Turbocharger Toolkit, das Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation und Best Practices bietet, stellt S.T.A.R.T. ein umfassendes Support-Ökosystem bereit, das unnötige Rücksendungen reduziert, die Diagnosezeit verkürzt und das Vertrauen in die gesamte Servicekette wiederherstellt.





Die Beleuchtungslösungen des Unternehmens wurden für Präzision, Passgenauigkeit und langlebige Leistung entwickelt und bieten eine umfassende Abdeckung für Karosseriewerkstätten. TERREPOWER wurde entwickelt, um Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen, und bietet eine vertrauenswürdige, unfalltaugliche Alternative zum OEM-Service mit Klarheit, Langlebigkeit und zuverlässiger Verfügbarkeit. Räder: Die TERREPOWER-Räder sind auf Festigkeit und Passgenauigkeit ausgelegt und erfüllen die OE-Standards für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung. Mit einem breiten Anwendungsspektrum und schnellen Austauschoptionen unterstützt das Unternehmen Karosseriewerkstätten und Flottenbetreiber dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren und bietet gleichzeitig eine zuverlässige, sicherheitsorientierte Alternative.

Zusätzlich zu den Produkten, die TERREPOWER auf der AAPEX vorstellen wird, wird die Kreativität des Unternehmens auch in der Nachhaltigkeit des Messestandes selbst zum Ausdruck kommen. TERREPOWER hat sich von Neubauten abgewandt und sich mit Highway 85 Creative zusammengetan, um einen Ansatz der Kreislaufwirtschaft zu fördern. Im Mittelpunkt dieser innovativen Strategie stand die Gestaltung eines Messestandes aus wiederverwendeten, recycelten und recycelbaren Materialien sowie die Beschaffung gebrauchter Messestandstrukturen, die den Lebenszyklus bestehender Materialien verlängern.

„Durch die Anwendung unseres Nachhaltigkeitsansatzes auf unseren Stand können dessen verschiedene Komponenten wiederverwendet werden, was die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft widerspiegelt, die den nachhaltigen Herstellungsprozess von TERREPOWER bestimmen", so Mark Nugent, Chief Sustainability Officer bei TERREPOWER. „Das beeindruckendste Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit Highway 85 Creative ist ein Stand, der Materialabfälle reduziert und gleichzeitig aktiv CO2-Emissionen vermeidet. Damit beweisen wir, dass Ressourcenschonung in Messen integriert werden kann, um die positive Wirkung zu maximieren."

Besucher, die an einem Treffen mit dem TERREPOWER-Team während der Messe interessiert sind, können unter diesem Link im Voraus einen Termin vereinbaren.

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Volumen der größte nachhaltige Hersteller der Welt. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt. TERREPOWER hat seinen Sitz in Daphne, Alabama, und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche operative Präsenz in Nordamerika und Europa, darunter 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden. TERREPOWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg