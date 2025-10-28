TERREPOWER presentará innovaciones posventa en fabricación sostenible en AAPEX 2025

DAPHNE, Ala., 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, líder global en posventa especializada en fabricación sostenible, anunció hoy su participación en la Exposición de Productos de Posventa Automotriz (AAPEX) 2025, del 4 al 6 de noviembre en la Venetian Expo de Las Vegas. La compañía presentará sus últimos avances en electrificación, diagnóstico inteligente y fabricación circular, incluyendo el lanzamiento de la herramienta S.T.A.R.T. (Herramienta de Diagnóstico y Resolución de Síntomas) para turbocompresores, baterías plug-and-play para vehículos eléctricos, generadores híbridos e innovaciones en dirección asistida eléctrica, mostrando cómo la tecnología y la sostenibilidad se combinan para impulsar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad en las plataformas de vehículos en constante evolución.

"El panorama automotriz está evolucionando a un ritmo sin precedentes, y TERREPOWER se compromete a liderar el mercado de posventa automotriz, como lo ha hecho durante más de 35 años", afirmó Duncan Gillis, consejero delegado de TERREPOWER. "En AAPEX 2025, estamos ansiosos por demostrar cómo nuestra continua inversión en tecnología, desde componentes para vehículos híbridos y eléctricos hasta herramientas avanzadas de soporte técnico, permite a nuestros clientes realizar el mantenimiento de sus vehículos de forma eficiente y eficaz. Nuestra cartera ampliada refleja nuestra dedicación a proporcionar soluciones fiables y sostenibles a gran escala, con componentes que cumplen o superan los estándares de los equipos originales".

La exposición de TERREPOWER en AAPEX 2025 ofrecerá demostraciones interactivas de productos, oportunidades para interactuar con expertos, herramientas de capacitación técnica y soluciones diseñadas para vehículos híbridos, eléctricos y de combustión interna. La creciente cartera de la compañía subraya su compromiso de ofrecer componentes nuevos, de alta calidad y fabricados de forma sostenible que cumplen o superan los estándares de equipo original.

"En un momento en que los aranceles globales están encareciendo las piezas nuevas importadas, el proceso de fabricación sostenible de TERREPOWER ofrece una ventaja crucial para el mercado de repuestos de automoción", afirmó John Boyer, presidente de la Unidad de Negocio Estratégica Undercar de TERREPOWER. "Ofrecemos piezas de alta calidad que están prácticamente exentas de estos aumentos de precios, lo que se traduce en reparaciones más asequibles que reducen los costes para el consumidor. Al mantenernos al día con las últimas tecnologías de equipo original, como la transición de la industria de la dirección hidráulica a la eléctrica, y aprovechando nuestra experiencia única en equipos originales, ofrecemos soluciones fiables y rentables que, en última instancia, permiten prolongar la vida útil de los vehículos".

Los visitantes del stand AAPEX de TERREPOWER (#A4861 en la sección Fabricación sostenible - Remanufactura) aprenderán sobre los nuevos avances en estas áreas:

Turbocompresores : En la exhibición principal de TERREPOWER, se presenta S.T.A.R.T. , la herramienta de diagnóstico y resolución de síntomas , un recurso de diagnóstico digital pionero en la industria, diseñado para simplificar y acelerar la resolución de problemas de turbocompresores. En un mercado de repuestos donde más del 65 % de los turbocompresores devueltos no presentan fallos, S.T.A.R.T. aborda uno de los desafíos más persistentes a los que se enfrentan los técnicos, el personal de mostrador y los propietarios de vehículos: el diagnóstico erróneo. Esta herramienta intuitiva e interactiva guía a los usuarios paso a paso para identificar la causa raíz de los problemas del turbocompresor antes de reemplazarlo. Los usuarios seleccionan el tipo de turbo, describen los síntomas observados, como "humo negro" o "fuga de aceite", o ingresan los códigos de diagnóstico (OBD o SPN–FMI) para recibir una lista priorizada de posibles causas y soluciones recomendadas. Si no se encuentra una coincidencia directa, la herramienta conecta a los usuarios instantáneamente con TechEyeQ, la plataforma de soporte visual remoto de TERREPOWER para asistencia en vivo para la resolución de problemas. S.T.A.R.T. se creó a partir de comentarios reales recopilados durante más de una década de interacción con clientes. En combinación con el kit de herramientas para turbocompresores, que proporciona instrucciones de instalación paso a paso y las mejores prácticas, S.T.A.R.T. ofrece un ecosistema de soporte integral que reduce las devoluciones innecesarias, acorta el tiempo de diagnóstico y restaura la confianza en toda la cadena de servicio.





: Diseñadas para brindar precisión, ajuste y un rendimiento duradero, las soluciones de iluminación de la compañía ofrecen una cobertura integral para talleres de colisión. Diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad y calidad, TERREPOWER ofrece una alternativa confiable y preparada para colisiones al servicio OEM, con claridad, durabilidad y disponibilidad confiable. Ruedas: Diseñadas para brindar resistencia y ajuste, las ruedas TERREPOWER cumplen con los estándares OE para durabilidad y rendimiento constante. Con una amplia gama de aplicaciones y opciones de reemplazo rápido, la empresa ayuda a los talleres de reparación de colisiones y flotas a reducir el tiempo de inactividad, a la vez que ofrece una alternativa confiable y segura.

Además de los productos que TERREPOWER presentará en AAPEX, el ingenio de la compañía se mostrará en la sostenibilidad del propio stand. En lugar de nuevas construcciones, TERREPOWER se asoció con Highway 85 Creative para impulsar un enfoque de economía circular. Esta innovadora estrategia se centró en diseñar un stand con materiales reutilizados, reciclados y reciclables, y en utilizar estructuras de segunda mano que prolongan la vida útil de los materiales existentes.

"Aplicar nuestro enfoque de sostenibilidad a nuestro stand garantiza la reutilización de sus diversos componentes, reflejando los principios de la economía circular que impulsan el proceso de fabricación sostenible de TERREPOWER", afirmó Mark Nugent, director de sostenibilidad de TERREPOWER. "El resultado más impactante de nuestra colaboración con Highway 85 Creative es un stand que reduce el desperdicio de materiales a la vez que evita activamente las emisiones de carbono, lo que demuestra que la conservación de recursos puede integrarse en las ferias comerciales para maximizar el impacto positivo".

Los asistentes interesados en reunirse con el equipo de TERREPOWER durante la feria pueden reservar una reunión con antelación utilizando este enlace.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundada en 1987 con un legado de innovación, TERREPOWER es líder global en el mercado de repuestos, especializado en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una plantilla global dedicada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, que incluye 19 plantas de fabricación sostenible, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos e impulsar la economía circular. Más información en www.terrepower.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg