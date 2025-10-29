TERREPOWER、AAPEX 2025で持続可能な製造におけるアフターマーケットのイノベーションを展示

アラバマ州ダフニ、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 持続可能な製造業におけるアフターマーケット専業の世界的リーダーであるTERREPOWER（旧BBB Industries）は本日、11月4日から6日までラスベガスのベネチアン・エキスポで開催されるAutomotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025に出展すると発表した。同社は、S.T.A.R.T. の立ち上げを含め、電動化、インテリジェント診断、循環型製造における最新のブレークスルーに焦点を当てます。(症状トラブルシューティングおよび解決ツール) ターボチャージャー、プラグアンドプレイ EV バッテリー パック、ハイブリッド ジェネレーター、電動パワー ステアリングのイノベーションを網羅し、テクノロジーと持続可能性がどのように融合して、今日の進化する車両プラットフォーム全体のパフォーマンス、効率、信頼性を向上させるのかを紹介します。

「自動車業界は前例のないスピードで進化しており、TERREPOWERは35年以上にわたり、自動車アフターマーケットをリードしていくことに尽力しています」とTERREPOWERのCEO、Duncan Gillis氏は語った。「AAPEX 2025では、ハイブリッド車や電気自動車の部品から高度な技術者サポートツールに至るまで、テクノロジーへの継続的な投資によって、お客様がいかに効率的かつ効果的に車両を整備できるかを実証したいと考えています。当社の拡大したポートフォリオは、OE 基準を満たすか上回るコンポーネントを使用して、信頼性が高く持続可能なソリューションを大規模に提供するという当社の取り組みを反映しています。」

TERREPOWER の AAPEX 2025 展示では、インタラクティブな製品デモンストレーション、製品エキスパートと交流する機会、技術者支援ツール、ハイブリッド車、電気自動車、内燃機関車向けに設計されたソリューションなどが紹介されます。同社のポートフォリオの拡大は、OE 基準を満たすか上回る高品質で持続可能な方法で製造された新しいコンポーネントを提供するという同社の取り組みを強調しています。

「世界的な関税により新規輸入部品の価格が高騰している中、TERREPOWERの持続可能な製造プロセスは自動車アフターマーケットに決定的な利点を提供します」とTERREPOWERのアンダーカー戦略事業部門社長、John Boyer氏は述べた。「当社は、こうした価格上昇の影響をほとんど受けない高品質の部品を提供しており、その結果、修理費用が手頃になり、消費者のコストを抑えることができます。」業界の油圧式ステアリングから電動式ステアリングへの移行など、最新のOEテクノロジーに対応し、当社独自のOEの伝統を活用することで、最終的には車両の走行寿命を延ばす、信頼性が高くコスト効率の高いソリューションを提供します。」

TERREPOWER の AAPEX ブース (持続可能な製造 - 再製造セクションの #A4861) を訪れると、次の分野における新たな進歩について知ることができます。

ターボチャージャー: TERREPOWER の展示の目玉は S.T.A.R.T. のデビューです。 — 症状トラブルシューティングおよび解決ツール 。ターボチャージャーのトラブルシューティングを簡素化および迅速化するために設計された業界初のデジタル診断リソースです。返品されるターボチャージャーの 65% 以上が「欠陥が見つかりません」というアフターマーケットにおいて、S.T.A.R.T. は、技術者、カウンター担当者、車両所有者が直面する最も根深い課題の 1 つである誤診に取り組んでいます。この直感的でインタラクティブなツールは、交換が行われる前にターボの問題の根本原因を特定するためのステップバイステップのプロセスを通じてユーザーをガイドします。ユーザーはターボタイプを選択し、「黒煙」や「オイル漏れ」などの観察された症状を説明したり、診断コード（OBD または SPN-FMI）を入力したりして、考えられる原因と推奨される修正の優先順位リストを受け取ります。直接一致するものが見つからない場合、ツールは、ライブトラブルシューティング支援のための TERREPOWER のリモート ビジュアル サポート プラットフォームである TechEyeQ にユーザーを即座に接続します。S.T.A.R.T. は、10 年以上にわたる顧客とのやり取りを通じて収集された実際のフィードバックから直接作成されました。ステップバイステップのインストール ガイドとベスト プラクティスを提供する Turbocharger Toolkit と組み合わせることで、S.T.A.R.T. は、不要な返品を減らし、診断時間を短縮し、サービス チェーン全体の信頼を回復するエンドツーエンドのサポート エコシステムを実現します。

TERREPOWER のハイブリッド車向け先進発電機製品は、進化する電動プラットフォームと継続的な製品改良の需要を満たす同社の能力を示しており、新規ユニットと持続可能な方法で製造されたユニットの両方で信頼性と性能を向上させています。 操舵： TERREPOWER の完全な油圧式および電動式ステアリング ソリューションをご紹介します。これには、 プラグイン プログラマーを備えた REMY Smart EPS が含まれます。これにより、技術者は OEM プログラミングを必要とせずにペアの EPS ラックとピニオンをインストールできるようになりました。これにより、サービス時間が短縮され、修理のコストと複雑さが軽減されます。これは、EPS のインストールに影響を与える主要な課題の 1 つを解決する、REMY のもう 1 つの技術的進歩です。

TERREPOWER が AAPEX で紹介する製品に加えて、ブース自体の持続可能性に関する同社の創意工夫も展示されます。TERREPOWER は、新規建設から転換し、Highway 85 Creative と提携して循環型経済アプローチを推進しました。この革新的な戦略は、再利用、リサイクル、リサイクル可能な素材を使用してブースを設計し、既存の素材のライフサイクルを延長する中古のブース構造を調達することに重点を置きました。

「当社のブースに持続可能性へのアプローチを適用することで、ブースのさまざまなコンポーネントを再利用できるようになり、TERREPOWERの持続可能な製造プロセスを推進する循環型経済の原則を反映します」とTERREPOWERの最高持続可能性責任者、マーク・ニュージェント氏は述べています。「Highway 85 Creativeとのコラボレーションで最もインパクトのある成果は、材料の無駄を減らしながら炭素排出を積極的に回避するブースであり、資源保全を展示会に組み込むことでプラスの影響を最大化できることを証明しています。」

ショー期間中に TERREPOWER のチームと会うことに興味のある参加者は、このリンクを使用して事前に会議を予約できます。

TERREPOWER について

TERREPOWER（旧BBB Industries）は、生産量ベースで世界最大の持続可能な製造業者です。1987年にイノベーションの伝統のもとに設立されたTERREPOWERは、自動車および産業市場向けに高品質な部品を提供する、グローバルな純粋専業アフターマーケットリーダーです。TERREPOWER は、アラバマ州ダフニーに拠点を置き、世界中で 10,000 人を超える従業員を擁し、北米とヨーロッパ全域に広範な事業拠点を有しています。これには、19 の持続可能な製造施設、14 の配送センター、90 か国以上で製品を販売する 28 のブランドが含まれます。TERREPOWER は、サプライチェーンの回復力を強化し、廃棄物を削減し、循環型経済を推進することに取り組んでいます。詳細については、www.terrepower.com をご覧ください。

