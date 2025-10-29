TERREPOWER 將於 AAPEX 2025 展覽會上，展示可持續發展製造領域的售後市場創新

阿拉巴馬州達芙妮 2025年10月29日 /美通社/ -- TERREPOWER（前身為 BBB Industries）是可持續發展製造領域的全球純售後市場領導者，今天宣佈將於 11 月 4 日至 6 日在拉斯維加斯 Venetian Expo 舉行的 Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025 參展。該公司將集中展示電氣化、智能診斷與循環製造的最新突破。當中包括推出用於渦輪增壓器、隨插即用電動車電池組、混合動力發電機與電動輔助轉向創新的 S.T.A.R.T.（症狀故障排除和解決工具）。這展示科技與可持續發展如何交匯，而推動現時不斷發展汽車平台的效能、效率和可靠性。

TERREPOWER 行政總裁 Duncan Gillis 表示：「汽車業面貌正在以前所未有的速度發展，而 TERREPOWER 正如我們過去超過 35 年，致力帶領汽車售後市場。在 AAPEX 2025 上，我們渴望展示我們的持續科技投資（從混合動力和電動汽車零部件，到先進技術人員支援工具），如何給予我們客戶有效率兼有效地維修車輛的能力。我們的已擴大產品系列反映我們致力大規模供應符合或超過 OE 標準的零部件，而提供可靠兼可持續發展的解決方案。」

TERREPOWER 的 AAPEX 2025 展覽特色將會是互動產品演示、產品專家交流機會、技術人員支援工具，以及專為混合動力、電動和內燃機汽車而設計的解決方案。該公司不斷成長的產品系列強調致力供應符合或超過 OE 標準、優質兼可持續發展製造的全新零部件。

TERREPOWER 汽車底盤策略業務部主席 John Boyer 表示：「當全球關稅推高新進口零部件成本之際，TERREPOWER 的可持續發展製造過程，向汽車售後市場提供關鍵好處。我們供應基本上不受價格上漲影響的優質零部件，從而實現更實惠的維修，降低消費者成本。我們透過跟上最新 OE 技術（例如：業界從液壓轉向至電動轉向的轉變）和利用自身獨特 OE 傳統，而提供可靠兼具成本效益的解決方案，最終可以保持車輛更長路上行駛時間。」

TERREPOWER 的 AAPEX 展覽攤位（可持續製造 - 再製造部分 #A4861）參觀者，即將了解以下方面的新進展：

渦輪增壓器： TERREPOWER 的展覽重點是 S.T.A.R.T. 首次亮相，這是症狀故障排除和解決工具 ，也是業界首個專為簡化與加速渦輪增壓器故障排除而設計的數碼診斷資源。在售後市場中，超過 65% 渦輪增壓器回收為「未發現故障」，而 S.T.A.R.T. 解決其中一個技術人員、櫃檯人員與車主最長久以來面對的挑戰：診斷錯誤。這種直觀兼互動式工具，可帶領用戶逐步找出渦輪增壓問題的根本原因，然後更換。用戶選擇渦輪增壓器類型，描述觀察到的症狀（例如「黑煙」或「漏油」）或輸入診斷代碼（OBD 或 SPN-FMI），便收到可能原因和建議維修的先後次序清單。如果查無直接配對，該工具便立即連接用戶至 TechEyeQ （TERREPOWER 的遙距視覺支援平台），提供即時故障排除協助。從過去十多年客戶互動所收集的真實回應，而直接建立 S.T.A.R.T.。當提供逐步安裝指導和最佳實踐的渦輪增壓器工具箱配合使用時，S.T.A.R.T. 可提供端到端支援生態系統，從而減少不必要的退貨、縮短診斷時間和恢復整個服務鏈的信心。





該公司的照明解決方案專為精確、合適兼持久效能而設計，為碰撞修理廠提供全面覆蓋。TERREPOWER 的設計符合安全和質素標準，提供可靠兼防碰撞的 OEM 服務替代方案，具備清晰、耐用和可靠可用性。 車輪：TERREPOWER 車輪專為強而貼合而設計，符合 OE 耐用與穩定效能標準。該公司提供廣泛應用範圍和迅速更換選項，支援碰撞修理商和車隊減少維修時間，同時提供可靠兼安全的替代方案。

除了 TERREPOWER 將於 AAPEX 上展示的產品外，該公司還將透過展覽攤位本身的可持續發展，展示獨創性。TERREPOWER 不再局限於全新設計，而與 Highway 85 Creative 合作，倡導循環經濟方法。這項創新策略核心是利用再利用、回收和可循環材料設計展覽攤位，並採購二手展位結構，延長現有材料的生命週期。

TERREPOWER 可持續發展總監 Mark Nugent 表示：「我們於展覽攤位應用我們的可持續發展方法，確保各個零部件可以重新利用，體現推動 TERREPOWER 可持續發展製造過程的循環經濟原則。我們與 Highway 85 Creative 合作最有影響力成果，就是一個正在減少材料浪費兼積極避免碳排放的展覽攤位。這證明資源節約可整合至貿易展覽，從而盡量擴大正面影響。」

如參觀者有興趣於展覽期間與 TERREPOWER 團隊會面，可按此提前預約會面。

關於 TERREPOWER

TERREPOWER（前身為 BBB Industries）是全球產量最大可持續發展製造商。TERREPOWER 於 1987 年成立，秉承創新的傳統。現在是全球純粹售後市場的領導者，專門為汽車和工業市場提供優質零部件。TERREPOWER 總部位於阿拉巴馬州達芙妮，全球擁有超過 10,000 名盡心盡力的員工，業務範圍遍佈北美和歐洲。當中包括 19 個可持續發展製造設施、14 個分銷中心和 28 個品牌，產品銷往超過 90 個國家／地區。TERREPOWER 致力增強供應鏈彈性、減少浪費和推動循環經濟。如欲了解更多，請瀏覽 www.terrepower.com 。

