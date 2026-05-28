TestMu AI amplía KaneAI con una creación de pruebas mejorada y capacidades avanzadas de grabación

Las últimas mejoras de KaneAI introducen un registro de interacciones más inteligente, acciones de clic avanzadas, recuperación inteligente ante fallas y una mayor flexibilidad de ejecución para los flujos de trabajo de pruebas de IA a escala empresarial.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma de ingeniería de calidad de IA agéntica de pila completa en el mundo, anunció una importante expansión de las capacidades de KaneAI con nuevas mejoras enfocadas en la creación inteligente de pruebas, interacciones avanzadas de interfaz de usuario, un comportamiento de ejecución resiliente y una orquestación de automatización a gran escala mediante HyperExecute.

La última versión consolida la posición de KaneAI como un agente de pruebas nativo de IA diseñado para ayudar a los equipos de ingeniería a automatizar flujos de trabajo de aplicaciones cada vez más dinámicos y complejos con el mínimo esfuerzo manual.

A medida que las aplicaciones modernas se vuelven más interactivas y basadas en eventos, los equipos de automatización se enfrentan cada vez más al desafío de las ejecuciones inestables y los flujos de trabajo de creación poco flexibles. Las nuevas mejoras de KaneAI abordan estos desafíos mediante la introducción de controles de interacción avanzados, una mayor flexibilidad de grabación y mecanismos de reintento más inteligentes directamente en el ciclo de vida de las pruebas impulsadas por IA.

Con la última actualización, KaneAI ahora admite interacciones de clic avanzadas, que incluyen acciones de presionar y mantener presionado, operaciones de varios clics y soporte para clic derecho, lo que permite a los equipos automatizar experiencias de usuario altamente interactivas con mayor precisión en aplicaciones nativas web y móviles modernas. Estas mejoras aumentan la cobertura de la automatización para aplicaciones que incluyen menús contextuales, interacciones basadas en gestos, tableros configurables y experiencias de arrastrar y soltar, lo que abarca elementos de lienzo, herramientas de diseño y plataformas de productividad empresarial.

Además, KaneAI presenta ahora funciones de pausa y reanudación durante las sesiones de grabación de interacción manual, lo que permite a los analistas de pruebas detener temporalmente los flujos de grabación sin finalizar la sesión por completo. Esto brinda a los equipos una mayor flexibilidad al crear o editar pruebas para flujos de trabajo largos o dinámicos, lo que reduce los pasos innecesarios y mejora la calidad general de los casos de prueba generados.

La versión también introduce una inteligencia mejorada de reintento ante fallas para las ejecuciones de prueba impulsadas por HyperExecute. Ahora, los reintentos pueden activarse de forma automática no solo ante fallas en los comandos del ejecutor de pruebas, sino también ante fallas en casos de prueba individuales, lo que mejora la resiliencia contra los problemas de ejecución intermitentes y reduce las repeticiones manuales en los flujos de trabajo de CI/CD a gran escala.

"Las aplicaciones modernas son cada vez más dinámicas, interactivas e impulsadas por IA, lo que significa que los flujos de trabajo de prueba también deben volverse más adaptables y resilientes", señaló Mudit Singh, cofundador y director de Crecimiento de TestMu AI. "Estas mejoras de KaneAI se enfocan en reducir la fricción operativa para los equipos de ingeniería, al tiempo que permiten una automatización más inteligente, una mejor estabilidad de ejecución y una cobertura de interacción más rica en los recorridos de los usuarios en el mundo real".

Estas actualizaciones consolidan aún más a KaneAI como un agente de pruebas nativo de IA, creado para los equipos modernos de entrega de software que trabajan con interfaces dinámicas, flujos de trabajo autónomos y experiencias digitales cada vez más complejas.

Acerca de TestMu AI (anteriormente LambdaTest)

TestMu AI es la primera plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA agéntica en el mundo, diseñada para permitir que las organizaciones automaticen y escalen las pruebas con inteligencia en su núcleo. Al combinar capacidades autónomas con una integración perfecta en los flujos de trabajo de desarrollo modernos, TestMu AI permite a los equipos ofrecer software de manera más rápida, confiable y segura en un mundo donde prima la IA.

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FUENTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)