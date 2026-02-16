TestMu AI (anteriormente LambdaTest) presenta a los ganadores del premio Socio del Año 2025

Los premios para socios celebran cada año la excelencia estratégica de los socios de la industria y los visionarios individuales que transforman la ingeniería de calidad.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI anteriormente Lambda Test), la primera plataforma de ingeniería agéntica de calidad de pila completa del mundo, anunció hoy los ganadores de sus premios Socio del Año 2025 . TestMu AI continúa liderando el cambio de la industria hacia una ingeniería de calidad totalmente agéntica, al reconocer las contribuciones excepcionales de los socios a nivel mundial y de los visionarios individuales que han demostrado excelencia al impulsar la ingeniería de calidad.

Estos socios desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de IA de TestMu, ya que permiten que los equipos del mundo se muevan a la velocidad

del pensamiento, a la vez que mantienen la confiabilidad requerida para la próxima generación de aplicaciones nativas de IA.

Sudhir Joshi, vicepresidente de Canales y Alianzas de TestMu AI, comentó: "Nuestros socios son la base de nuestro éxito, y valoramos profundamente su papel en ayudar a los clientes a navegar por el panorama en rápida evolución de la ingeniería de calidad. Por su compromiso con la excelencia, queremos reconocer el increíble trabajo que han realizado para impulsar la innovación y el éxito del cliente junto a nosotros. Los premios TestMu AI Partner 2025 celebran más que una simple colaboración; reconocen el impacto innovador que hemos logrado juntos al dar forma a la ingeniería de calidad en la era de la IA".

Las categorías de los premios 2025 y los ganadores son:

Socio mundial del año: Infosys

Infosys Premio socio del año en tecnología: AWS

AWS Premio a la innovación tecnológica mundial : Microsoft

: Microsoft Premio al socio en ecosistema: AccelQ

AccelQ Socio del año, en América: UST Global

UST Global Socio emergente del año, en América: Zensar Technologies

Zensar Technologies Socio del año, Europa: Accenture

Accenture Revendedor del año, Europa: QBS Software

QBS Software Revendedor emergente del año, Europa: Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Socio del año, Medio Oriente y África: Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Socio del año, India: QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Revendedor emergente del año, India: SoftwareOne

SoftwareOne Revendedor del año, América Latina: OSB Software

OSB Software Socio emergente del año, América Latina: PrimeUp

PrimeUp Socio emergente del año, Sudeste Asiático: bneXt

bneXt Premio a la excelencia del equipo de ingeniería de calidad: Wipro

Premios a la excelencia individual: TestMu AI tiene el honor de celebrar a los líderes individuales que están dando forma al futuro de la ingeniería de calidad:

Premio al socio visionario: Anish Behanan, director mundial de servicios de ingeniería de pruebas - Servicios Financieros, Capgemini

Anish Behanan, director mundial de servicios de ingeniería de pruebas - Servicios Financieros, Capgemini Premio al líder pionero en tecnología: Antony Kaplan, jefe de Ingeniería de Calidad, Accenture Reino Unido e Irlanda

Antony Kaplan, jefe de Ingeniería de Calidad, Accenture Reino Unido e Irlanda Premio a la excelencia del líder de la industria: Bhagi Devalaraju, vicepresidente asociado, Infosys

Bhagi Devalaraju, vicepresidente asociado, Infosys Premio al líder visionario en tecnología de ingeniería de calidad: Dror Avrilingi, director de Tecnología de Amdocs Studios y jefe de Quality Engineering Studios, Amdocs

Dror Avrilingi, director de Tecnología de Amdocs Studios y jefe de Quality Engineering Studios, Amdocs Premio al líder digital vanguardista: Faizan Khan, gerente general sénior, Transformación de Ingeniería de Calidad, ITC Infotech

Faizan Khan, gerente general sénior, Transformación de Ingeniería de Calidad, ITC Infotech Premio al vanguardista en tecnología: Harish Saidu, arquitecto principal de tecnología, Infosys

Harish Saidu, arquitecto principal de tecnología, Infosys Premio al líder digital distinguido: Kaushik Chakraborty, director mundial de Ingeniería y Aseguramiento Digital, LTIMindtree

Kaushik Chakraborty, director mundial de Ingeniería y Aseguramiento Digital, LTIMindtree Premio al catalizador de ingeniería de calidad: Mhahesh Muraleedhara, jefe de Ingeniería de Calidad, Norte América, Zensar Technologies

Mhahesh Muraleedhara, jefe de Ingeniería de Calidad, Norte América, Zensar Technologies Premio a la excelencia en ingeniería de calidad: Mobin Thomas, jefe de Ingeniería de Calidad, UST Global

Mobin Thomas, jefe de Ingeniería de Calidad, UST Global Premio al acelerador de crecimiento: Mohan Krishna Balakrishnan, vicepresidente asociado y socio de cuentas, Maveric Systems Limited

Mohan Krishna Balakrishnan, vicepresidente asociado y socio de cuentas, Maveric Systems Limited CXO Whisperer en ingeniería de calidad: Pradeepkumar Govindasamy, cofundador, presidente y director ejecutivo de QualiZeal

Pradeepkumar Govindasamy, cofundador, presidente y director ejecutivo de QualiZeal Premio al líder en innovación: Richa Agrawal, directora mundial de aseguramiento de calidad, GlobalLogic

Richa Agrawal, directora mundial de aseguramiento de calidad, GlobalLogic Premio al líder en transformación de ingeniería de calidad: Subba Lakshmi Ramaswamy, directora general, Accenture

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) es una plataforma de ingeniería de calidad de IA agéntica de pila completa que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y envíos más rápido. Diseñada para ser escalable, ofrece agentes de IA de extremo a extremo para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Nativa de la IA por diseño, la plataforma permite probar aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos reales, navegadores reales y entornos personalizados del mundo real.

