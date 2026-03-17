Thunes lleva los pagos con stablecoin a 11.500 bancos mediante la conectividad de Swift y une las finanzas tradicionales con los activos digitales

En un avance para el movimiento mundial de dinero, los bancos ahora pueden realizar pagos instantáneos a billeteras de stablecoin con su conectividad Swift actual, con la solución Pay-to-Stablecoin-Wallets de Thunes

SINGAPUR, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la supercarretera inteligente para mover dinero por todo el mundo, presenta hoy un gran avance en los pagos transfronterizos al ofrecer su solución Pay-to-Stablecoin-Wallets a los bancos a nivel mundial mediante su conectividad Swift. Esta innovación da paso a una nueva era de interoperabilidad, lo que permite que las 11.500 instituciones de la red Swift envíen pagos en tiempo real a más de 500 millones de billeteras de stablecoin en todo el mundo, sin integraciones adicionales.

Con este hito, Thunes actúa como un puente entre el ecosistema de activos fiduciarios y digitales; para ello, une la seguridad y la confianza de la infraestructura sectorial de Swift con la agilidad de la Direct Global Network (Red Global Directa) de Thunes y la velocidad y transparencia de las stablecoin (monedas estables) basadas en blockchain.

La solución Pay-to-Stablecoin-Wallets de Thunes, lanzada en octubre de 2025, es compatible con USDC y USDT, lo que permite que los bancos, las instituciones financieras y sus clientes realicen pagos transfronterizos instantáneos las 24 horas, los 7 días de la semana, en más de 140 países, directamente a billeteras de stablecoin. El pago de un salario, una remesa familiar o una transferencia comercial ahora pueden pasar instantáneamente de una cuenta bancaria a una billetera de stablecoin, lo que brinda a los destinatarios acceso inmediato a los fondos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con mayor estabilidad y protección contra la volatilidad de la moneda local.

Este lanzamiento amplía la serie de innovaciones de Thunes que vinculan a las instituciones financieras con su Direct Global Network mediante su conectividad segura Swift, tras el exitoso despliegue de las soluciones Pay-to-Bank y Pay-to-Wallet. Mediante la integración de sistemas de stablecoin junto con la infraestructura fiduciaria, Thunes continúa marcando el estándar mundial para pagos en tiempo real y sin fronteras, de forma que satisfagan la demanda de los clientes.

Chloé Mayenobe, directora ejecutiva adjunta de Thunes, afirmó: "Este es un momento decisivo para los pagos transfronterizos. Al unir la infraestructura bancaria mundial segura y resistente de Swift con las soluciones de pago de Thunes, estamos desbloqueando una nueva era en el movimiento global de dinero. Ahora los bancos pueden mover el valor instantáneamente mediante cualquier canal, ya sea fiduciario o stablecoin, dentro de una red confiable y que cumple con las normativas, al emplear su conexión Swift actual. Thunes impulsa los pagos digitales sin fronteras y promueve nuestra visión de conectar a los próximos mil millones de usuarios con la economía mundial".

La solución Pay-to-Wallets de Thunes cuenta con el respaldo del SmartX Treasury System de Thunes para una liquidez fluida de activos fiduciarios a stablecoin, así como de su plataforma de cumplimiento Fortress para seguridad y trazabilidad de extremo a extremo.

Elie Bertha, director de Productos de Thunes, agregó: "Mediante un solo mensaje de Swift, cualquier banco ahora puede entregar pagos instantáneos a todos los destinos clave, incluidas billeteras, bancos y billeteras de stablecoin en todo el mundo, sin barreras de complejidad o integración. Es la interoperabilidad en su máxima expresión, pues vincula bancos, billeteras y monedas digitales a través de una conexión sencilla. Esto acompañará la transición de las stablecoin desde la innovación hacia la adopción masiva a escala; de este modo, se satisface la alta demanda de los clientes y se resuelven los desafíos reales que enfrentan millones de personas o empresas en todo el mundo debido a la volatilidad cambiaria y a la creciente necesidad de pagos más rápidos y acceso a divisas fuertes".

Acerca de Thunes:

Thunes es la supercarretera inteligente para mover dinero por todo el mundo. La Direct Global Network patentada de Thunes permite a los miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y en más de 90 monedas. La red de Thunes se conecta directamente a más de 12 mil millones de billeteras móviles, billeteras de stablecoin y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15 mil millones de tarjetas mediante más de 220 métodos de pago diferentes. Entre los miembros de la Direct Global Network de Thunes se incluyen gigantes de la economía "gig" como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como WeChat, remesadoras (MTO), empresas de tecnología financiera (fintech), proveedores de servicios de pago (PSP) y bancos. Con sede en Singapur, Thunes tiene oficinas en 14 ubicaciones. Para más información, visite: https://www.thunes.com/

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FUENTE Thunes