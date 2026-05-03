Una década de aprendizaje transfronterizo: el Instituto Sur-Sur de PKU cumple 10 años

BEIJING, 3 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando Ismail Zabeeh se matriculó como estudiante de doctorado en el Instituto de Cooperación y Desarrollo Sur-Sur (ISSCAD, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pekín, ya se había desempeñado como ministro de Estado en las Maldivas. Lo que lo atrajo de vuelta a un aula fue la oportunidad de estudiar el desarrollo a través de la experiencia de primera mano de los países que han experimentado un rápido desarrollo.

La admisión inaugural de estudiantes de ISSCAD (PRNewsfoto/Peking University)

Zabeeh está lejos de estar solo. Eric Dodoo-Amoo, quien dirige la Oficina de China del Ministerio de Finanzas de Ghana, es un graduado de ISSCAD de la clase de 2022. El 29 de abril de 2026, ambos acudieron al Centro de Intercambio en el Extranjero Yingjie de PKU para unirse a estudiantes y exalumnos de todo el mundo en la celebración del décimo aniversario del instituto, celebrado con un foro sobre desarrollo sostenible en el Sur Global.

Fundada en 2016, la ISSCAD se basó en una premisa que sigue siendo rara en la educación para el desarrollo internacional: que los países en desarrollo han generado su propio cuerpo de conocimientos que vale la pena estudiar sistemáticamente.

"La innovación más importante de este instituto es que se basa en la experiencia de desarrollo de China y otros países en desarrollo", dijo Justin Yifu Lin, decano honorario de ISSCAD y ex economista jefe del Banco Mundial.

El foro del aniversario reunió a líderes gubernamentales, académicos y diplomáticos. El presidente del Consejo de PKU, He Guangcai, y altos funcionarios de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación reafirmaron su compromiso con el instituto como plataforma para el desarrollo de talentos, la investigación de políticas y el intercambio internacional.

Arkebe Oqubay, ex ministro principal de Etiopía y destacado estudioso de la política industrial en África, calificó la próxima década como una ventana crítica para profundizar la cooperación Sur-Sur. Abigail Shoniwa, embajadora de Zimbabue en China, señaló que los responsables políticos de Zimbabue se han basado directamente en los conocimientos adquiridos a través de los programas de la ISSCAD.

Una ceremonia especial de iluminación y un desfile de banderas con estudiantes y ex alumnos de más de 80 países marcaron el décimo aniversario, simbolizando la unidad y las aspiraciones compartidas del Sur Global.

Durante la última década, el instituto ha capacitado a altos funcionarios, diplomáticos y académicos de África, Asia, América Latina y el Pacífico, ofreciendo programas de doctorado y maestría que combinan la investigación académica con el trabajo de campo de políticas en China.

Cuando la ISSCAD entra en su segunda década, Lin estableció una aspiración: que el instituto se convirtiera en un centro mundialmente reconocido para la innovación académica y el intercambio de conocimientos entre las naciones en desarrollo.

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FUENTE Peking University